Barbara van Beukering: ‘Ik was nooit zo bezig met mijn haar, tot ik het kwijtraakte’

Oud-hoofdredacteur en journalist Barbara van Beukering genoot van een bloeiende carrière, een hecht gezin en een rijk sociaal leven. Tot ze plots haar haar begon te verliezen en haar dagen zich vulden met schaamte en geheimhouding.

‘Ik zat in de kappersstoel. Die avond was ik uitgenodigd in De Wereld Draait Door om te komen praten over mijn nieuwste boek en daarvoor liet ik mijn kapper Rick ’s middags vast mijn haar föhnen. Ik was in uitgelaten stemming, dus toen Rick opeens zei: ‘Hey, je hebt een kaal plekje op je achterhoofd’, vond ik dat vooral een irritante onderbreking van de verhalen die ik zo vrolijk zat te vertellen. Maar Rick keek ernstig, hij vond dat ik ermee naar de huisarts moest.’

Barbara van Beukering (56) vertelt het aan de keukentafel in het Amsterdamse appartement van haar middelste dochter Laura. Na 21 jaar hoofdredacteurschap (onder andere van Volkskrant Magazine en Het Parool) is ze met haar man, oud-reclameman Thomas Deelen (74), naar Friesland verhuisd. Haar vaste baan verruilde ze voor een freelancebestaan waarin ze de bestsellers Kruip nooit achter een geranium, Je kunt het maar één keer doen en de bundel 50 manieren om afscheid te nemen schreef. Plus het volgende week te verschijnen boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor, waarin ze vertelt over een jaar vol verlies, waaronder dat van haar haar.

Terwijl ze een kopje koffie op tafel zet: ‘Een week later ben ik toch maar naar mijn huisarts gegaan. Die kon het plekje nauwelijks vinden, en uit bloedonderzoek bleek dat er niets aan de hand was. Daarmee was mijn ongerustheid, voor zover ik die al had, verdwenen. Tot ik twee weken later weer naar kapper Rick ging, deze keer om mijn haar te laten föhnen voor het Boekenbal.’ Lachend: ‘Nou lijkt het net alsof ik altijd mijn haar laat föhnen, maar dat doe ik echt alleen voor die gelegenheden hoor. Maar goed, Rick vroeg of ik naar de dokter was geweest. ‘Ja ja ja’, zei ik, ‘er is helemaal niks aan de hand.’ ‘Nou, dat is dan heel raar’, reageerde hij, ‘want het plekje is aanzienlijk groter geworden. Eerst was het een euro, nu is het een 2-euromunt.’ Hij adviseerde me om naar een dermatoloog te gaan. Die maakte een biopt, omdat het alopecia zou kunnen zijn.’

Wist je meteen wat dat was?

‘Nee. Dus ik ben die term gaan googlen en schrok erg. Het bleek een nare ziekte waarvan je allemaal kale plekken op je hoofd krijgt en waaraan niet veel te doen is. Sommige mensen worden helemaal kaal en blijven dat ook, anderen krijgen voor altijd kale plekken en bij weer anderen groeit alles na een tijd toch weer aan. Toen uit de biopt bleek dat het geen alopecia was, was ik opgelucht. Verder hield het me niet zo bezig, want ik had geen tijd om er lang bij stil te staan. Er gebeurde zoveel in mijn leven.

‘Mijn schoondochter Katinka, die al dertien jaar de vriendin van onze zoon Jasper is en een liefdevolle moeder van onze kleinzoon Jesse, kreeg een psychose en belandde in een depressie. Steeds weer moest ze naar de crisisdienst, door alle bezuinigingen kon ze pas heel laat in een kliniek terecht. Daarnaast overleed mijn dierbare vriendin Paulien. Zij had een zeer agressieve vorm van borstkanker en kreeg twee weken na de zwaarst denkbare behandeling te horen dat er uitzaaiingen in haar hersenen waren aangetroffen. En mijn schoonzus Petra, de anderhalf jaar oudere zus van Thomas, had opeens alvleesklierkanker en overleed binnen zes weken. Onderwijl werd ook nog de lockdown aangekondigd én werd mijn dochter Laura totaal onverwachts door haar vriend verlaten, vijf maanden na de geboorte van hun dochtertje Kees. Het gezinsleven benauwde hem ineens en niet lang daarna had hij een ander.

Haarwerk. Beeld Valentina Vos

‘Ondertussen merkte ik wel dat ik steeds meer haar verloor. Na iedere douchebeurt zat het doucheputje vol, en na het kammen mijn haarborstel. Dus ik wist wel dat het niet helemaal goed ging, maar ik drukte het de hele tijd weg. Totdat er echt grote kale plekken ontstonden en ik op een dag in de spiegel keek en niets anders meer kon concluderen dan dat ik echt een ziekte onder de leden had en terug moest naar de dermatoloog. Die zei: ‘O god, dit is toch wel echt een forse alopecia.’ Ze heeft nog met kleine speldjes in mijn hoofdhuid geprikt en een crèmepje voorgeschreven, maar al snel zei ze: ‘Dit gaat zo hard, hier is niks meer aan te doen’. Pas toen drong langzaam maar zeker de gedachte die ik tot dan toe op afstand had weten te houden tot me door: ik werd kaal.’

Wie belde je als eerste om te vertellen dat je die diagnose had en kaal ging worden?

‘Toen ik bij de dermatoloog wegliep, belde mijn jongste dochter Milou mij voor iets anders. Haar vertelde ik het als eerste, toen moest ik voor het eerst ook huilen. Maar door al het leed bij mijn dierbaren worstelde ik ook erg met het idee: het is maar mijn haar. Mijn vriendin en mijn schoonzus gingen dood, wat is dan een haarziekte? Ik vond dat ik niet moest zeuren. In het begin lukte het ook nog wel om het te verbloemen. Aan de achterkant van mijn hoofd zat een groot gat, maar als ik mijn haar in een staartje strak naar achter trok, zag je dat niet. Tot het aan de zijkant ook kaal werd. Zal ik je foto’s laten zien? Dan krijg je een beetje een beeld. Ik heb niet veel foto’s gemaakt, want ik vond het er zelf zo vies uitzien. Deze maakte ik om naar mijn huisarts te mailen. Zo was het, zie je. Het waren allemaal grote kale plekken met slierten haar ertussen, heel onsmakelijk. En het werd nog veel erger.’

Hoe ging je ermee om toen het nog erger werd?

‘Ik bleef het verbergen, want ik schaamde me erg voor die kale plekken. Toen dat met mijn eigen haar niet meer lukte, ging ik het verstoppen onder sjaaltjes en petten. Ik weet nog dat ik achter ons huis in Friesland de krant zat te lezen toen de bel ineens ging. Ik schrok, want mijn hoofd was niet bedekt en tijd om naar boven te lopen om een sjaal om te doen had ik niet. Door het keukenraam zag ik dat het een vriendin uit het dorp was, die om het huis ging lopen om te kijken of ik misschien in de tuin was. Dus ik rende naar boven en verstopte me op zolder. Van het idee dat iemand mijn halfkale hoofd zou zien, raakte ik zo overstuur dat ik zachtjes begon te huilen.

‘Uiteindelijk zat er maar één ding op, en dat was het dragen van een haarwerk. Wat ik toen nog pruik noemde, maar dat woord blijk je niet te mogen gebruiken. Pruik zeg je bij carnaval en feestwinkels. Ik heb er toen een van echt Europees blond haar gekocht. Je hebt ook synthetische pruiken of Aziatisch haar dat blond wordt geverfd, maar dat zie je altijd. Het kostte 4.500 euro, maar dat had ik er absoluut voor over. Ik heb het meteen in mijn eigen model laten knippen. Ik was enorm opgelucht dat ik me weer zonder angst en onzekerheid in het openbaar kon vertonen, maar ook intens verdrietig dat ik overgeleverd was aan een haarwerk. En ik had mezelf met een nieuw probleem opgezadeld, namelijk dat niemand wist dat ik een haarwerk droeg. Vrijwel niemand wist überhaupt dat ik die ziekte had. Daardoor was ik de hele tijd bang dat mensen het zouden zien.’

Barbara van Beukering Beeld Valentina Vos

In haar boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor beschrijft Van Beukering hoe tijdens een huisfeestje met haar kinderen en hun aanhang tijdens het dansen in de woonkamer haar haarwerk per ongeluk afvalt. Ze grist het van de vloer en rent naar boven. ‘In de badkamerspiegel zie ik wat zij hebben gezien’, schrijft ze. ‘Slierten zweterig haar op mijn hoofd geplakt, de kale plekken als gapende gaten ertussen. Ik smijt de pruik in de hoek van de badkamer en loop naar de slaapkamer. Ik gooi de deur achter me dicht en draai ’m meteen op slot.’ Ze weigert naar buiten te komen en doet de deur pas open als haar man Thomas erop klopt. ‘Ik voel me zo verminkt’, zegt ze huilend tegen hem, ‘ik voel me helemaal geen vrouw meer’.

Je dochter Milou vertelde naar aanleiding van dit voorval: ‘Ik vond het verdrietig om te merken dat mijn moeder ook zoveel schaamte naar ons toe had, naar haar dierbaarsten.’

‘Het was niet zo dat mijn kinderen het per se niet mochten zien, ik vond het er zelf gewoon zo vies en lelijk uitzien. En ja...’ Ze valt even stil. Dan: ‘Ik wilde hen die aanblik besparen. Ik vond het al erg genoeg dat Thomas het zag, en dat ik het zelf in de spiegel zag. Ik wist ook niet hoe snel ik het haarwerk ’s ochtends moest opzetten. Ik kon mijn spiegelbeeld heel slecht verdragen. Ik deed ’s ochtends mijn lenzen in en meteen, boem, dat ding op. Dan voelde ik opluchting.’

Droeg je het van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat?

‘Ja, ook thuis op de bank naast Thomas zat ik met dat haarwerk op. Hij zei steeds: zet het nou af joh, maar dat wilde ik niet.’

Toen Milou je vlak na de diagnose huilend aan de lijn had, betrapte ze zichzelf op de botte, onuitgesproken gedachte: het is gelukkig niet iets ergs, geen ernstige ziekte ofzo. Later besefte ze dat dit voor jou wel heel erg is.

‘Ja. Het gekke is, ik was nooit zo bezig met mijn haar. Pas toen ik het kwijtraakte, ontdekte ik hoezeer het een onderdeel is van mijn identiteit. Ik dacht altijd dat mijn identiteit gebouwd was op heel andere dingen, zoals mijn vaardigheden, mijn karakter, de manier waarop ik in het leven sta, maar op mijn haar? Come on. Daar was ik eigenlijk het meest ontdaan over, over het feit dat ik me zo ongelooflijk verminkt en gekwetst voelde vanwege mijn háár. Dat had ik gewoon helemaal niet verwacht.

‘Later kwam ik erachter dat achter haar- en huidziektes veel psychisch leed zit. De ziektelast is groot doordat mensen zich willen verbergen en zich letterlijk niet bloot durven te geven. Ik ken ook niemand met een haarwerk, of met alopecia. Dat is raar, want er zijn er genoeg, in Nederland hebben 60 duizend mensen het in stevige mate en krijgen 300 duizend mensen er in een mindere vorm mee te maken. Dus het betekent dat de meeste mensen die een haarwerk dragen, dat in het geheim doen. De voorzitter van de alopeciavereniging vertelde me dat ze hun tijdschrift voorheen verstuurden in een witte envelop, en nadat ze die envelop hadden vervangen voor een plasticje, ze opeens de ene opzegging na de andere kregen. Die geheimhouding en die schaamte maken de ziekte zwaar. Zeker voor vrouwen. Mannen kunnen zichzelf makkelijker kaalscheren, maar als je als vrouw kaal gaat rondlopen, moet je de hele tijd uitleggen dat je geen kanker hebt.’

Word je daar ergens ook niet activistisch van? Dat je denkt: als de schaamte en geheimhouding de ziektelast zo groot maken, dan moet ik, juist als vrouw, mezelf wel gewoon laten zien zoals ik ben?

‘Nee, nee. Milou heeft dat ook weleens gezegd: ‘Mam, scheer je toch kaal, ga de barricaden op als kale vrouw.’ Die moed had ik graag gehad, maar dat durf ik absoluut niet. Ik probeer nu mijn steentje bij te dragen door dit boek te publiceren. Ik hoop dat het mensen oplucht te lezen dat ze niet de enigen zijn die het zo heftig ervaren. Zoals ik zelf erg opgelucht was toen ik met Marc-Marie Huijbregts sprak, die ook lang in het geheim een haarstuk droeg en veel last had van schaamte. Dat was bijna therapeutisch voor me. Daardoor dacht ik: goh, ik ben niet gek. Want ik dacht steeds: ben ik dan zo ijdel dat ik me zo ontzettend schaam?

‘Ik dacht dat ik met de verschijning van mijn boek ook mijn coming-out als pruikendrager zou beleven. Maar net toen ik, tijdens het schrijven, had besloten de allerlaatste slierten eraf te laten scheren, zei de kapster: ‘Ik zie piepkleine donsachtige haartjes op de kale plekken. Ik ga jou helemaal niet kaalscheren.’ Na twee jaar begon mijn haar ineens weer te groeien, dus dit is weer mijn echte haar. Mijn haarwerk ligt nu goed ingepakt op zolder. Het liefst had ik het in de vuilnisbak gegooid, alleen is dat met deze grillige ziekte niet verstandig, het kan zo weer terugkomen. Maar als het me nog een keer overkomt, weet ik in ieder geval dat ik veel steviger in mijn schoenen sta. Dan schaam ik me niet meer voor mijn haarwerk.’

Je bent in therapie gegaan. Heb je het daar ook over die schaamte gehad?

‘Nee, daar is het eigenlijk nooit over gegaan. Ik belandde in therapie door mijn huisarts die zei: ‘Volgens mij kun je beter met een psycholoog gaan praten dan met een dermatoloog.’ Je weet nooit zeker waar alopecia vandaan komt, maar in mijn geval leek het reëel dat er stress aan ten grondslag lag. Zeker toen mijn dochter werd verlaten, hapte ik letterlijk naar adem van de stress. Het was traumatisch voor haar, in twee weken viel ze 10 kilo af, ik vond het vreselijk om haar zo kapot van verdriet te zien. En ik ben zo iemand die dan nachtenlang wakker ligt om te bedenken wat ik eraan kan doen om het op te lossen. Moet ik met hem gaan praten? Moet ik met zijn moeder gaan praten? Moet ik naar zijn vrienden gaan? Ik ben een type dat zich nogal verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van mijn dierbaren. Dus het wordt voor mij ingewikkeld op het moment dat alles en iedereen zo ongeveer ofwel doodgaat, of uit elkaar valt, en ik er niets aan kan doen.’

Barbara van Beukering Beeld Valentina Vos

Waar komt dat sterke verantwoordelijkheidsgevoel bij je vandaan?

‘Dat is deels de aard van het beestje, het zat ook wel sterk in mijn opvoeding. Ik had buitengewoon liefhebbende ouders, maar ze vonden presteren wel erg belangrijk. Mijn moeder zei altijd: ‘Je mag alles worden wat je wilt, al word je putjesschepper, maar dan moet je wel de beste putjesschepper van Nederland worden.’ Dus ik probeerde altijd een perfect kind te zijn. In mijn puberteit heb ik wel de nodige aanvaringen met mijn ouders gehad, maar ook toen heb ik toch keurig het gymnasium afgemaakt zodat ik de ideale dochter bleef. En dat heb ik later denk ik ook voortgezet in de ideale moeder willen zijn, de ideale echtgenoot, de ideale vriendin, en de ideale werknemer die zich altijd uitslooft.’

Je vriendin, actrice Wimie Wilhelm, vertelde dat je al jong veel verantwoordelijkheid kreeg, op je 12de stond je al te koken voor het gezin.

‘Ja. Mijn moeder was niet van het zorgzame soort, ze was vooral een leuke moeder in het gesprek. Ik had een intellectuele en ambitieuze moeder. Toen ik op de lagere school zat, zat zij in de gemeenteraad, tijdens mijn middelbare school zat ze in de Provinciale Staten en toen ik ging studeren werd ze burgemeester van Terschelling. Mijn moeder had vaak vergaderingen rond etenstijd, dus ik kookte twee à drie keer per week voor mijn vader en mijn twee broertjes, een tweeling van een jaar jonger. Ik ben jong zelfstandig gemaakt, en dat heeft ertoe geleid dat ik zelf een beetje naar de andere kant ben doorgeslagen: ik ben juist een extreem zorgzame moeder voor mijn kinderen geworden, want ik heb dat kennelijk toch een beetje gemist bij mijn moeder. Ik heb een geweldige jeugd gehad, maar ik ben wel hard en autoritair opgevoed.’

Een aangrijpende scène wat dat betreft gaat over je hond Tessa, die je op je 10de verjaardag krijgt, waarmee een droom voor je uitkomt. Op een dag is je broertje met Tessa aan het spelen als je een keiharde schreeuw hoort, schrijf je in je boek. Je rent naar hen toe en ziet dat je broertjes bovenlip en een deel van zijn neus zijn afgebeten. Hij moet acht uur lang geopereerd worden. Jij wordt dan met je oma naar een vakantiepark gestuurd, terwijl je ouders je hond in die week laten inslapen.

‘Ja, dat heeft mij veel gedaan. Daardoor ben ik ook lang boos op mijn broertje geweest, want die zag ik als de grote boosdoener. Ik vond dat hij veel te wild met mijn hond had gespeeld. Ik was ook woedend op mijn ouders die me hadden weggestuurd zodat ik me niet met die beslissing kon bemoeien en geen afscheid had kunnen nemen van mijn hondje. Maar daar heb ik met mijn ouders nooit over gesproken, hè. Het was maar een hond, zouden ze waarschijnlijk hebben gezegd. Achteraf bezien vind ik het raar dat mijn ouders mijn hond zo snel hebben laten afmaken en dat ze niet hebben gewacht tot ik terugkwam om het eerst even goed te bespreken.

‘Maar mijn vader was heel introvert. Zelfs toen hij ongeneeslijk ziek was, stonden we niet in verbinding met elkaar. Hij was erg in gevecht met zijn eigen sterfelijkheid, ik zag hoe hij in paniek was over dat hij doodging, maar naar mij toe liet hij zijn kwetsbare kant niet zien. Ook mijn moeder heeft tot haar eind niet een heel kwetsbare kant getoond. Terwijl we wel goed konden praten over van alles en nog wat, ook over doodgaan. Toch is dat iets anders dan een kwetsbare kant laten zien. Drie dagen voor haar euthanasie vroeg ik: ‘Ben je niet bang?’ ‘Welnee’, zei ze. ‘Maar het moet toch een rotgevoel zijn dat je er over drie dagen niet meer bent?’ ‘Nee hoor.’ Echt, zo reageerde ze. Ik heb in die week zelf wel één keer hard moeten huilen. ‘Ik ben veel te jong’, zei ik, ‘op mijn 46ste ben ik mijn beide ouders kwijt.’ ‘Zo moet je dat helemaal niet bekijken’, zei ze. ‘Je moet het zo zien: over tien jaar hebben al jouw vriendinnen problemen met hun ouders, die worden dement en moeten naar verpleeghuizen, en dan ben jij hartstikke blij dat je dat allemaal bespaard is gebleven’.’ Luide lach.

Je dochter Milou vertelde dat ze zichzelf erg op jou vindt lijken wat betreft zich moeilijk kwetsbaar opstellen. Ze heeft daarom het woord ‘voel’ op haar pols getatoeëerd, om zichzelf daaraan te blijven herinneren.

‘Ja, dat niet zeuren, flink zijn en doorgaan, wat ik van mijn ouders heb meegekregen, heb ik onmiskenbaar aan mijn kinderen doorgegeven. Niet voor niets zijn al mijn kinderen harde werkers. Vooral op het fysieke vlak had ik dat sterk. Als je last hebt van ongesteldheidskrampen neem je maar een paracetamol, en met een snottebel kun je prima naar school. Het is ergens ook levenslust. Ik heb altijd een beetje geleefd alsof de duvel me op de hielen zat, een gevoel van altijd maar door en door en door.

‘Een van mijn beste vrienden was columnist Martin Bril, en van hem is de gevleugelde uitspraak: ‘Je mist meer dan je meemaakt, en dat is helemaal niet erg.’ Ik zei altijd tegen hem: ‘Dat is wél erg!’ Haha. Ik heb fomo, fear of missing out, zo ongeveer uitgevonden. Ik vond het gewoon heerlijk om alles mee te maken, om groots en meeslepend te leven. En als je niet gewend bent om te voelen, bijvoorbeeld dat je moe bent, kun je ook altijd doorgaan, want ik had wel het goede humeur erbij, ik vond het allemaal erg leuk. Tot dat haarverlies. Ik denk dat alopecia een protest van mijn lichaam was. Zo van: als jij niet een keer gaat luisteren, dan laten we het je wel voelen. En dan mag ik me nog gelukkig prijzen dat mijn lichaam niet meteen de grootste maatregelen heeft getroffen.

Beeld Valentina Vos

‘Ik denk wel dat mijn kinderen beter kunnen praten over hun gevoelens. En ook kunnen huilen. Dat is iets wat ik zelf moeilijk kan. Ik heb pas door dat haarverlies ontdekt hoe sterk het leven voor mij een ratrace was. Alles moest bij mij altijd op zijn best. Als mensen op bezoek kwamen, kon ik niet gewoon een pan macaroni op tafel zetten; het moest altijd een vijfgangendiner zijn. En als mensen bleven slapen, moest er de volgende ochtend een ontbijt zijn met drie verschillende verse sappen en twee soorten eieren. Ik kon niet zeggen: ‘Hier heb je een croissantje en een kopje koffie.’ Dat vertaalde zich in alles. Ik was altijd heel hard voor mezelf, en als je dat voor jezelf bent, word je automatisch ook wat harder voor anderen. Misschien is dat wat Milou bedoelt.’

Ze vond je wel erg veranderd de laatste twee jaar. Vroeger was je harder, wuifde je problemen van haar weg die je nu serieus neemt. Je bent meer ontspannen en empathischer.

‘Ja. Door het haarverlies en de therapie die ik daardoor ben gaan volgen, heb ik dingen beter leren loslaten. Ik heb snel last van schuldgevoel, ik denk altijd dat ik tekortschiet. O, ik heb het niet goed gedaan, denk ik dan, ik had anders moeten handelen, dan was het niet gebeurd. Op een gegeven moment zei mijn therapeut: ‘Als het bootje met schuldgevoel komt aanvaren, wat doe je dan?’ ‘Dan stap ik even opzij, en laat het doorvaren’, zei ik. Dat heb ik thuis verteld, en daar worden nu ook grappen over gemaakt. Dan zeggen mijn kinderen: ‘Wij nemen wel eten mee als we naar Friesland komen, zorg jij maar dat je bootje met schuldgevoel doorvaart.’

‘Ik kan beter loslaten en relativeren, en besef: je kunt een boel kwijtraken, maar toch weer doorgaan. Want dat is ook gebeurd. We zijn nu twee jaar verder en alles ziet er heel anders uit. Sommige dingen zijn niet meer goed gekomen, mijn vriendin is nog steeds overleden en mijn schoonzus ook, maar als ik nu naar mijn dochter Laura kijk, denk ik: poeh, het gaat toch weer goed met haar. Dingen hebben niet altijd mijn helpende hand nodig om weer in orde te komen. Kijk, ik word nooit een heel ontspannen iemand, ik blijf perfectionistisch, maar de lat ligt wat lager. Ik hoef er nu niet meer helemaal overheen te springen, ik kan er gewoon overheen stappen.’