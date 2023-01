Balletdanser Alejandro Zwartendijk: ‘Mijn succes op TikTok was het begin van het einde van mijn danscarrière’

Alejandro Zwartendijk Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je gekozen voor Venu?

‘Venu is een gedeelde werkplek met rustgevende muziek en goede koffie. De sfeer is fijn, de meubels zijn comfortabel en het ruikt er heerlijk. Soms werk ik bij Venu op m’n laptop, maar meestal bestel ik een latte met havermelk en doe ik even helemaal niets. Daar is het de ideale plek voor.’

Wie? Alejandro Zwartendijk (21)

Werkzaamheden? Voormalig balletdanser, tiktokker

Waar? Gedeelde werkplek Venu, Amsterdam

Wat vind je mooi aan het interieur?

‘Bij de inrichting is goed nagedacht over wat de gast nodig heeft. Er zijn ruimtes om in te vergaderen, stoelen die een soort cocons zijn waarin je je kunt afsluiten en een fijne zithoek om samen koffie te drinken. Venu is de ideale combinatie van werk en ontspanning. Daarbij is het ook een inspirerende omgeving door de vormgeving: de witte vloeren en muren, de leren bank, glazen lampen en het keramiek passen goed bij een ‘mid-century modern’-stijl.’

Hoe heb je Venu leren kennen?

‘Ongeveer een jaar geleden liep ik hier voor het eerst naar binnen. In die tijd danste ik nog voor Het Nationale Ballet. Ik stond op de mooiste podia, maar eigenlijk zat ik in een donker gat. Het leven van een professioneel danser bleek niet zo geweldig te zijn als ik me altijd had voorgesteld. Venu werd een plek waar ik me kon terugtrekken. Ik kon er rustig nadenken over de moeilijkste keuze die ik ooit heb moeten maken: stoppen met dansen.’

Hoe kijk je terug op je tijd bij Het Nationale Ballet?

‘Op mijn 13de werd ik aangenomen bij de Nationale Balletacademie. Drie jaar later mocht ik dansen voor Het Nationale Ballet, eerst bij de Junior Company (2018) en daarna bij het corps de ballet (2021). Dat is de kans waar iedere balletdanser van droomt. Destijds voelde het alsof ik de tijd van mijn leven had. Met het balletgezelschap reisde ik van Indonesië naar Londen voor voorstellingen. Het was iedere dag hard trainen, maar dat was ook wat ik wilde: beter worden met de hoop dat ik ooit een felbegeerde solorol zou krijgen. Maar in 2021 begon ik te twijfelen aan die droom. Waren alle zware trainingen van strenge balletmeesters – we werden zelfs geacht om met blessures door te trainen – en de heftige onderlinge competitie tussen de dansers het wel waard? Ik was toen net begonnen met TikTok en kon daar de creativiteit in kwijt waarvoor in de danswereld geen ruimte was. Het succes dat ik op TikTok had, was het begin van het einde van mijn danscarrière.’

Hoe uit jij jezelf op TikTok?

‘Op TikTok breng ik mode samen met humor. Ik maak grappige sketches van herkenbare alledaagse situaties, maar ik deel ook mijn favoriete outfits van de maand. Mijn volgers vinden tot dusver alles wat ik deel leuk. Ik voel ruimte voor mijn volledige creatieve zelf. Achteraf zie ik hoe weinig ik van mezelf kon laten zien in de balletwereld. Ballet is discipline. Je doet wat de balletmeester van je verwacht, punt. Vaak stond ik met trillende benen op mijn spitzen.’

Lamp

‘Het ontwerp van deze lamp vind ik onwijs mooi. Door de melkglazen bollen schijnt warm licht. Dat bepaalt echt de sfeer van deze plek. Als je hier tl-licht zou ophangen, zou je algauw een koude sfeer krijgen, doordat de muren en meubels hard wit en zwart zijn. Maar door het warme licht van deze lamp wordt Venu knus en gezellig.’

De Schwung Odyssey van het Belgisch-Nederlandse ontwerpduo Dominique Sente en Rudi Nijssen. Beeld Jordi Huisman

Tas

‘In september was ik tijdens een vakantie in de Prada-winkel in Madrid. Ik werd verliefd op deze tas. Ik besloot hem cadeau te doen aan mezelf, omdat ik net had besloten mijn balletcarrière op te geven en me volledig te richten op TikTok en Instagram. Deze tas markeert een belangrijk keerpunt in mijn leven.’

Op deze driehoekige tas werd Alejandro Zwartendijk meteen verliefd. Beeld Jordi Huisman

Ringen

‘Er gaat geen dag voorbij waarop ik mijn ringen niet draag. Mijn moeder draagt ook altijd veel ringen, misschien wel twaalf, dus ik denk dat ik het van haar heb. Elke ring heeft een eigen verhaal. Zo draag ik bijvoorbeeld de zegelring van de familie van mijn vaders kant. Ik heb daarop een ring van mijn moeder laten smelten, zodat deze ring beide kanten van mijn familie symboliseert.’

Elke ring heeft een eigen verhaal. Beeld Jordi Huisman

Broek

‘Deze zwarte, wijde pantalon is van Diesel. Hij kan met alles worden gecombineerd. Gisteren had ik een evenement van Louboutin en droeg ik de broek met een nette schoen. Diezelfde avond had ik een date en droeg ik hem casual met Uggs. Diesel was voorheen een fout denimmerk. Maar sinds 2020 is Glenn Martens (bekend van Y/Project, red.) de creative director en wat mij betreft heeft hij van Diesel een high-fashionmerk gemaakt.’

Schoenen

‘Tijdens het Amsterdam Dance Event heb ik samengewerkt met G-Star en heb ik deze laarzen cadeau gekregen. Ze passen goed bij mij, want ik hou van grote, chunky schoenen met een hoge zool. Ze zijn enorm comfortabel. Ik kan er uren op dansen.’