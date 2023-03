Architect Liesbeth van der Pol: ‘Ik hou van gebouwen die je aankijken met een zekere ondeugendheid’

De gebouwen van architect Liesbeth van der Pol zijn als personages. Ze wekt ze tot leven in karakterschetsen. Niet het conventionele is wat de voormalige rijksbouwmeester inspireert, maar juist de afwijking.

‘Eerst een kop koffie’, zegt architect Liesbeth van der Pol terwijl ze heet water in een cafetière giet. Het is half 9 ’s ochtends, Van der Pol – goedgeluimd en piekfijn gekleed in een zwarte kokerrok met zijden blouse – heeft een drukke dag voor de boeg, maar ‘ik sta nog niet helemaal aan’, verontschuldigt de voormalig rijksbouwmeester zich. Twee espresso’s verder praat ze honderduit en dist ze de ene na de andere anekdote op.

‘Dat zou ik maar niet op je cv zetten, dat is zó lelijk.’ Van der Pol herinnert zich de woorden van de aannemer nog goed, en kan er smakelijk om lachen. Het was 1992, ze werkte drie jaar als zelfstandig architect en had net de Rooie Donders in de polder bij Almere gebouwd. Drie knalrode woongebouwen, geïnspireerd op graansilo’s – heel wat anders dan de Almeerse bloemkoolwijken. Toen ze vervolgens ging acquireren, adviseerde deze aannemer om het project maar niet te laten zien.

Dertig jaar later gelden de Rooie Donders als de Eiffeltoren van Almere – de stad noemt ze ‘iconografisch’ – en wordt Van der Pol voor haar werk geëerd met een grote tentoonstelling in de Kunstlinie, getiteld Met Karakter. Daarnaast verschijnt een gelijknamig boek en geeft ze, als onderdeel van haar artist in residence-programma, op 7 april een lezing over haar werk.

Bijna-personages

‘Aanvankelijk wilden we levensgrote foto’s van gerealiseerde gebouwen ophangen, maar toen de expositie door corona werd uitgesteld ging ik twijfelen. Die gebouwen staan er al, is het niet interessanter om de totstandkoming van al dan niet gebouwde ontwerpen te tonen?’ Een kijkje in de ontwerpkeuken aan de hand van de aquarellen die Van der Pol voor elk project maakt; zo’n vijfhonderd in totaal. Karakterschetsen zijn het, waarin ze haar gebouwen als ‘bijna-personages’ tot leven wekt: de roestige warmtekrachtcentrale die ze op de Uithof in Utrecht bouwde, de gifgroene basisschool De Kikker en het zilverachtige Scheepvaartdepot in Amsterdam, of de elegante Amazones, zoals de drie woontorens bij Den Bosch heten. Ontwerpen die zich kenmerken door het gebruik van expressieve vormen, uitgesproken materialen en kleuren, en aandacht voor ornamenten en details.

‘Ontzettend eervol’ vond ze de opdracht die ze in 2014 kreeg om aan de renovatie van het Binnenhof te werken. Ze heeft er plezier aan beleefd maar ook ‘last van gehad’; de opdracht werd na kritiek gestopt. Zelf denkt de 64-jarige architect nog niet aan stoppen. ‘Mijn geest is fantasierijk, ik heb nog veel energie, ons bureau heeft een breed portfolio en veel jonge architecten.’ Ze ziet volop kansen om op andere plekken te bereiken wat ze met de Rooie Donders voor Almere heeft gedaan.

‘Wij architecten lopen na oplevering weg, het gebouw laten we dan over aan de mensen. Wat geef je het mee voor de toekomst, zodat ervan gehouden wordt, voor gezorgd? Dat is niet het conventionele maar juist die gekke neus, die rug met een bochel – de afwijking. Ik ben altijd op zoek naar karakter.’

‘Met Karakter’, t/m 30 juli 2023, Kunstlinie Almere. Ontwerperscafé en avondprogramma op 7 april. Zie: kunstlinie.nl

Tekentechniek: aquarel

‘Tekenen doet ieder kind. Sommigen gaan ermee door, sommigen stoppen. Ik ging door, en teken nog elke dag. Mijn tekendocenten op de TU Delft waren geweldig, van hen heb ik leren aquarelleren. Ze lieten me schaduw- en kleurwerking zien, ik ging mee met elke schetsexcursie; in Venetië tekenden we gebouwen na van architect Carlo Scarpa, in Frankrijk boerderijen en dorpen. Het mooie van aquarel is dat je in meerdere lagen werkt, wat betekent dat je meerdere keren nadenkt over je ontwerp. Potlood, inkt, uitgummen, verschillende transparante verflagen. Steeds moet je wachten tot het droog is, gaandeweg zie je: dit wordt niets of: ja, dit kan. Ik maak de aquarel hoe dan ook af. We werken ontwerpen op het bureau uit in computertekeningen die bovenmatig precies zijn en waar je op je beeldscherm de hele tijd doorheen beweegt. Een aquarel is bovenmatig slordig en ligt stil onder jouw handen. Je leert zo om heel goed te kijken.’

Kunstenaar: Hokusai (1760-1849)

‘Naast gebouwen teken ik graag mensen en paarden, vaak woest en krachtig. Het zijn karakters die ik ook in gebouwen gebruik, en waarvoor ik inspiratie haal uit de manga’s van de 19de-eeuwse Japanse houtsnedekunstenaar Hokusai. Ik bewonder zijn krachtige penvoering, met drie streken zet hij een figuur neer. Vrolijke types zijn het, en vaak gaat er op zijn tekeningen ook iets ‘mis’: mensen vliegen door de ruimte, je kijkt op een paardenkont. De lichtheid, dat speelse, daar kan ik van genieten. Ik ben best serieus, maar denk dat we het nodig hebben om te lachen; ik hou van gebouwen die je aankijken met een zekere ondeugendheid. Dat oefen ik met het tekenen van paarden.’

Familie: zussen

‘Ik ben de jongste van vier zussen en ervaar dat als een godsgeschenk. Het zorgt ervoor dat je compleet ‘ingebed’ bent. Met de een praat ik vaak over zaken, met de ander over het gezinsleven, met de derde maak ik wandelreizen. We zijn heel verschillend, maar ongelooflijk gek op elkaar. De basis voor die sterke band heeft mijn moeder gelegd. Zij maakte onze kleren, speelde piano en zong erbij, was grenzeloos positief, hoewel we het niet breed hadden en mijn vader door de depressies waaraan hij leed lang weg was. We groeiden op in een twee-onder-een-kapwoning in Oostzaan. Architectonisch niet rijk, maar met lucht, licht en uitzicht was het voor ons een waanzinnig mooi huis. Het is een geluk als je opgroeit in zo’n warm nest.’

Liesbeth van der Pol Beeld Daniel Cohen

Boek: The Seven Lamps of Architecture van John Ruskin

‘In dit essay, verschenen in 1849, beschrijft de Engelse kunstcriticus John Ruskin de principes voor goede architectuur: lijden, waarheid, kracht, schoonheid, leven, herinnering, eerbied. Ik heb het boek een keer gekregen, maar niet helemaal gelezen; Ruskin schreef nogal stichtelijk. Wat ik ervan heb opgepakt, is dat hij architectuur benadert vanuit emoties. Ik vind dat belangrijk, architectonisch ontwerpen wordt te vaak gezien als een optelsom van vierkante meters en materialen. Alleen ‘lijden’ vind ik niet passen bij het maken van een goed gebouw. Als je met gefronste wenkbrauwen zit te ontwerpen, moet je onmiddellijk stoppen. ‘Lijden’ vervang ik door ‘liefde’. Ik heb mijn eigen Seven Lamps ervan gemaakt.’

Ontspanning: zeilen

‘De zeiltochten die ik als kind met mijn vader maakte, zijn belangrijk voor me geweest. We zeilden naar Denemarken door het Noord-Oostzeekanaal – ooit gebouwd als doorvaart voor de Duitse oorlogsvloot – onder metershoge bruggen door. De grootsheid van die constructies, die zichzelf omhooghouden tegen de zwaartekracht in. Ik dacht: dat wil ik ook bouwen. Ik zag dit alles liggend op het dek terwijl we rustig op de motor door het kanaal tuften; bewustwording ontstaat vaak vanuit ontspanning. Soms kan spanning bezit van me nemen, ik ga dan te hard werken, slaap te weinig en dan gaat het mis. Om tot rust te komen, ga ik graag zeilen met mijn zeilboot: een pampusjacht uit 1941, hij ligt in Vinkeveen. Elke woensdag fiets ik vanaf mijn huis in Amsterdam erheen. In m’n eentje op het water voel ik me helemaal zen.’

Muziekinstrument: piano

‘Pianospelen is een andere manier om te ontspannen. Ik ben op mijn 18de gestopt met lessen, maar heb het een paar jaar geleden weer opgepakt. Ik speel van alles: Schubert, Ravel, een modern stuk van Hanna Kulenty, maar allemaal quatre-mains. Gewoon, omdat het ontzettend leuk is om met z’n tweeën muziek te maken. Van elke partituur maak ik vier kopieën: een voor mijn buurman – die concertpianist was – een voor de zwager van mijn zus Marieke en een voor Arne van Herk, een bevriende architect. Muziekmaken is verwant aan ontwerpen, je probeert bepaalde innerlijke fantasiestromen op gang te brengen. Toen de Kunstlinie me vroeg als artist in residence, dacht ik: ik vraag of ze een vleugel neerzetten om te bespelen. Dat hebben ze gedaan; wat een geluk!’

Powersuit: Kenzo-broekpak

‘Het rode broekpak van Kenzo, dat op de tentoonstelling in Almere hangt, kocht ik ooit in Parijs. Ik droeg het onder andere voor een lezing over kleurgebruik: ik stapte het podium op en vertelde het publiek dat ik met mijn pak al een onvergetelijke indruk had gemaakt en de lezing niet meer hoefde te houden. Vervolgens trok ik het jasje uit en een zwarte pofbroek over mijn broek aan. Ineens zag ik er flodderig uit, ik betoogde dat ik ook aardiger was geworden. Daarna creëerde ik met een paars jasje een stewardess-look, toen ik de zwarte broek weer uittrok, was ik rood-paars gekleed; een clown. Mijn punt: kleur is meer dan een toevoeging, het is karakterbepalend.

‘Over de kleur van de Rooie Donders twijfelde ik lang. Eerst wilde ik ze wit te maken, maar dat kon niet, ze staan in de kleurenwijk van Almere. Toen zag ik dat pak in de kast hangen. Ik heb het aangetrokken naar de bouwteamvergadering, de projectleider vroeg: weet je de kleur al? Ik deed mijn jas open en toonde het pak. Daarna heeft niemand nog vragen gesteld.’

Vakantie: het Franse platteland

‘Met onze zoon maakten we per camperbus vele vakantiereizen door Frankrijk, en dan bezochten we loodsen en schuren. De verlatenheid van de plekken, de ruwe materialen en bruuske architectuur; ik heb dat soort gebouwen altijd mateloos fascinerend gevonden, ben zelfs een keer in een silo geklommen om de maten op te nemen. Het zijn nutsobjecten, maar met een ongelooflijke uitstraling.’

Gebouwtype: karavanserai

‘Met mijn bureau Dok heb ik meerdere reizen naar Iran en Oezbekistan gemaakt. Veel van de architectuur in het Midden-Oosten is bepaald door de zijderoute. De culturele stromen die van west naar oost over die route met elkaar mengden, brachten het beste in elkaar naar boven; God mag hopen dat dat weer terugkomt. Waar de karavanen neerstreken, werden karavanserais gebouwd: grote gebouwen met marktplaatsen, waar handelaren konden overnachten en waar wetenschap ontstond, uitwisseling van kennis. Sprookjesachtig mooi, gemaakt van leem en zand, met prachtig tegelwerk, gegraveerde spreuken en versieringen. Dit waren de plekken waar mensen elkaar ontmoetten, nieuws en kennis uitwisselden. Wij waren bezig met de opdracht voor een parkeergarage in Zwolle en ineens bedachten wij: de parkeergarage is de karavanserai voor auto’s. Daarom vond ik het gepast om dat Hollandse gebouw onder te dompelen in de sfeer van duizend-en-een-nacht.’

Toekomstbeeld: natuurinclusief

‘Ik zie het huidige tijdsgewricht als een opmaat naar een architectuur die we nog niet kennen, een nieuwe, duurzame manier van bouwen waarbij de mens niet langer vooropstaat, maar te gast is. Onlangs hebben we voor een ontwerpprijsvraag een gebouw bedacht dat begint als een enorme hoop aarde waarin insecten en kikkers kunnen leven. Vanuit het idee dat als je een stuk grond gaat bebouwen, je eerst iets moet teruggeven. Vervolgens zouden we uit die berg een soort rotswoningen houwen, en een kloof waaruit varens en bomen omhoogschieten; het is jammer dat we de prijsvraag verloren. Doet het je denken aan Valley op de Amsterdamse Zuidas? Dat vind ik een fantastisch gebouw, het appelleert aan het gevoel van natuur. Maar het mag van mij nog veel extremer – moerassiger, met meer slakken, wormen en padden.’