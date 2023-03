Aquila won voor Ghana een medaille met een sport die ze daar waarschijnlijk helemaal niet kennen

Aquila Ziddah Beeld Jan Dirk van der Burg

Aquila Ziddah (14), Ede

Aquila heeft net drie uur door sporthal de Ridderhof geraderd, het werkwoord voor de beoefenaars van de rhönradsport. Ooit bedacht in het Rhöngebergte voor kinderen, maar vervolgens de turnsport ingerold waar het in competitievorm groot werd. ‘Ik zag het zes jaar geleden bij Holland’s Got Talent en toen ben ik het hier bij DOK-Ede (gymnastiekvereniging, red.) gaan doen. Ik turnde al, dan heb je ook motorisch inzicht, dat komt hier erg van pas.’

Hoezeer dat van pas kwam zag iedereen op het laatste WK junioren in Denemarken waar Aquila Ghana een bronzen medaille bezorgde op het onderdeel Spiralen. ‘In Ghana kennen ze deze sport helemaal niet, ik denk dat ik de enige ben, maar door mijn Ghanese vader kan ik ook voor dat land uitkomen. Mijn trainer Saskia heeft speciaal een Ghanees pak gemaakt.’ Het is een beetje hoe Bart Veldkamp voor België ging schaatsen, maar het heeft ervoor gezorgd dat Aquila nu écht de smaak te pakken heeft gekregen en Ede de sport nu ook niet meer alleen kent van Koningsdag. ‘Het leuke is de constante beweging. Als een rad stilstaat is het alleen klimmen en klauteren, dat zou saai zijn. Mijn droom is om het turnonderdeel manna (een oefening waarbij je horizontaal staand op je handen je benen voorbij je gezicht brengt, red.) toe te passen. Dat is een van de zwaarste oefeningen om te trainen, als ik dát op een bewegend rad zou kunnen, dat is een droom.’