Angela kluste jarenlang bij als hostess – nu denkt ze er met enig ongemak aan terug: ‘Objectificatie is nooit vrijblijvend’

Beeld Krista van der Niet

Op de Autorai schuifelen bezoekers tussen de glanzende auto’s. Er wordt hartstochtelijk gewezen naar velgen, bumpers en koplampen. In uniforme jurken staat een legertje hostessen beschikbaar opgesteld tussen de auto’s met als doel de drempel tussen klant en verkoper te verlagen.

Even verderop zitten twee vrouwen op een cabriolet, billen op de dakrand, voeten op de achterbank. Ze dragen een nauwsluitende spijkerbroek en een wit T-shirt met bedrijfslogo’s. Blikken van voorbijgangers blijven willekeurig en onwillekeurig aan hen kleven. De twee vrouwen lachen, de mannen nemen foto’s. Dat is de taakomschrijving van deze twee vrouwen: zitten op een auto en lachen. Een week lang.

En een van die vrouwen ben ik.

Over de auteur

Angela Wals is schrijver en journalist. Voor de Volkskrant schrijft ze essays en beschouwingen over sociaal-maatschappelijke kwesties.

Het was een van de vele klussen die ik in mijn studententijd deed als hostess. Ik schonk ook cola in voor coureurs in ‘hospitality units’ (vip-boxen boven de pitlane op racecircuits). Bracht champagne rond op de 50ste verjaardag van een ex-profvoetballer. Tourde met een bekende Nederlandse zanger door het land om zijn volgende concert te promoten. Deelde tequilashotjes uit in een catsuit met munitiegordels. Zorgde dat de vip-gasten van een cabaretier tijdens zijn show in de watten werden gelegd.

Roken met Ron Wood

De meest memorabele opdracht was voor een elektronisch sigarettenmerk. Het is een beproefde reclameformule om een product te promoten met een knappe óf bekende kop, en dit bedrijf moet hebben bedacht: we doen gewoon allebei! En dus stond ik tijdens een Londens persmoment met drie collega’s in zilverkleurige mini-jurken en met platinablonde boblijnpruiken op naast de toen nog fervent rokende Ron Wood. Geen idee wat de gitarist van de Rolling Stones met deze – inmiddels geflopte – e-sigaret te maken had. Maar ik wilde best voor een paar honderd euro een kwartiertje met hem op de foto, de nepsigaret uitdagend tussen onze rode lippen gestoken.

We spreken hier over de zero’s, toen er over de vrouw als lustobject nog niet zo moeilijk werd gedaan. Toen Victoria’s Secret nog ultradunne Angels in kant en met vleugels over de catwalk liet lopen (afgeschaft in 2021). Toen bij Formule 1-races nog gridgirls stonden opgesteld in de pitlane (afgeschaft in 2018). En toen Duchess of Sussex Meghan Markle nog in weinig verhullende jurken als koffermodel in het programma Deal or No Deal verscheen (achteraf voelde ze zich geobjectiveerd, zei ze in haar podcast Archetypes in 2022).

Het waren de hoogtijdagen van de hostessbureaus. Voor klantenbinding en marketing werden nog geen online influencers ingeschakeld, maar offline gastvrouwen. ‘Er zijn weinig grote bedrijven die de afgelopen jaren geen feest of evenement hebben aangekleed met ingehuurde mooie jongens en meisjes’, schreef deze krant in 2010 in een reportage over mijn oude werk.

Vrouwen als eyecandy op feesten en evenementen: dat klinkt nu misschien een beetje, eh, retro? Toch was dat een paar jaar geleden nog doodnormaal, ook voor mij. Wat is er veranderd?

Dezelfde uitstraling

‘Models at Work is Nederlands grootste uitzendbureau voor mooie jongens en meisjes’, aldus de Volkskrant-reportage uit 2010. De verslaggever hing rond bij onder meer de presentatie van de Quote 500. Het zakenblad had het Aquarium in Artis afgehuurd: ‘met Ferrari’s voor de deur, gouden lopers, oesters en champagne.’ En met veel ‘langbenige modelachtige meisjes in korte designerjurkjes’. (Het veelvuldige gebruik van ‘meisjes’ in een artikel dat over meerderjarige vrouwen gaat, is nog zoiets dat pas sinds kort is gaan opvallen.)

Al die ‘aanwezige schonen’ zijn geen toeval, schrijft de verslaggever. Ook niet dat ze allemaal lang zijn en ‘op dezelfde manier paraderen’. Want: ‘De dames zijn in de weken voorafgaand aan het evenement door de redactie van het zakenblad gekozen (...). Daarbij is gekeken naar hun lengte, haarkleur en verschijning. En naar het geheel. Zijn ze even groot? Hebben ze dezelfde uitstraling?’

‘Je zult bij Models at Work geen hostess met overgewicht aantreffen. Of een meisje dat haar haren of nagels slecht verzorgt, of een verkeerde bh heeft aangetrokken’, zegt Myrthe van Pelt, hoofd boekingen, tegen de krant. ‘Quote zoekt een bepaald soort meisjes. Ze willen zeker weten dat die er perfect uitzien. Daar zorgen wij voor.’

Myrthe van Pelt (44) moet nu hardop lachen om de passages uit dit artikel. ‘Maar zo ging het wel!’ Ze werkte ruim vier jaar voor het bureau en heeft nu een agentschap voor journalisten en presentatoren. ‘Soms applaudisseerden we op kantoor voor een centimeter: ‘Ik heb een boeking rond en ze zijn alle vijf 1,76!’ Dat was echt een ‘yes!’, want de modellen mochten niet te veel afwijken in lengte als ze naast elkaar stonden. Het ging om de uitstraling van de hele groep. Dat cheerleadereffect kan overweldigend zijn. Tien meiden met ongeveer dezelfde lengte, in precies hetzelfde perfecte pakje, met dezelfde hoge staart en een mooie eyeliner: mensen vonden het schitterend.’

Ze lacht weer hardop. ‘Maar als je geen goede werkhouding had, was je af. Het inhuren van een hostess was duur, we konden het ons niet permitteren als iemand niet presteerde. Want dan kreeg je het cliché dat bij ons mooie mensen werken die niets kunnen. Andersom, als je redelijk mooi was en je deed het supergoed, werd je vaak geboekt. In dat opzicht waren we dus eigenlijk erg empowering bezig: je uiterlijk zei lang niet alles over hoe je werd gewaardeerd.’

Beeld Krista van der Niet

Overgewaaid beroep

Het beroep hostess komt begin jaren zeventig overwaaien uit landen als Frankrijk, België en Zwitserland, waar in de zakenwereld een ingehuurde gastvrouw bij ontvangst of diners de norm was. De term veroorzaakte in de Nederlandse pioniersjaren enige verwarring, met name bij mannen, ‘omdat meisjes die van betaalde liefde hun vak maken zich ook vaak hostess noemen’, aldus een ‘echte’ hostess in Tubantia (1975). Dit had een trits impertinente verzoeken aan het adres van het handjevol nieuwe hostessbureaus tot gevolg.

‘Het komt erop neer dat de taak van een hostess te vergelijken is met die van een huisvrouw in de functie van een gastvrouw van het bedrijfsleven’, schrijft het Algemeen Dagblad (1976) in een poging het begrip te verduidelijken. Hostess was dan ook bij uitstek een beroep ‘voor de jonge, gehuwde vrouw die daardoor niet dag in dag dag uit buitenshuis hoeft te werken, maar die dan toch op een aangename manier voor zichzelf een inkomen of in elk geval een aardige bijverdienste heeft’, schrijft Tubantia.

‘Spreekvaardigheid, zelfbewust optreden, durven praten, ad rem zijn en niet snel in paniek raken’, waren belangrijke eisen die aan een hostess werden gesteld. ‘Moet je mooi zijn als hostess?’, werpt de krant op. ‘Dat is zeker geen voorwaarde. Een hostess moet alleen goed gekleed gaan en een beetje aandacht aan haar uiterlijk besteden.’ Maar: ‘Vrouwen die dat niet zo belangrijk vinden (...) zullen als hostess niet worden geaccepteerd, hoe intelligent ze verder ook zijn, of welke fantastische opleiding ze hebben gehad.’

Spectrum aan verkleedpartijen

Beauty over brains: dit gold al voor de hostessen van het eerste uur. Ruim dertig jaar later – toen ik aantrad – woog de esthetiek nog veel zwaarder. Zeker, mijn voornaamste taak als gastvrouw was het ontvangen van gasten en zorgen dat ze niets tekortkwamen. Je voorkomen/presentatie/uiterlijke verzorging moest ‘representatief’ zijn, je was ‘het visitekaartje’ van de klant, zo stond het vaak in briefings. In de praktijk kwam dit neer op een heel spectrum aan verkleedpartijen. Soms was ik de klassieke hostess in een mantelpakje, laag knotje en sjaaltje om mijn nek. Denk aan het concept stewardess. Of ik zat compleet in de visagie en met geföhnd haar met mijn billen in een strakke spijkerbroek op een autodak. Denk aan het concept pin-up. Meestal gold de vuistregel: hoe gewaagder de outfit, hoe minder ik te doen had – en hoe meer ik verdiende.

Imperfecties werden me veelal weinig omfloerst meegedeeld. Zo wees een klant op een evenement in een Amsterdamse club naar mijn heupen en zei: ‘Je billen zijn eigenlijk te groot voor onze jurk.’ En een kapper bekeek voorafgaand aan een presentatie mijn gezicht in de spiegel en zei: ‘Je lijkt wel een piepkuiken.’ Doelend op de haartjes op mijn bovenlip. Ik haalde mijn schouders op bij dit soort opmerkingen (maar ik heb ze dus wel onthouden).

Sommige aanvragen lagen er nogal dik bovenop, vertelt Myrthe van Pelt. Zo vroeg een bank met een oranje themakleur om een serie roodharigen. Een chocolademerk vroeg om een tiental vrouwen met een donkere huidskleur. En bij een boekpresentatie kwamen hostessen in kokerrokken en met knotjes opdraven. ‘We regelden het allemaal. Maar het mocht er nooit ordinair uitzien. De outfits waren stijlvol en elegant. Ook de bunny’s op een Playboy-feest zagen er waanzinnig mooi uit.’

Er was overigens ook vraag naar mannelijke hosts, soms zelfs met ontbloot bovenlichaam. ‘Meestal waren dat bedrijven waarbij vrouwen oververtegenwoordigd waren.’ Maar mannenbedrijven die vrouwen inhuurden was een veelvuldiger fenomeen.

Beeld Krista van der Niet

Strenge criteria

Van Pelt koos elke maand uit een stapel van honderden twintigers die bij Models at Work wilden – zo geliefd was dit werk – een tiental dat op het kantoor in de Amsterdamse binnenstad mocht langskomen. Vrouwen kwamen alleen in aanmerking met een minimale lengte van 1,72 en kledingmaat 36. Voor mannen waren de criteria net zo streng, en ze moesten bij de screening hun torso ontbloten.

Maar niet alleen uiterlijk telde, benadrukt Van Pelt. ‘Je moest ook hbo-plus opgeleid zijn. Ha, beoordelen op opleidingsniveau, dat kan tegenwoordig ook niet meer! Maar wij dachten toen: schoonheid, intelligentie en werkhouding. Als die drie samengaan, kom je in de buurt van perfectie voor de klant.’

En die perfecte combinatie van eigenschappen kon ook je status in de catalogus verhogen. ‘We deelden modellen in in categorieën’, zegt Van Pelt. ‘De hoogste was AA, daarna A, B en C. Om aan de wensen van klanten tegemoet te komen, hadden we een boekingssysteem met zoekfuncties voor onder meer haarkleur, lengte, vaardigheden en reviews. Deze classificatie droeg bij aan de efficiëntie. Een C was bijvoorbeeld iemand die iets kleiner was, maar wel heel energiek en enthousiast, goed voor bijvoorbeeld een promotie van Coca-Cola op Lowlands of andere drankacties.’

Om in de hoogste AA-categorie terecht te komen moest je alle drie hebben: én schoonheid, én intelligentie én een goede werkhouding. En kon je worden ingehuurd voor - ik noem een dwarsstraat - het trouwfeest van twee BN’ers in Toscane.

Ik werkte voor andere bureaus dan Models at Work, maar ook zij screenden en selecteerden op maten en verhoudingen. Het woord ‘vleeskeuring’ dringt zich op bij het categoriseren van vrouwen – en mannen – op basis van esthetisch kapitaal. ‘Het is gek hoe we de dingen die we vroeger normaal vonden, nu niet meer normaal vinden’, zegt Van Pelt, ‘maar ik was er toen nul komma nul mee bezig. Het voelde alsof ik iets goeds aan het doen was: leuke, slimme vrouwen naar leuke locaties sturen en goed laten verdienen.’

Ik verdiende inderdaad best goed, zeker als student, zittend op de cabrio bijvoorbeeld 25 euro per uur. Mijn eerste uurtarief als journalist lag veel lager. (Dit vond mijn vader overigens de grap van de eeuw: dat zijn dochter na de universitaire studie die hij had betaald met het repareren van auto’s minder ging verdienen dan hij deed met het repareren van auto’s.) Pas rond mijn 30ste leverde schrijven meer op dan glimlachen.

Natuurwet

Ik had heus wel door dat ik vaak als fraai rekwisiet tussen de mannen werd gezet. Geen van de vrouwen met wie ik werkte was blind voor de seksistische set-up van veel van dit soort klussen. ‘Zullen we een bordje ‘verboden te voeren’ ophangen’, fluisterde een collega eens spottend in mijn oor, zonder in te boeten op haar perfecte glimlach. Maar dat mannen kijken en vrouwen worden bekeken, was nu eenmaal een natuurwet waaraan niet zo veel te doen viel, dus waarom die niet in je voordeel laten werken?

‘Why not?’, reageert Jort Kelder (58) uiteindelijk op de vraag waarom Quote mooie hostessen inhuurde voor de presentatie van een blad. De vraag wekte eerst enig wantrouwen bij de presentator, voormalig hoofdredacteur van Quote (niet ten tijde van het Artis-feest) en frequent bezoeker van allerhande feestjes – ‘is dit soms een boobytrap van de Volkskrant?’ We bellen en mailen een paar keer eer we elkaar goed verstaan.

Kelder: ‘Er wordt nu een sfeer gecreëerd dat het bijna iets smoezeligs heeft, maar volgens mij is het een prima studentenbaan om Oestermeisje te zijn of ergens anders te assisteren op feesten en partijen.’

Ik: ‘Ik weet waarom ik hostess was, ik vraag me alleen af waarom u ze inhuurde?’

‘Dat is in al die jaren dat ik bij Quote werkte maar een paar keer gebeurd, simpelweg omdat we op een partij met honderden gasten hulp nodig hadden. Ik koos ze niet zelf uit, dat regelde mijn marketingafdeling, louter bestaand uit vrouwen. Het leukste is natuurlijk wel als er meiden staan die er een beetje goed uitzien.’

‘En wat was daarvan de meerwaarde?’

‘Looks helpen, dat is en blijft universeel. Hadden we heel inclusief maar niet zo divers allemaal lelijke mannen of dikke vrouwen moeten inhuren? Maar volgens mij gaat het vooral om de uitstraling. Ik herinner mij onze traditionele slotsoirée voor het programma Hoe heurt het eigenlijk? waarbij een op zichzelf heel mooie mevrouw niet zo handig met de wijn omsprong, want ze vulde alle glazen tot de rand met Chassagne Montrachet. Tja. Die vraag je dan niet terug.’

‘Een van de meest absurde dingen die ik heb gedaan was jurylid zijn voor de Miss Nederland-verkiezing. De jongedame die won was niet alleen mooi maar vooral heel slim, ze studeerde rechten en werd later mijn persoonlijk assistent. Ze heeft dat tot beider tevredenheid een jaar of twee gedaan en is toen verder gegaan in de juristerij en de financiële industrie. Fijn mens, goede vriendin gebleven. Ze reed weleens in mijn Maserati als mijn chauffeur, wat met haar benen en hakken nog niet meeviel. Dan kwam ik met haar binnen op een zakelijke partij die gedomineerd werd door mannen in vaak matig zittende blauwe of grijze pakken. Dat vond ik geweldig, ja.

‘Of ik het morgen weer zo zou doen weet ik niet – denk het wel eigenlijk –, maar we hadden lol, ook niet onbelangrijk in deze tijden van gekunstelde vijandigheid tussen man en vrouw.’

Gridgirls en hostessen op racecircuits dit voorjaar. Beeld PromoVisionModels

Round girls en pitspoezen

Waarom niet? Zo heeft Nanet Por (40) van hostessbureau PromoVisionModels er ook altijd in gestaan. De Groningse liep als 16-jarige op de motorcross naast een vriendje dat moest racen toen ‘een Italiaanse man’ vroeg of ze een keer gridgirl – de mooie vrouw die in het rennerskwartier of de pits te vinden is – wilde zijn voor zijn raceteam. ‘Het is echt niet normaal’, schreef ze na de eerste keer posters uitdelen op het circuit op in haar dagboek. ‘Ik kom op tv en miljoenen mensen kunnen mijn foto’s zien op het internet.’

Daarna stond ze regelmatig in de pitlane – ook tijdens haar opleiding tot restauratieschilder. Nu heeft ze een eigen hostessbureau voor sportevenementen. Zo regelt ze ‘round girls’ bij kickbokswedstrijden en wereldwijd gridgirls voor MotoGP en andere circuitraces. Por vraagt altijd aan de klant hoe de outfit eruitziet. ‘Als die te bloot is, hotpants met billen die eruit hangen, dan stel ik iets anders voor of wimpel ik de aanvraag af. Die tijd hebben we wel gehad. Je staat op het circuit, niet op het strand.’

Tot Pors spijt kan ze geen gridgirls leveren aan de Grand Prix in Zandvoort. De internationale organisatie van de Formule 1 heeft in 2018 de ‘pitspoes’ in de ban gedaan: ze zou niet meer van deze tijd zijn. Allerlei mannen boos. Oud-coureur Tom Coronel was ‘serieus bijna in shock beland’ toen hij het nieuws hoorde, deelt hij aan tafel bij Humberto Tan. Naar zijn idee slaan gridgirls twee vliegen in een klap. ‘Een vrouw creëert bij mannen een bepaalde reactie, dat is de natuur, en tevens vinden wij auto’s ook heel gaaf. Dus hoe makkelijk is het om op een zondag een man te pleasen?’ Bovendien: ‘Mooie hoge hakjes, mooi kort rokje, dat is toch leuk?’ Er werd in de Tweede Kamer een heuse ‘pitspoezenmotie’ ingediend door de PVV – gesteund door regeringspartij VVD – voor het behoud van de gridgirl.

Por vond dat de ban op gridgirls de vrouwenemancipatie op geen enkele manier goed deed. ‘Het voelde alsof er tien stappen terug in de tijd werden gezet. Het komt er toch op neer dat mannen voor vrouwen hebben bepaald dat ze hun werk niet mogen uitvoeren. En die ceo’s hebben de gridgirls echt niet in de ban gedaan omdat ze egalitaire idealen hadden, ze waren gewoon bang sponsors te verliezen. Terwijl, niemand doet dit werk omdat ze het moet doen, hoor. We genieten ervan.’

Groeiend ongemak

Ook ik had een hoop lol. Ik kwam overal in Nederland en ontmoette interessante mensen. Het was leuk, spannend, gezellig en avontuurlijk werk. Het was de beste studentenbaan ooit, en toch voel ik tegenwoordig een cringe als ik aan sommige hostessklussen terugdenk.

De decoratieve vrouw, die alleen maar mooi zit te wezen, voelt nu ongemakkelijk. Niet alleen bij mij, dit ongemak duikt op allerlei plekken in de maatschappij op. Het was heus niet zo dat ik werd uitgebuit, over de hele linie was het normaal om vrouwen op een geseksualiseerde manier in te zetten, met strenge eisen over hun uiterlijk. Die vanzelfsprekende mannelijke blik – male gaze – wordt nu ter discussie gesteld, in films, fotografie en beeldende kunst, en ook op de werkvloer.

Ik dacht die male gaze gewiekst te bespelen, in mini-jurk of catsuit tussen BN’ers en rijkaards. Het was seksisme, maar van het onschuldige soort, vond ik, want ik had plezier en ik haalde er allerlei voordelen uit: inkomen, connecties en een gestreeld ego.

Why not? Omdat objectificatie nooit vrijblijvend is.

#MeToo en alle onthullingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die daarop volgden, maakten duidelijk dat de ergste uitwassen van seksisme (misbruik) óók bestaan binnen een systeem waarbinnen de kleinere seksistische verschijnselen (seksistische grapjes, verlustigende blikken) worden getolereerd.

Door #MeToo werd de vraag opgeworpen: kan het objectificeren van het vrouwelijk lichaam voor de heteroseksuele man wel samengaan met het emanciperen van datzelfde lichaam?

Tijden veranderen. De maatschappelijke positie van de vrouw verschuift. Godzijdank. Dat maakt een leuke ervaring niet ineens slecht, maar voegt er een verdieping aan toe.

Beeld Krista van der Niet

Vollere modellen

Er kunnen nu nog steeds ‘mooie jongens en meisjes’ worden ingehuurd bij tientallen hostessbureaus. Jort Kelder: ‘Gisteren was ik nog op zo’n grote partij, allerlei belangrijke en bekende mensen. En ja, ook jongedames in de bediening en voor de opvang van gasten.’

De nauwe definitie van schoonheid lijkt te zijn opgerekt, al is het minimaal. Bij de laatste DTM-race in Zandvoort droegen de gridgirls geen catsuits en hakken, laat Nanet Por weten, maar ‘stoere’ raceoveralls en sneakers.

‘Nu zie je vollere modellen, met een mooie moedervlek’, zegt Myrthe van Pelt. ‘Maar seksisme komt in allerlei gedaanten. De vrouwen in de media die ik manage hebben met veel meer seksisme te maken dan een model in een klein jurkje op een evenement van toen. In die zin was de hostesswereld minder lelijk en nep.’

Het is Por gelukt een paar teambazen van de MotoGP te overtuigen voor ietsjepietsje meer diversiteit te kiezen, zoals voor vrouwen met een donkere huidskleur of een andere maat. ‘Dit is nog niet het vak waar plussize volledig geaccepteerd is, maar ik heb nu ook een paar curvy meiden rondlopen. De teambaas kreeg zo veel complimenten – ‘eindelijk een echte vrouw aan het werk’ – dat hij ze nu altijd boekt.’

Ook lobbyt Por er al jaren voor gridgirls meer te doen te geven dan alleen die paar minuten paraderen in de pitlane. ‘We kunnen meehelpen in de bediening, gasten ontvangen en informatie aan ze verschaffen.’ Kortom, ze wil de passieve pitspoes transformeren tot de actieve hostess – het klassieke concept waarmee het in de jaren zeventig ooit begon. Ze hoopt daarmee haar vak toekomstbestendig te maken. ‘Voordat er weer iemand voorbij komt die zegt dat mijn werk niet meer van deze tijd is.’