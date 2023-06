Andy Summers over zijn favoriete gitaar, camera en inspiratiebronnen: ‘Eén album? Wat een aanstootgevende vraag’

Zelfportret van Andy Summers. Beeld Andy Summers

Op het interviewverzoek van de Volkskrant laat het management van Andy Summers weten dat de ex-gitarist van The Police de komende tijd helaas niet in de buurt van Nederland komt en dus alleen telefonisch te spreken is.

Ook goed, want muzikant en fotograaf Summers lijkt ons een boeiende gids. Het verschijnen van zijn nieuwe, kloeke fotoboek A Series of Glances is een mooie aanleiding, ook al omdat het (via de app van de Duitse uitgeverij) vergezeld gaat van acht nieuwe instrumentale stukken muziek, bij wijze van soundtrack.

‘Dit is voor een krant in Amsterdam, toch?’, vraagt Summers enkele weken later, vanuit zijn tuin in Santa Monica. ‘Dan hadden we elkaar daar wel kunnen treffen voor een kop koffie. Ik was er vorige week nog. Ik ben naar de Vermeer-tentoonstelling geweest.’

Potverdorie. Mooie boel. Inderdaad, het bewijs staat op zijn Instagram: Andy Summers op de stoep van het Rijksmuseum.

‘Prachtige tentoonstelling’, zegt hij. ‘Geweldige schilder. Zijn techniek, zijn kleurgebruik, maar vooral: zijn oog. Hoe hij kéék. Vermeer was eigenlijk ook een fotograaf.’

Geen reisfotografie

De brug naar zijn eigen werk is snel geslagen. Het is verleidelijk om de landschappen, portretten, details en surrealistische impressies in A Series of Glances als reisfotografie te beschouwen, omdat Summers ze vastlegde in Bolivia, Indonesië, Brazilië, Thailand, Marokko en nog meer landen, maar wie zo kijkt, mist volgens Summers de essentie.

‘Kijk naar die foto’s: eigenlijk maakt het niet zo veel uit waar ze zijn gemaakt. Het gaat niet over reizen. Het boek is eerder een verslag van een leven lang kijken: plekken, mensen, vormen, contrasten, lichtval. Maar ook: kijken naar het werk van andere fotografen. Zij hebben me mijn technische bagage en vocabulaire als fotograaf aangereikt.’

Als tiener maakte hij twee zomers lang foto’s van toeristen aan het strand van Blackpool, Engeland. Daar begon het eigenlijk mee. ‘Dat was leerzaam. Een locatie, mensen, een ontmoeting van een paar seconden waarin ik moest zien te vangen wat die dag, op die plek, voor hen betekende. En dat aan de lopende band. Zelfs voor zo’n toeristenkiekje zoek je eigenlijk naar een verhaal. Het verschil met een liedje schrijven is ook niet zo groot: er staat een beperkt pakket akkoorden tot je beschikking en met dat gereedschap ga je op zoek naar harmonieën, melodielijnen. Fotocamera’s en gitaren zijn mooi gereedschap, maar je kunt er ook erg lelijke dingen mee maken.’

Niet jong meer

Summers is inmiddels 80. Tachtig! Ouder dan Mick Jagger en Keith Richards, om maar wat te noemen. Toen Andy Summers op het snijvlak van reggae en punk het klassieke slaggitaartje van Roxanne (1978) en de knerpende openingsriff van Message in a Bottle (1979) inspeelde, was hij de 35 al gepasseerd en had hij al een heel muzikantenleven in sixtiesbands achter de rug: blues en soul in Zoot Money’s Big Roll Band, psychedelische rock in Dantalian’s Chariot en, kortstondig, Soft Machine en zelfs The Animals.

Toen The Police doorbrak, zat hij in zijn tweede huwelijk en was hij al van Engeland naar Californië verhuisd en weer terug. Zijn conservatoriumstudie klassieke gitaar voltooide hij in 1972 niet in Engeland maar in Los Angeles. ‘Nee, ik was in 1978 al niet jong meer,’ vat hij samen, ‘maar daar staat tegenover dat ik me in 2023 niet zo veel ouder voel dan in pakweg 1983.’

Na The Police kwamen er dertien soloalbums: pop, rock, maar vooral veel jazz, zijn oudste muzikale liefde. Hij maakte de muziek voor zes speelfilms, nam albums op met Robert Fripp (King Crimson), Kevin Coyne en Kevin Ayers en schreef zelf zijn memoires als rockmuzikant (One Train Later, 2006).

Altijd een camera mee

Altijd had hij een camera bij zich: aanvankelijk een Nikon FE, later meestal een handzame Leica. A Series of Glances is zijn achtste fotoboek. Lang is de lijst van fototentoonstellingen. Werk uit het boek A Certain Strangeness was in 2019 nog te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Hij fotografeerde zijn leven op tournee met The Police, maar ook al het andere. Het leven als een reeks glances: oogopslagen.

‘En toch ben ik geen fotograaf die het leven door zijn lens bekijkt en de hele dag met een camera voor zijn gezicht loopt. Ik ben niet vergroeid met mijn camera, zoals ik dat ook nooit met mijn gitaar ben geweest. Ik heb geleefd als een actieve kijker: ogen en oren open, maar met mijn handen vrij.’

De ideale levensinstelling om met al je zintuigen een leven lang schoonheid te ervaren, zou je haast zeggen. ‘Ja’, zegt Summers. ‘Dat denk ik ook.’

Muzikant: Thelonious Monk (1917-1982)

‘Niet de rock-’n-roll maar de jazz was mijn grote tienerliefde. Ik speelde al op jonge leeftijd jazzgitaar, maar voor ik mijn eerste gitaar oppakte, heb ik ook een aantal jaren pianoles gehad. Misschien dat dat mijn fascinatie voor Thelonious Monk verklaart. Wat hij met de piano deed, was voor mij haast buitenaards: het geïmproviseerde, het dissonante, het agressief avontuurlijke.

‘Toen ik een jaar of 16 was, heb ik Thelonious Monk en Dizzy Gillespie zien optreden. Dat moet 1958 zijn geweest. Die avond heeft een beslissende invloed gehad op mijn leven, en op waar ik naar zoek in muziek en andere kunstvormen.

‘In Monks pianosolo’s zaten allemaal noten die daar niet hoorden. Die zitten in de riff van Message In a Bottle ook en ze zijn altijd gebleven, in alles wat ik maakte, ook in mijn foto’s. Mijn album Green Chimneys (1999) bevat interpretaties van Monks werk, mijn eerbetoon aan hem.’

Film: Michael Curtiz: Casablanca (1942)

‘Even denken: een film... Ik zou nu iets van Fellini, Kieslowski of Bergman kunnen noemen, iets avant-gardistisch, maar ik ga er niet omheen draaien: Casablanca is mijn favoriete film ooit, en ook de enige film waarvan ik durf te beweren dat ik hem minstens eens per jaar kijk.

‘Eigenlijk is het onverklaarbaar dat een romantisch drama zo’n belangrijke plek in mijn hart heeft, maar álles aan die film raakt me: de liefdesrelatie tussen Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, de zelfopoffering, de heroïek, de cinematografie, maar ook de wetenschap dat het verhaal zich afspeelt in een oorlog die tijdens het filmen nog volop bezig was.

‘Extra intrigerend: Casablanca en ik zijn vrijwel even oud, allebei van eind 1942. De beelden, de stemmen, allemaal vastgelegd voor de eeuwigheid, pal voor mijn geboorte. Ik vind dat magisch.’

Fotograaf: Walker Evans (1903-1975)

‘Een favoriete fotograaf... Wat een kwelling, ik bewonder er zo veel, van vroeger en nu. Laat ik er een kiezen die me inspireerde in de tijd dat ik zelf serieus begon te fotograferen. Dan nóg twijfel ik tussen de Brit Bill Brandt en de Amerikaan Walker Evans.

‘Ik kies Evans, vanwege de rechttoe-rechtaan manier waarop hij het Amerikaanse leven vastlegde, in het bijzonder tijdens de crisis van de jaren dertig. Zoals veel jonge fotografen werd ik gegrepen door het maatschappelijke karakter van zijn werk. Ik zag er engagement in, terwijl dat niet eens Evans’ drijfveer was. Pas later ben ik ook gaan zien hoe goed de foto’s zijn.

‘Evans zette niets in scène, koos nooit een kunstzinnige hoek, maar fotografeerde rauw en recht voor zijn raap, gewoon zoals het was: een stijl van understatement die me altijd is blijven aanspreken.’

Foto van Walker Evans, 1936. Beeld Imageselect

Stad: Sevilla, Spanje

‘Mijn favoriete Europese stad van dit moment is Sevilla. Ik was er eerder dit jaar weer eens tijdens de Semana Santa, de Heilige Week met prachtige processies, pal voor Pasen. Maar ook de rest van het jaar kom ik er bijzonder graag.

‘De steden in Andalusië doen Spaans aan, maar je voelt, proeft en ruikt het Arabische en Noord-Afrikaanse al, ook in het eten. Mijn favoriete deel van de stad is de wijk Santa Cruz, de oude wijk van de Sefardische Joden.

‘Wat me enorm aanstaat, is de schaal van de stad: duidelijk groot, maar toch klein genoeg, overzichtelijk, je kunt in het centrum eigenlijk alles te voet of per fiets doen, net als in Amsterdam trouwens. In Sevilla zou ik kunnen wonen, ware het niet dat de zomers er echt te heet zijn. De lente zou er 365 dagen moeten duren.’

Sevilla Beeld Io Cooman

Camera: Leica M10

‘Spanje is ook het land waar ik fotograaf werd. Ik had al veel gefotografeerd in Engeland, in Blackpool met name, maar in 1958 ging ik op de bonnefooi naar Spanje met mijn maat Dave Wilson. Zonder geld, zonder idee, gewoon reizen. Ik had een kleine Kodak-camera bij me, de eerste waarmee ik artistieke dingen uitprobeerde.

‘Als fotograaf ben ik pas op latere leeftijd merkvast geworden. Ik had jarenlang een Nikon, ik heb Canon-camera’s gehad, maar mijn eerste echte favoriet was de Leica M6, met film. Hij is compact, licht en het frame is plezierig: mijn oog voor compositie veranderde door die camera. Leica heeft ook de beste lenzen ter wereld.

‘Nu loop ik meestal met mijn Leica M10, de digitale variant van de M6. Het is bij uitstek de camera die voor mij het meest aanvoelt als een gitaar: je kunt alles op het toestel met je vingers doen, alsof je snaren bespeelt.’

Leica M10-camera. Beeld Imageselect

Gitaar: Fender Stratocaster (rood)

‘Nu wil je natuurlijk ook mijn favoriete gitaar weten. Ik ben geen purist en geen fetisjist, ik zweer niet bij één merk en beschouw gitaren als gereedschap, precies zoals fotocamera’s eigenlijk.

‘Ik heb Gibson Les Pauls, maar die vind ik te zwaar. Ik heb klassieke akoestische gitaren. Jazz speel ik graag op een Collings Eastside, daar heb ik er een paar van, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: ik rijd toch het liefst op een paar oude werkpaarden, zoals mijn rode Fender Stratocaster uit de jaren zestig.

Fender Stratocaster Beeld Getty Images

‘Ik heb veel Strats, sommige zijn speciaal voor mij gemaakt, maar die ouwe rooie is mijn favoriet. Tijdens de reünietournee van The Police opende ik elk concert op dat ding: Message In a Bottle. Of ik een verzamelaar ben? Welnee, ik ben vrij onromantisch op dat vlak, maar ik heb er alsnog veel te veel: een stuk of 250.’

Fotoboek: Robert Frank - The Americans (1959)

‘Toen ik mijn boek A Series of Glances maakte, wilde ik graag dat het ongeveer zo zou worden als de vier boeken die jullie eigen Ed van der Elsken maakte in de late jaren zestig: Wereldreis in foto’s. Zijn foto’s van Hongkong uit de late jaren vijftig zijn fantastisch.

‘Maar als ik dan toch een fotoboek moet noemen dat mij beslissend heeft beïnvloed, wordt het The Americans van Robert Frank, uit 1959. Daar zit alles in wat ik als fotograaf wilde en altijd ben blijven doen: reizen met een handzame camera, goed kijken. Plekken, details, landschappen, mensen, dat alles in een wat beatnik-achtige sfeer. Een fenomenaal mooi tijdsbeeld.

‘Met The Americans heeft Robert Frank niet alleen mijn manier van kijken bepaald, maar hij heeft ook de fotografie als kunstvorm blijvend veranderd. Ik ben altijd dicht bij dat boek gebleven.’

Robert Frank: The Americans. Beeld Robert Frank

Album: Miles Davis: Kind of Blue (1959)

‘Een album! Eén album? Ik vind het een ronduit aanstootgevende vraag. Maar vooruit: Kind of Blue van Miles Davis, óók uit 1959, net als The Americans, het fotoboek.

‘Waar ik Thelonious Monk bewonderde omdat hij me liet duizelen en continu op het verkeerde been zette, slaagde Miles Davis er op Kind of Blue in om muziek met veel diepgang ontzettend organisch te laten klinken. Ik kan hetzelfde over dat album zeggen als over de film Casablanca: er gaat geen jaar voorbij of ik ga er minstens één keer voor zitten. Dat kan ik verder van weinig albums zeggen.

‘Wat mijn eerste zelfgekochte plaatje was, weet ik niet meer. Het zal iets van The Shadows zijn geweest, ofzo. Iets met gitaren, sowieso. Op Kind of Blue speelt de gitaar geen enkele rol. Op dat album staat helemaal niets wat ik zelf zou kunnen spelen.’

Kind Of Blue (1959) van Miles Davis.

Gitarist: Wes Montgomery (1923-1968)

‘Laat ik afsluiten met een gitarist. Ik luisterde goed naar álle gitaristen, maar in genres als country, pop en rock heb ik nooit een idool gehad. Geen gitarist uit die genres heeft me werkelijk geïnspireerd.

‘Mijn favoriete gitaristen zijn jazzgitaristen, zoals Kenny Burrell en Wes Montgomery. Vooral die laatste. Hij speelde op het album West Coast Blues! (1960) van de saxofonist Harold Land. Ik wilde elke noot van Wes naspelen, uren zat ik te proberen zijn solo’s uit te pluizen, compleet met zijn befaamde duimtechniek.

‘Pas later begreep ik dat ik daarmee juist voorbijging aan wat hij me echt te leren had: vrijheid in je hoofd, wars zijn van conventies. Wes Montgomery was autodidact. Ik niet, ik ben als gitarist juist klassiek geschoold, maar dankzij Wes Montgomery ben ik het ook buiten de formele kaders gaan zoeken, mijn gevoel achterna. Dankzij Wes Montgomery voel ik me als gitarist tóch een beetje autodidact.’

Wes Montgomery (1923-1968) in 1965. Beeld Redferns

Cv Andy Summers 31 december 1942 Geboren in Poulton-le-Fylde, Engeland. 1963 Gitarist in Zoot Money’s Big Roll Band. 1968 Amerikaanse tournee met Soft Machine. 1977 Gitarist The Police. 1978 Debuutalbum Outlandos d’Amour. 1979 Grammy voor Reggatta de Blanc. 1983 Eerste fotoboek Throb. 1984 The Police uit elkaar. 1987 Soloalbum XYZ. 1990 Eerste jazzalbum Charming Snakes. 2003 Rock and Roll Hall of Fame. 2006 Autobiografie One Train Later. 2007 Reünietournee The Police. 2013 Nieuwe band Circa Zero. 2021 Album Bewitched met Robert Fripp. 2023 Fotoboek A Series of Glances. Summers woont in Santa Monica met zijn vrouw Kate Summers-Lunken. Ze trouwden in 1973, waren een tijdje gescheiden (1981-1985) en hebben drie kinderen: dochter Layla (1978) en de tweeling Maurice en Anton (1987).