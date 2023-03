Andorra is behalve een belastingparadijs ook een ideaal land voor wielrenners – en dit zijn de beste plekken

Andorra Beeld Joost Stokhof

Koen de Kort (40) is jarenlang profwielrenner geweest en nu teamsupportmanager bij wielerploeg Trek-Segafredo. Hij woont inmiddels zeven jaar in Andorra, het prinsdom tussen Frankrijk en Spanje, in de Pyreneeën. Er is in de Andorrese jaren veel in zijn leven gebeurd. Eerst kreeg hij een ernstig ongeluk, waarbij hij drie vingers verloor. Dat betekende een abrupt einde van zijn wielercarrière, maar vorig jaar werd – groot geluk – zijn zoon geboren. De Kort: ‘De hoofdstad Andorra la Vella ligt op ongeveer tweeënhalf uur rijden van Toulouse in Frankrijk én op ongeveer tweeënhalf uur van Barcelona, in Spanje. Andorra is heel klein en bestaat uit bergen en valleien. Ik vind het geweldig, tussen de bergen wonen. Voor wielrenners is Andorra ideaal, omdat je er zo goed op hoogte kunt trainen. En voor mountainbikers en motorsporters is er genoeg ruig terrein. Er zijn hier bovendien veel rustige, doodlopende wegen, waar een renner het rijk alleen heeft.’

Koffie met de groep

Koen de Kort: ‘Bergdorp La Massana, waar ik met mijn gezin woon, is een wielerenclave. Wij hebben er ons eigen koffie- en ontbijtcafé geopend, genoemd naar een groepje wielrenners, een grupetta. Het café is speciaal bedoeld voor een koffiestop tijdens het fietsen. De koffiepauze vind ik zelf altijd gezellig, als we met een groep op pad zijn. En zo’n café was er nog niet in Andorra. Ik ben veel in Australië geweest en heb de Australische ontbijtstijl mee naar huis genomen, we serveren avocado op toast en gepocheerde eieren. Grupetta is helemaal in fietsstijl ontworpen, er hangen fietsmemorabilia van mij aan de muur, waaronder een fiets. Zonder wielen koffie komen drinken of werken kan bij ons trouwens ook goed.’

Grupetta, Avinguda de Sant Antoni 45, La Massana

Grupetta. Beeld Joost Stokhof

Bergeten onder de balken

‘Dit is een favoriet hoor, dit restaurant bij ons in La Massana: La Borda de l’Avi. Catalaans bergeten in een traditioneel, sfeervol restaurant met houten balken, stenen muren en van die stoelen met houtsnijwerk. Vlees en vis wordt hier op een groot, open houtvuur klaargemaakt. Het ruikt er altijd heerlijk.’

La Borda de l’Avi, Avinguda del Ravell 38, La Massana

Mountainbikepark

‘Het Vallnord Bikepark in La Massana heeft goeie mountainbikeroutes. Van het professionele World Cup downhill-parcours tot avontuurlijke crosscountryroutes. Wees gerust, meer toegankelijke paden voor beginnende mountainbikers liggen ook in dit park. En bikers kunnen met de cabinelift weer naar boven.’

Vallnord Bikepark, Carretera de la Caubella 1, La Massana

Winter en zomer in de vallei

‘Ordino, in het noorden, niet ver van La Massana en aan de voet van de Pic de Casamanya, vind ik een mooi stadje. Het ligt midden in de bergen. Ordino heeft van die leistenen huizen met balkons met bloemen, straten met kinderkopjes en een mooi bruggetje over de beek. Vanaf Ordino is de Sorteny-vallei – spreek uit als Sortennn, de y verlengt de n – niet zo ver rijden. Schitterend wandelen in de vallei, met grootse uitzichten, zowel in de winter als de zomer, in de winter wel verplicht op raquetes, sneeuwschoenen. En dan in Sorteny traditioneel Andorrees eten: xai a la brasa (een soort spareribs, red.) of bacalla confitat en escabeitx (gekonfijte kabeljauw, red.). En/of slapen in de Refugi, de berghut.’

Refugi Borda de Sorteny, Camí de Sorteny, Ordino

Diepblauwe meren

‘Ordino-Arcalis wil ik zeker noemen, een klein skigebied voor de hele familie. Maar in de zomer is het dus net zo goed een mooi bergterrein. Vanaf daar loop ik vaak naar Tristaina, langs het kunstwerk van beeldhouwer Mauro Staccioli, een grote ring midden in het landschap, naar die adembenemende diepblauwe bergmeren van Andorra.’

Ruig en rotsachtig

‘In het noordoosten van Andorra ligt Vall d’Incles, een schitterend natuurgebied om doorheen te lopen. Ruig, rotsachtig, wild, maar net zo goed met bloemen en vriendelijke koeien, watervallen en grillige beken. Dat is in de zomer. In de winter is het één groot sneeuwterrein en alleen met sneeuwschoenen te bereiken. Het verschil tussen zomer en winter kan niet groter zijn. In Vall d’Incles ligt, op hoogte, L’Ovella negra, een zomer- en een winterrestaurant met een haardvuur en een berghut. Erg mooi uitzicht weer daar, wel een klimmetje ernaartoe.’

L’Ovella negra, Carretera de la Vall d’Incles, Andorra

Luxe hoofdstad

‘Wat ik het opvallendst vind aan Andorra, is het contrast tussen het land en de hoofdstad Andorra la Vella. Andorra la Vella ligt helemaal ingeklemd tussen de hoge bergen. Aan de ene kant heb je dus die bergachtige, ruige natuur, en daarnaast de hoogbouw van de stad en de vele luxe winkelcentra, juweliers en drankwinkels. Andorra staat bekend als belastingparadijs. Het leuke is dat er dan ook opeens, tussen alle banken en hotels in het centrum, een kerk uit de 11de of 12de eeuw staat, zoals de Sant Esteve, de Sint-Stefanuskerk, met de vierkante toren. In het centrum ken ik verder een restaurant waar we graag komen: Diamant. Grote schotels, top eten, heel mooi opgemaakt.’

Sant Esteve d’Andorra la Vella, Carrer de la Vall, 6/Plaça Príncep Benlloch, Andorra la Vella

Diamant Espai Gastronomic, Avinguda Meritxell 31, Andorra la Vella

Hike voor waaghalzen

‘Via Ferrata of klettersteigen is een toegankelijke manier van rotsklimmen. De klimmer gaat met een helm op en gezekerd aan een stalen draad de berg op, klauterend via trappetjes, pinnen, beugels en hangbruggen. Het is nog steeds een flinke work-out, soms klopt je hart in je keel. O, wat vind ik dit geweldig om te doen, met al die weidse vergezichten onderweg en soms letterlijk honderden meters boven een afgrond hangend. Je moet het wel durven. Andorra is een Via Ferrata-land, er zijn hier wel veertien routes, als het er niet meer zijn. Mijn favoriete route is meteen de lastigste: de Via Ferrata van Racons in Canillo, een supersteile, spannende hike voor waaghalzen.’