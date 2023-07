Als Ophelia drijft Kirsten Dunst in de openingsscène van ‘Melancholia’ op het water

John Everett Millais: ‘Ophelia’ (1851-1852)Tate, Londen. Beeld Imageselect

Paaseitjes: zo noem je de grapjes en verwijzingen die filmmakers in hun werk verstoppen. Kijk, daar duikt een personage uit een andere film opeens op in de achtergrond. Hoor, daar keert een beroemd citaat terug. Het zijn stiekeme een-tweetjes, bedoeld voor de kijker met kennis.

Shockregisseur Lars von Trier is misschien wel de meest intellectuele – of snobistische – der paashazen. Wat strooit het Deense enfant terrible toch kwistig met verwijzingen naar de kunstgeschiedenis. In zijn Nymphomaniac laat hij zijn nymfomane plagerig zo poseren als het schoolmeisje Thérèse met haar korte rokje en witte kniekousjes in Balthus’ controversiële werk. Hij refereert diabolisch aan Gustave Courbets L’Origin du monde als een moeder in Antichrist haar clitoris afknipt. En seriemoordenaar Jack is in The House that Jack Built even Dante op diens door Eugène Delacroix geschilderde boot.

Verf & film is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin filmjournalist Floortje Smit filmscènes bespreekt die op een schilderij zijn geïnspireerd.

Gek geworden liefde van Hamlet

Het levert niet alleen fraai beeld op, maar die referenties roepen werelden aan emoties en betekenissen op. Neem het paasei dat Von Trier eigenlijk helemaal niet verstopt: de verwijzing in Melancholia naar John Everett Millais’ Ophelia. In de ouverture van de film – een serie extreem vertraagde droombeelden – toont Von Trier hoofdrolspeler Kirsten Dunst in witte bruidsjurk, drijvend op donker water, omringd door uitbundig groen.

Het schilderij is zo bekend dat je het meteen herkent. Daarop verbeeldde Millais Ophelia, de gek geworden geliefde van Shakespeares Hamlet, in de laatste momenten voor ze sterft. Kijk maar, het zwarte water trekt de barokke jurk rond het middenrif al naar beneden, de handpalmen wijzen naar boven in overgave, de blik berust in het oneindige – minuten nog, hooguit. En of ze nu per ongeluk in het water is beland of er willens en wetens in is gesprongen: het is een vrouw die de dood met open armen verwelkomt.

De koele meren des doods

Een dromerig beeld is het, die engelachtige vrouw met de half geopende mond. Geen wonder dat het aansloeg destijds, toen verwarde vrouwen die de koele meren des doods zochten vaker als romantisch werden neergezet. Het werd het zoetsappige archetype voor ongrijpbaar vrouwelijk doodsverlangen, als reproductie nog steeds een hit op de kamers van slimme tobberige tieners.

Maar als íémand weet dat doodsverlangen gewoon duister en pikzwart is, is het Lars von Trier wel. De regisseur kampt zelf met depressies en zijn Melancholia is daar een angstaanjagend realistische verbeelding van. De depressieve Justine (Dunst) probeert zich in het eerste deel door haar eigen bruiloft heen te slepen, maar slaagt daar niet in. Daarna is het helemaal een verloren zaak – haar lievelingseten smaakt naar as; elke beweging die ze maakt verraadt een existentiële vermoeidheid. ‘Ik sjok door grijs, wollig garen. Het klampt zich vast aan mijn benen, het is zo enorm zwaar om voort te slepen.’ Pas als blijkt dat er een planeet op ramkoers op de aarde afkomt, onvermijdelijk, knapt ze op. De verlossing is nabij.

Kirsten Dunst in 'Melancholia'. Beeld Cannes film Festival/HO

Uitdagende blik

Met het schitterende Ophelia-shot verbeeldt Von Trier dit hele verhaal. Interessant trouwens dat het – als je het echt naast het schilderij legt – vooral een gevoelsmatige spiegeling is. De compositie is compleet anders, er is minder kleur en Dunst klampt een boeket van lelietjes-van-dalen vast, alsof ze al in een doodskist ligt. Dat het een bruidsjurk is die haar naar beneden trekt, is mooi gevonden. De liefde kan je aanvankelijk even laten dobberen misschien, maar daarna is de zuigende kracht van de dieperik sterker.

Nee, de parallel zit hem in die blik, die bij Von Trier zoveel meer nadruk krijgt. Op de still die de basis werd van de poster kijkt Dunst bijna uitdagend, maar in de film zelf sluit ze haar ogen in opgeluchte overgave aan het onvermijdelijke, terwijl ze in slow motion naar beneden lijkt te glijden.

En het is net zo’n romantisch beeld als dat van Millais. Welbewust: het is een van de ‘Wagner-momenten’ die Von Trier bedacht voor Melancholia. Hij voegde meerdere kunstreferenties toe om de kijker te verleiden, juist ómdat er geen schoonheid in een depressie zit. En dat maakt het ondraaglijk om te zien.

Een depressie is melancholie zonder charme, zei Susan Sontag ooit; Melancholia ís een depressie, die Von Trier schitterend verdoezelt met charme.