‘Als mijn moeder, Bernhard en ik samen waren, voelde ik een liefde die ik van mijn wettelijke vader niet kreeg’

Schrijver Oscar van den Boogaard hoeft niet geloofd te worden, als hij zegt dat hij de buitenechtelijke zoon van prins Bernhard is. Deze week verscheen In de naam van de zoon, het derde en laatste boek over zijn familiegeschiedenis. ‘Ik ben degene die benijdenswaardig is in dit verhaal, want ik ben vrij.’

Oscar van den Boogaard (58) werd niet door iedereen geloofd, toen hij in 2018, via zijn vuistdikke familieroman Kindsoldaat, vertelde waar hij een leven lang mee had geworsteld. Hij was een kind van prins Bernhard, vertelde hij, geboren uit een jarenlange geheime relatie tussen zijn moeder en de man van de toenmalige koningin.

In NRC werd hem tijdens een interview om ‘hard bewijs’ gevraagd. In haar talkshow vroeg Eva Jinek hem een paar dagen later of zijn bewering ‘feit of fictie’ was, en of zijn moeder, die immers dronk, wel een betrouwbare bron was geweest. De schrijver blikt erop terug in zijn nieuwe (twintigste) boek, In de naam van de zoon. De talkshowtafel beleefde hij als ‘de onveiligste plek op aarde’. Hij was ‘een sneeuwklokje dat zich net met zijn kopje door de bevroren aarde had geploeterd’, schrijft hij. ‘Ik wilde geen sensatie, geen erkenning, alleen maar fluisteren: dit is wie ik ben.’

Oscar van den Boogaard Beeld Marc de Groot

Kindsoldaat (2018) schetste de geschiedenis van zijn voorouders – de ontmoeting tussen zijn moeder en Bernhard vindt pas plaats op driekwart van het vuistdikke boek – en eindigde met de geboorte van Maxwell, het alter ego van de schrijver. Jachthuis (2020) is het vervolg, over zijn complexe jeugd, en deze week verscheen In de naam van de zoon, een lyrisch memoir, waarin Van den Boogaard verder gaat waar Jachthuis stopte. ‘In mijn nieuwe boek heb ik me met mijn moeder en Bernhard kunnen verzoenen. Maxwell is eindelijk Oscar geworden. Het is het boek over mijn volwassen leven. Ik ben aangekomen in het nu, mijn verhaal is af. Nadat ik bij De Bezige Bij was geweest om de laatste correcties af te geven, was het alsof ik voor het eerst van mijn leven echt vrij was. Ik dacht: je hebt het volbracht. Het is niet te bevatten.’

Om het hele verhaal te vertellen, moest hij beginnen bij het begin. In Kindsoldaat gaat hij generaties terug, tot in de 19de eeuw, naar het familiekasteel op de grens van Nederland en Duitsland. Daar ontsprong een mineraalwaterbron met de naam Snelle Sprong. ‘Een van mijn moeders voorouders is daar begonnen met het exploiteren van mineraalwater. De limonade die ervan werd gemaakt, werd in flesjes verkocht als SS-limonade. De familie heeft daar veel geld aan verdiend. Alles veranderde natuurlijk toen SS een andere betekenis kreeg. Dat idee, dat iets wat zo puur en onschuldig is als dat bronnetje, besmet kon raken door iets waar het zelf niks aan kon doen, resoneerde bij mij. Ik ben toen voluit gaan schrijven, met alles wat ik tot mijn beschikking had aan herinneringen, familieverhalen en interpretaties. Ik dacht dat ik zou ophouden in de Tweede Wereldoorlog, ik dacht dat het een historische roman zou blijven. Ik wílde helemaal niet bij mezelf terechtkomen. Maar ik kwam al schrijvende bij de ontmoeting van mijn moeder en Bernhard, en van daaruit bij mijn eigen geboorte. Toen Kindsoldaat verscheen, in 2018, dacht ik: nu kan ik eindelijk vertellen wie ik ben. En dat heb ik ook gedaan. In mijn boek werd ik geboren, maar in het echt voelde het ook zo. Ik was een baby. Achteraf moet ik vaststellen dat ik er helemaal niet klaar voor was.’

Oscar van den Boogaard Beeld Marc de Groot

Je schrijft: ‘Als iemand me leugenaar noemt, is dat zoals ik me altijd heb gevoeld.’

‘Ik heb mezelf voor de leeuwen gegooid. Want ik wilde zo graag. Ik had ook zo veel zin om naar Eva Jinek te gaan. Maar inderdaad, haar wantrouwen klonk precies zoals mijn eigen innerlijke stem al die jaren had geklonken. Het was voor mij het zoveelste bewijs dat ik maar beter in mijn binnenwereld kon blijven. En gelukkig leef ik niet in de wereld van de krant en de televisie. Vrij snel na die mediaoptredens ben ik Jachthuis gaan schrijven. Toen dat af was, dacht ik: nu ben ik écht klaar om ermee naar buiten te komen. Ik stond in de startblokken, maar toen brak de pandemie uit. Mijn man Steven Van Watermeulen, die acteur is bij ITA (Internationaal Theater Amsterdam, red.), kwam thuis omdat al zijn voorstellingen waren afgelast. Alles werd afgezegd. Dat was het kosmische gegeven, de werkelijkheid, hoe je het ook noemen wilt. Ik ben naar binnen gekeerd, In de naam van de zoon gaat over wat er daarna gebeurde.’

Je redacteur Suzanne Holtzer vertelde dat zij je vijf jaar geleden heeft aangemoedigd om in Kindsoldaat de naam van Bernhard te noemen. Ze zei: ‘Oscar was bezig de confrontatie aan te gaan met het verleden. Als je dat te omfloerst doet, verstop je jezelf opnieuw.’

‘Ze heeft me overgehaald, en daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Het was aanvankelijk mijn plan om van hem iemand anders te maken. Omdat ik enorm bang was dat hij mij zou verpletteren. Andermaal verpletteren, eigenlijk. Bernhard heeft mij niet kapotgemaakt, maar hij heeft me wel enorm verzwakt. Ik dacht: ik wil niet dat jij mijn schrijverschap kapotmaakt.’

Waarom zou het noemen van zijn naam je schrijverschap kapotmaken?

‘Omdat dan alle aandacht naar hem zou gaan, en dat is het allerlaatste wat ik wilde. Ik ben niet iemand die carrière wil maken of geeft om status. Als je naar mijn leven kijkt, weet je dat. Ik wil niet iemand anders zijn dan wie ik ben en ik wil ook niets aan iemand anders ontlenen. Ik was bang dat mij dat zou worden aangewreven als ik zijn naam zou noemen. Dat het zou worden gezien als een vorm van aandacht zoeken, als iets banaals. En zo werd het ook gezien, door sommigen.’

Voorafgaand aan dit interview vroeg ook ik je om bewijs. Je hebt eerder laten vallen dat je ‘een paar dingetjes’ hebt, maar die niet wilt laten zien. Een dna-test zou je ook niet willen. Waarom niet?

‘Omdat het moeten overtuigen precies is wat ik nooit meer wil. Ik vind het niet erg dat je deze vraag stelt, want dit is de kern. De kern van mijn pijn heeft te maken met de buitenwereld. Mijn geluk is dat ik nu eindelijk kan zijn wie ik ben, het product van dat zaadje en die eicel. Ik hoef daar geen verantwoording over af te leggen. Mijn geluk is, en ik hoop dat je dat begrijpt, dat ik me daarin niet meer afhankelijk maak van anderen.’

Tegelijkertijd schrijf je drie boeken over deze geschiedenis. Dat duidt er toch ook op dat je graag geloofd wilt worden?

‘Ik deel mijn verhaal, want ik ben nu eenmaal een schrijver. Dit is mijn dikke paspoort, dit is alles wat ik van binnen ben. Deze boeken zijn mijn verwerkingsproces.’

Oscar van den Boogaard Beeld Marc de Groot

In het boek schrijf je: ‘Juridische erkenning zou een knieval zijn.’

‘Ja, ik heb lak aan juridisch. Ik heb lak aan dat soort waarheid. Dat is voor mij buitenkant, maquillage. Stel dat ik het zou doen, dat ik die dna-test voor elkaar zou krijgen, en er staat straks in de krant dat ik inderdaad de zoon van Bernhard ben. Wat dan? Dan zegt men: maar dat wisten we toch al? Of: wat ben jij een loser zeg, dat je die erkenning belangrijk vindt. Ben jij een schrijver die dit nodig heeft? Vind je jezelf zielig, omdat je een erfenis bent misgelopen? Ik heb het niet nodig. De vanzelfsprekendheid hoeft niet bewezen te worden.’

Begrijp je de vragen erover?

‘Nou, ik vind het eigenlijk nogal iets intiems. Mag ik mijn dna niet voor mezelf houden? Bovendien: ik wil niet door Beatrix op de thee worden uitgenodigd. Ik wil niks. Geen geld, geen titel, geen bevestiging. Ik vind absoluut niet dat ik een plaats zou moeten hebben binnen de koninklijke familie, want ik zie Bernhard als een geïsoleerd wezen. Als ik Amalia zie, denk ik niet aan Bernhard, of aan een connectie met mezelf. Ik denk alleen maar: good luck. Want wát een leven.’

Je vindt ze niet te benijden.

‘Nee. Ik ben eigenlijk benijdenswaardig in dit verhaal, want ik ben vrij. Ik heb er lang over gedaan, maar ik ben vrijer dan Bernhard, Beatrix of Amalia ooit zullen zijn.’

***

Zijn moeder (in de boeken heet ze Elsie) en Bernhard ontmoetten elkaar midden jaren vijftig tijdens een wintersportvakantie, zegt Van den Boogaard. Elsie was de privésecretaresse van de toenmalige burgemeester van Utrecht, wiens vrouw hofdame was van Juliana. ‘Bernhard en mijn moeder werden verliefd en kregen een verhouding. Toen dat uit de hand liep heeft de entourage van Bernhard haar aan mijn wettelijke vader gekoppeld, een voormalig paracommando die tot de staf van Bernhard had behoord. Mijn moeder is met hem getrouwd, ze kregen twee dochters, maar Bernhard en zij bezochten elkaar af en toe in het geheim. Tijdens een van die ontmoetingen ben ik verwekt.’

Het geheim bleef een geheim tot zijn moeder en wettelijke vader scheidden. Zijn zussen gingen rond diezelfde tijd het huis uit om te gaan studeren, en Oscar bleef alleen achter met een drankzuchtige en ongelukkige moeder. ‘In mijn leven draait het in de kern om de waarheid niet kunnen omarmen. In een schijnwereld leven, en de echte wereld tot een soort schijn verheffen. Leugen en waarheid zijn te eenduidige begrippen. Ik moest mij de waarheid verbeelden. Mijn wettelijke vader moest ik als mijn echte vader zien, en mijn echte vader als iemand anders. Alles was een verdraaiing. Maar via mijn moeder wist ik precies hoe het zat.’

Zijn moeder, zegt Van den Boogaard, droeg haar eigen ongeluk op hem over. ‘Bernhard koos niet voor haar, hè? Mijn moeder was naast alcoholistisch ook snuiverig. De laatste jaren niet meer, maar het poedertje – cocaïne – was daarvoor altijd een aanwezigheid. Mijn moeder was een chique vrouw, maar eigenlijk een junk. Ze had lijfartsen, zoals ze dat noemde, die in feite deftige dealers waren, huisartsen of militaire artsen, die vrouwen oppepten met hun poedertjes. Overdag lag ze in haar bed en was ze er eigenlijk niet. Om een uur of 5 begon ze te drinken, whisky, dus dat ging snel. In de nachten liep ze rond in huis, op haar laarzen, want ze was een laarzenfetisjist. De gelaarsde kat, noem ik haar in mijn boeken. In haar laarzen bewaarde ze de flessen whisky. Vanaf mijn puberteit, toen ik alleen met haar was, werd het echt alarmerend.’

Oscar van den Boogaard Beeld Marc de Groot

Zij maakte je deelgenoot van al haar zieleroerselen.

‘Ja. Ze was een onveilige moeder. Ze voelde geen enkele grens, verorberde mij, en als je dat doet, als je een kind niet respecteert, dan is dat een vorm van misbruik. Ik was haar dienaar, haar nimf. Ze liep elke nacht rond op die laarzen door het huis. Alles tikte, de vloeren, het hout, de trappen, het steen, marmer. Tik, tik, tik. Ze kwam in mijn kamer, die niet op slot kon, ging bij me in bed liggen. Voor mij was dat de werkelijkheid, ik kon het met niets anders vergelijken. Pas later is tot me doorgedrongen hoe krankzinnig de situatie was. Veel later. Mijn moeder vernietigde zichzelf, maar het was een langzame destructie, een zelfmoord in slow motion. Ik zag dat Bernhard het ook zag, aan hoe hij reageerde. Zelfs toen mijn moeder het nog niet doorhad, wist ik al dat hij helemaal geen zin meer had in dat ingewikkelde mens, in dat ongeluk van haar. Bernhard hield van gezonde vrouwen, met wie hij opwaarts kon gaan. Met mijn moeder ging het bergafwaarts. Hij was blij als hij weg kon rijden.’

Maar hij bleef wel komen, schrijf je. Waarom?

‘Hij was mens genoeg om zich naar haar toe verantwoordelijk te voelen. Ik denk dat er diepe liefde is geweest, zij zaten samen in een tweepersoonstunnel, en dat die geheime relatie voor hem lang een toevlucht was. Die had hij nodig, omdat zijn leven zich grotendeels in de openbaarheid afspeelde. Een geheim is niet alleen iets stiekems, het staat ook voor een behoefte aan vrijheid, aan onafhankelijkheid, een behoefte die zowel mijn moeder als Bernhard had.’

Is het voor jou belangrijk dat het echte liefde was? Bernhard had natuurlijk wel meer vrouwen buiten zijn huwelijk.

‘Ja, dat vind ik belangrijk. Ik weet uit ervaring dat een tweepersoonstunnel geen afbreuk doet aan andere tweepersoonstunnels. Ik concentreer me op de tweepersoonstunnel van mijn moeder en Bernhard, in de rest ben ik niet geïnteresseerd. Ik ben blij voor hem dat hij die tweepersoonstunnels met meerdere mensen heeft gehad. Toen ik een keer in Delft was, ben ik naar de Koninklijke grafkelder gegaan, waar Bernhard onder een enorme steen ligt. Toen dacht ik: dit is geen cadeau, om daaronder te liggen. Niet voor deze man die zo naar vrijheid verlangde. Hij hoort daar niet tussen. Ik denk dat hij daar het deksel letterlijk op zijn neus heeft gekregen. Ik wil mezelf totaal niet mythologiseren, maar ik denk dat kinderen de verlangens van een ouder een stukje verder kunnen dragen in de tijd. Ik kan de dingen doen waar Bernhard zelf niet aan toe is gekomen. Ik ben vrij. Ik doe precies wat ik wil, laat me aan niets iets gelegen liggen.’

Was je geschokt toen je moeder vertelde dat Bernhard je echte vader was?

‘Nee, het klopte bij alles wat ik altijd had gevoeld. Als mijn moeder, Bernhard en ik samen waren, wat voor de scheiding stiekem gebeurde, voelde ik een liefde die ik van mijn wettelijke vader niet kreeg. Bernhard gaf mij een gevoel van totale ontspanning. En ik zag bij hem de fascinatie die een ouder voor zijn kind heeft. Het was moeilijk, want ik was loyaal naar mijn wettelijke vader en zusjes toe. De liefde voor het gezin waarin je opgroeit, is grenzeloos. Maar vanaf het moment dat zij het ouderlijk huis verlieten, spraken mijn moeder en ik in alle openheid over Bernhard. Dat was soms ook heel gezellig, hoor. Alles vertelde ze me, álles. Ook seksueel. Zeker als mijn moeder dronken was, wat ze meestal was. Ze gebruikte mij als haar geweten.’

En ook als een soort surrogaatman, eigenlijk.

‘Ja, ik was haar emotionele dienaar. Dat is het verhaal van mijn leven. Ik ben altijd een emotionele dienaar geweest, in eerste instantie van haar, maar een groot deel van mijn leven ook van anderen. Ik zit nu in een gezonde relatie, al jaren, maar mijn leven wordt gekenmerkt door het altijd verantwoordelijkheid nemen voor andermans emoties. Ik was een spons. Ik wilde anderen helpen, en zelf was ik niemand. Ik ben opgeleid om verantwoordelijkheid te nemen voor het ongeluk van mijn moeder. En ik ben opgeleid om mijn wettelijke vader niet met de waarheid te confronteren.’

Hoe sprak je moeder over Bernhard?

‘Als het ging over de Lockheedaffaire of over het feit dat Bernhard een vrouwengek was, dan vond ze dat leuk. Ze vond dat stoute héél leuk. Mijn moeder had iets pervers, ze kon bijvoorbeeld echt neerkijken op mensen, op het establishment. Dat had ze met Bernhard gemeen, denk ik. Mijn moeder heeft me zo vaak verteld over die eerste ontmoeting, ik lag dan op bed en zij zat voor haar klapspiegel, met voor zich haar verzameling potjes met gouden deksels van Estée Lauder. En in die opengeklapte spiegel zag ik haar in veelvoud, een koor van vrouwen. En dan vertelde ze weer over die ontmoeting: een mooie man en een mooie vrouw die elkaar aankijken, een vrouwengek en een mannengek. Daarnaast staat een koningin die niet knap was en slecht Duits sprak. Ik denk dat mijn moeder hem aankeek met een blik van: ben je dáármee getrouwd? En dat hij haar aankeek met een blik vol schaamte. Misschien wilde hij verlost worden. Voor mij zit alles in die ontmoeting.’

Hoe vaak kwam Bernhard langs?

‘Uit mijn vroege jeugd herinner ik me korte reisjes met z’n drieën. Na de scheiding werd mijn wettelijke vader uitgezonden naar Suriname, en toen kwam Bernhard af en toe langs. Vaak op maandag, want dan hield mijn moeder me meestal thuis van school, dan zei ze dat ik ziek was. Het is grappig, af en toe kom ik erachter dat ik bepaalde dingen niet weet, feitelijkheden, of hoe je iets schrijft. Dat wijt ik aan het feit dat ik op maandagen niet op school was. Maar eigenlijk was ik er de rest van de week ook niet, omdat ik voelde dat de werkelijkheid waarin ik op dinsdagochtend terechtkwam, niets te maken had met de echte wereld. Ik heb de wereld van school, de wereld van de krant of de televisie, nooit als de echte wereld ervaren.’

Heb je de wereld van de televisie vermeden?

‘Ik heb nooit meer televisie gekeken vanaf het moment dat ik uit huis ging. Mijn moeder keek wel, die lag op haar buik voor het scherm met een zonnebril op en voor zich een dienblad met calvados, koffie en bittere chocolade. Je zou kunnen zeggen dat ik uit een chique familie kom, maar tegelijkertijd was het heel marginaal. Je kunt doen alsof je altijd recht op een stoel zit, maar uiteindelijk kom je op je buik terecht met een fles calvados voor je neus. Die televisiewereld associeerde ik met een wereld die voor mij leugenachtig was. Ook omdat ik dacht: op elk moment kan Bernhard in beeld verschijnen, of die familie. Dat was een schijnvertoning, want ik mocht in die wereld niet bestaan.’

Je wilde niets over het koningshuis weten. En nog steeds niet.

‘Ik zat laatst bij de osteopaat, en die vertelde me over een of andere nieuwe documentaireserie over Bernhard. Ik wil het niet zien. Ik heb geen biografie van hem gelezen. Ik grijp me vast aan alles wat ík, uit eigen ervaring, van hem weet. Zo kan ik van hem die vader maken. Alles daarbuiten is de buitenkant, waarvan ik ben uitgesloten. Misschien wil ik over een paar jaar wel een biografie lezen, maar ik verwacht niet dat ik daarin de echte Bernhard ga treffen. Ik denk dat ik hem goed ken, omdat ik hem kende in zijn geheime bubbel. Ik denk dat ik de echte Bernhard ken.’

Zelfs je zussen wisten niet van het geheim. Wie wisten het wel, voor 2018?

‘Bijna niemand. In 2018, vlak voordat Kindsoldaat verscheen, heb ik een aantal vrienden bezocht om het te vertellen. Niemand was overigens verbaasd. Ik heb altijd over Bernhard gesproken, en over mijn moeder, maar niet zo expliciet. Dat is een interessant fenomeen, iets wat me zelf ook verbaast, dat iets zo lang kan schemeren. Ik heb het voor 2018 nooit kunnen uitdragen. Toen ik met Kindsoldaat bezig was, zag ik de documentaire Finding Neverland, waarin twee mannen vertellen hoe ze als jongens door Michael Jackson zijn misbruikt. Ik begrijp waarom het vaak zo lang duurt voor iemand met een misbruikverhaal naar buiten komt. Je staat het jezelf niet toe, verwijst het naar het rijk van de verbeelding. Ik herken dat zó. Ik voelde me enorm schuldig over die werkelijkheid.’

Waarom?

‘Omdat ik wist dat de waarheid alles kapot zou maken. Het zou ons gezin kapotmaken. Het zou mijn zusjes van me afdrijven. Ik had een verhaal dat ik over mezelf vertelde: wie mijn vader was, wie mijn moeder was, dat ik tot mijn 4de in Suriname woonde. Mijn ouders waren mensen op wie ik op een bepaalde manier trots kon zijn. Die schijnwereld was ook een houvast. Mijn geheim had ik weggestopt. Ik was de man van de nachtmerries, je kunt dat aan al mijn partners vragen, want zij werden wakker van het geschreeuw. Ik had een enorm probleem. Ik heb van alles geprobeerd om ervan af te komen. Psychiaters, toverkollen, energetische massages, astrologie. Tijdens een nachtmerrie, in het jaar voordat Bernhard stierf, sloeg ik in Berlijn met mijn arm door een raam.’

Hij rolt zijn mouw op en twee grote littekens worden zichtbaar. ‘Een slagaderlijke bloeding, echt link. Ik heb mijn moeder heel lang de schuld gegeven van alles. Omdat zij er was, was ze iemand aan wie ik de schuld kon geven. Mijn vaders waren afwezig, ik kon er niks mee. Dat is misschien wat ik ze het meest verwijt. Afwezige vaders kun je niet confronteren, het was een windmolengevecht. En dat gevecht voerde ik iedere nacht. In Berlijn sloeg ik in het luchtledige om me heen, en het bed stond toevallig naast het raam.’

Nadat Oscar van den Boogaard in 2018 in NRC had verteld dat hij de zoon was van Bernhard – en daaraan openlijk werd getwijfeld – zocht een jeugdvriend, Marcel Ruizendaal, contact met de krant om het voor hem op te nemen. Van den Boogaard: ‘Zo krankzinnig, ik heb Marcel in geen decennia gezien. In dit verhaal was mijn homoseksualiteit natuurlijk óók een ding, want die gevoelens waren in mijn wereld niet vanzelfsprekend. Er was veel homohaat op de middelbare school. Maar ik wist dat er ergens op school één homoseksueel was, en dat was Marcel, die een paar klassen hoger zat dan ik. We hebben kortstondig iets gehad, een paar maanden. Het contact is daarna verbroken, dus het is grappig dat hij dan ineens opduikt.’

Ruizendaal kon het verhaal van de schrijver ondersteunen, niet met ‘hard bewijs’, maar met een herinnering die hij tot dat moment altijd voor zichzelf had gehouden. In een brief die hij in 2018 aan Van den Boogaard schreef, en die hij met zijn toestemming deelt, beschrijft hij wat hij zag toen hij op een dag onaangekondigd op de stoep stond. ‘Er was iets vreemds aan de hand; er stonden net geklede mannen buiten voor het huis, gordijnen half dicht, meerdere auto’s op de oprit waarvan één niet bepaald alledaagse gezinswagen. (...) Toen ik op het tuinpad liep zag ik vaag een oudere man met bril zitten (...). Ik controleerde voor de zekerheid nogmaals het huisnummer en liep toch maar door naar de voordeur. Nog voordat ik kon aanbellen, stormde je naar buiten, pakte me bij mijn arm en sleepte me de weg weer op.’

Die man, reconstrueert Ruizendaal, was Bernhard. Het incident leidde tot een gesprek waarin Ruizendaal vraagt om een verklaring, en die geeft Van den Boogaard, nadat Ruizendaal plechtig heeft moeten beloven er nooit met iemand over te praten. Van den Boogaard: ‘Hij was de enige medestander die ik ooit in mijn leven had ontmoet, een gevoelsgenoot. Aan hem kon ik het vertellen.’

Maar hij twijfelde openlijk. Dat jij de halfbroer van Beatrix zou zijn, kon hij niet geloven, zei hij tegen je. Iets waar hij tot op de dag van vandaag spijt van heeft. In de brief uit 2018 bood hij zijn excuses aan.

‘Jij zegt het, maar ik weet niet of ik die brief echt tot me heb genomen, het is niet tot me doorgedrongen. Maar ik denk wel dat zijn ongeloof me ertoe heeft bewogen toen de deur dicht te doen, ja. Ik ben naar Frankrijk gegaan om afstand te nemen.’

Hij ging Frans studeren in Montpellier, studeerde Rechten in Amsterdam en Europees Recht in Brussel, werkte kort op een advocatenkantoor, maar stopte abrupt op zijn 25ste om schrijver te worden. Binnen anderhalve maand schreef hij de helft van zijn eerste roman, Dentz, over een weduwe en een zoon die niet los van elkaar kunnen komen. Ook had hij lang een kunstgalerie in Brussel, met zijn toenmalige geliefde Jan Mot, die hij verliet toen hij in 1999 in de trein zijn huidige levenspartner, acteur Steven Van Watermeulen, ontmoette. ‘Hij ging tegenover me zitten en ik voelde: dit is het. Op dat moment kon ik niet anders dan een buiging maken naar het lot, naar wat het nu eenmaal was.’

Met Van Watermeulen woont Van den Boogaard op vier verschillende plekken: in een ‘petit palais’ in Antwerpen, aan de Amsterdamse Keizersgracht, in een appartement in de Berlijnse wijk Charlottenburg en in het voormalige 17de-eeuwse huis van componist Ludovico Einaudi, in de hak van de Italiaanse laars, dat in zijn nieuwe boek een centrale rol speelt. Eerder bewoonden ze een Antwerps penthouse dat ze van ontwerpers Raf Simons en Veronique Branquinho kochten, en Villa Arca, een door Jean Van den Bogaerde ontworpen jarenzestigvilla in het dorp Sint-Martens-Latem, het Wassenaar van België.

Hoe komt een schrijver aan zoveel huizen?

‘Die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Ik heb het met Steven opgebouwd, vanuit ons creërend vermogen. Creërend vermogen is de kans grijpen als het moment zich voordoet, doen wat je intuïtie je vertelt, ook als een stemmetje zegt dat je het je niet kunt permitteren. En je moet geluk hebben met de timing. Iemand anders denkt misschien: jeetje, vier plekken. Maar zo ervaar ik dat zelf helemaal niet. Voor mij is het een manier van leven: je voortdurend onthechten en steeds opnieuw thuiskomen.’

In In de naam van de zoon beschrijf je hoe je door Bernhard financieel wordt ondersteund. Als je geld nodig hebt, laat hij bij een bank een envelopje klaarleggen.

‘Ja, een private bank, in de Nieuwe Doelenstraat in Amsterdam. Dat ging via een vermogensmannetje van mijn moeder. En waren telefoonnummers die ik kon bellen. Ik leefde zo in mijn eigen wereld dat ik dat volstrekt normaal vond. Ik leefde van de wind, zo voelde dat, en die envelopjes pasten in dat gevoel. Ik had vorige week een astrologische lezing, en daar werd me verteld dat ik in materiële zin vanuit de kosmos enorm word gesteund, oftewel: er waren envelopjes en die zullen er hopelijk altijd zijn.’

Hoeveel zat er in die envelopjes?

‘O, pfff. Ik wilde bijvoorbeeld een keer naar India, met mijn toenmalige Hindoestaanse vriendje. Nou, dan zat er best veel in. Genoeg om dat te doen, en om dat ook goed te doen. Op een gegeven moment stopte het wel. Nadat ik in Brussel terechtkwam, heb ik geen envelopjes meer gezien.’

Bernhard kwam ook langs in je studentenkamer op het Rokin, midden in Amsterdam-Centrum, beschrijf je in In de naam van de zoon. Werd hij niet herkend?

‘Nee hoor. Die man liet zich gewoon ergens afzetten. Hij belde aan en ik gooide een sok met sleutels omlaag. Hij had een bril en een pet op, of een capuchon over zijn hoofd. Hij zag er in mijn herinnering alternatief uit. Het beeld van Bernhard in zijn uniform of in zijn mooie pak is niet de Bernhard die ik me herinner. Hij trok eerder rare kleren aan, een poncho. Hij was nieuwsgierig om mij te zien, dat merkte ik wel. Misschien omdat ik een man ben en hij voor zover ik weet alleen maar dochters heeft. Hij wilde dat ik in Fontainebleau ging studeren, daar werd de toekomstige mondiale zakenelite opgeleid, en dat zou hij dan betalen. In het artistieke of het gevoelige was hij niet geïnteresseerd. Hij vond dat ik moest gaan drinken met mijn kameraden. Ik heb hem nooit verteld dat ik homoseksueel ben, al vermoed ik dat hij het op een gegeven moment wel heeft begrepen.’

Wanneer zag je hem voor het laatst?

‘De laatste ontmoeting was tijdens het doodsbed van mijn moeder, ik was toen 25. Ze heeft zich kapotgedronken, al had ze uiteindelijk ook botkanker. Na die laatste keer is Bernhard met de staart tussen zijn benen weggereden. Ik denk dat hij dacht: ik ben hier klaar. Het was afgerond. De jongen die hij achterliet had een vader, een wettelijke vader. Ik was in zijn ogen klaar om het leven in te gaan.’

Bernhard overleed in 2004. Hoe heb je dat ervaren?

‘Ik was in die tijd niet met hem bezig. Ik bracht veel tijd door met mijn wettelijke vader, groeide naar hem toe na mijn moeders dood. Mijn vader was heel verdrietig toen Bernhard stierf. Hij voelde een enorme bewondering voor Bernhard, die grensde aan verliefdheid. Hij is aan het begin van de oorlog, toen hij 19 was, naar Engeland overgestoken, als paracommando heeft hij daar Bernhard voor het eerst ontmoet. Mijn wettelijke vader leende voor het huwelijk van mijn ouders zijn appartement uit aan Bernhard, zodat die daar met vrouwen kon afspreken. Bernhard sprak daar ook met mijn moeder af. Mijn vader was een militair van de oude stempel – hij werkte niet, hij diende. Hij diende Bernhard.’

Oscar van den Boogaard Beeld Marc de Groot

Na de dood van Bernhard verscheen een postuum interview met hem in de Volkskrant, waarin hij twee buitenechtelijke dochters erkende. Wat dacht je toen je het las?

‘Ik weet niet of ik het heb meegekregen. Of ik heb het niet willen horen. Hij kón mij niet erkennen, omdat hij een stilzwijgende afspraak had met mijn wettelijke vader, als twee militairen onderling. Mijn wettelijke vader leefde toen nog, als Bernhard mij zou erkennen zou dat een complete vernedering zijn. De kameraadschap tussen Bernhard en mijn vader woog zwaarder dan wat dan ook.’

Je wettelijke vader overleed in 2013. Voor die tijd had je deze boeken niet kunnen schrijven?

‘Uitgesloten. Dat was niet eens een gedachte. Dat kón niet. Nee! De waarheid had de potentie om alles met terugwerkende kracht omver te halen.’

Tegelijkertijd schrijf je dat je vader het wist.

‘Ik denk dat hij het wist. Maar dat kon niet worden uitgesproken, dat had met leven en dood te maken, van die orde was het. Mijn vader sprak sowieso niet. Van praten komt ruzie, dat was zijn motto.’

Wat als je vader eerder dan Bernhard was overleden? Had het er dan anders uitgezien?

‘Dan was het in ieder geval voor mij geen geheim meer geweest. Bernhard had mij dan in zijn leven gelaten, daar twijfel ik niet aan. En dan had hij mij ook – postuum – erkend.’

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft tegenover NRC in 2018 laten weten dat ze ‘geen enkele aanwijzing’ hebben voor het feit dat jij een zoon zou zijn van Bernhard. Heb je ooit iets van de koninklijke familie gehoord?

‘Niet officieel. Ik ken iemand die Willem-Alexander kent, omdat hij met hem heeft gestudeerd. En die iemand zegt dat erover is gelachen, zo van: haha, die Bernhard toch. Het verbaast ze helemaal niets. Ik zou ook oprecht niet weten waarom iemand aan mijn verhaal zou twijfelen. Waarom zou ik dit verzinnen?’

En als mensen het wel zouden betwijfelen, zou dat erg zijn?

‘In de naam van de zoon is het universele verhaal over het veroveren van autonomie, het uiteindelijk thuiskomen in het leven. Het gaat niet over Bernhard. Ik snap het verlangen naar erkenning van een ander, maar als je die erkenning niet krijgt, zoals ik, en alsnog besluit jezélf te erkennen, dan is dat een duizelingwekkende ervaring. Die gun ik ieder mens. Ik hoop dat mensen die mijn boeken – en ook dit interview – lezen, zullen nadenken over hoe zij zich verhouden tot die erkenning door de buitenwereld. Wij leven in een cultuur, en dat geldt zeker voor de mensen die kranten lezen en televisiekijken, die draait om de vraag of iets waar is of niet. Je moet het bewijzen. Je moet iemand ten val brengen. Dát is de taal van deze wereld. Daar zou het niet over moeten gaan, vind ik. Hoe belachelijk is het dat we een ander bij voorbaat wantrouwen? Misschien heeft iemand iets meegemaakt dat jij je niet kunt voorstellen, maar is dat dan meteen reden om het niet te geloven? Ik zou zo hopen dat we ooit in een wereld terechtkomen waarin we daar voorbij zijn.’

In het boek stel je de vraag: houd ik het trauma door erover te schrijven niet in leven?

‘Dat is een dilemma. Dat heb ik me afgevraagd de afgelopen jaren, omdat het ook heel moeilijk was. Het zijn depressies waar je doorheen gaat. Maar nu hou ik het niet meer in leven. Er is niets in dit verhaal wat nog voortzetting behoeft. Dus alles ligt open. Ik ben zo blij. Ik kan alles schrijven wat ik wil, en het hoeft nooit meer over mij te gaan.’

Ben je door het schrijven van deze drie boeken van de nachtmerries afgekomen?

‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik ze sinds oktober niet meer heb.’