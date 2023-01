‘Als je oplet, zie je dat er tussen al die laatste maskers geen enkele bij is die lacht’

Beeld Marjolein Fase

Zo simpel begint het, in 2010: Bertjan Pot heeft touw over. Het soort touw waarvan ook de koordjes van regenjassen zijn gemaakt, touw in heldere kleuren, hij heeft het net gebruikt in zijn ontwerp voor de banken in het Textielmuseum in Tilburg: stalen frames, kriskras bespannen met kleurig koord.

Op een dag denkt hij: wat kan ik nog meer met dat touw? Hij ziet grote tapijten voor zich, kruipt achter de naaimachine voor een proefje, naait met een zigzagsteek het touw aan elkaar tot een lap, en merkt: in het midden zit een cirkel die ik niet plat krijg.

De tweede proef is meteen een masker, het eerste van de ruim vijfhonderd die zullen volgen. Het is een enorme, lachende mond, droeve ogen erboven, ronde oren als die van een aapje, en hij staat op de cover van het boek dat eind vorig jaar uitkwam: Rope Masks (and gloves) 2010-2022.

Beeld Marjolein Fase

Voor Pot, aan de Design Academy Eindhoven opgeleid en sinds zijn hanglamp Random Light voor interieurmerk Moooi in 1999 een van de bekendste ontwerpers van het land, kwam het masker op een goed moment. ‘Als je bedrijf groeit en het aantal medewerkers groeit mee, ben je op een gegeven moment alleen nog maar aan het vergaderen, en kom je aan het ontwerpen niet meer toe. Wel aan het denkwerk, maar niet meer aan het maken zelf. Dat miste ik.’

Improviseren

Bij het ontwerpen van de maskers, zegt Pot, draait het allemaal om de continue wisselwerking tussen hoofd en handen. Hij houdt van improviseren, van kijken in welke moeilijkheden een materiaal je kan brengen, en welke oplossingen je daar dan weer voor vindt. ‘De grote beloning van improviseren is dat je jezelf verrast. In vormen, kleurcombinaties, een ander naadje. Na twaalf jaar wordt dat verrassen lastiger: ik ben minder onbevangen, weet te goed wat ik moet maken.’

Beeld Marjolein Fase

Wie door het boek bladert, ziet de ontwikkeling. In het begin zijn de maskers wat slordiger, grover gestikt, er hangen nog lossen draden aan. Gaandeweg worden de patronen complexer, de kleurcombinaties uitgebreider, de formaten groter. ‘Ook om mezelf te blijven uitdagen.’ Pot is om die reden op een gegeven moment ook met handschoenen begonnen, met die vingers veel moeilijker dan maskers.

In die eerste fase heeft hij nog, begrijpelijk overigens, met het idee gespeeld om de maskers in te zetten bij modeshows. Heeft hij niet gedaan: het moet een autonoom ding blijven, niet opgaan in een totaalontwerp. Daarom zei hij ook nee tegen het dansgezelschap dat ze graag wilde gebruiken.

Beeld Marjolein Fase

‘Ik vind de maskers nog steeds het sterkst als ze aan een spijker aan de muur hangen. Met de potentie om ze op te zetten; zelfs door de grote, langgerekte maskers kun je kijken, maar dan door de mond.’

Hij maakt ze minder pleasing tegenwoordig. Minder als decoratiemateriaal. ‘Ik rek de grenzen op: tot waar is het nog plezierig, en waar wordt het ongemakkelijk. Als je oplet, zie je dat er tussen al die laatste maskers geen enkele bij is die lacht. De blik is er meer een van verbazing, of treurnis. Dat vind ik een fijne uitdrukking.’