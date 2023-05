Áls je communiceert via teksten op je kleding, doe het dan goed

Het icoon: Victoria Beckham

Zo links en rechts tref je het T-shirt nog in zijn oorspronkelijke functie, meestal bij een kantoorfunctionaris wiens witte T-shirt zich manifesteert middels een zichtbaar boordje onder het witte overhemd. Daar kunnen we esthetisch van alles van vinden, maar hier wordt het T-shirt wél gebruikt zoals het ooit was bedoeld, namelijk als onderkleding.

Na de Tweede Wereldoorlog werd dat T-shirt wegens goed gedrag (door de Amerikaanse G.I.’s) bevorderd van onder- tot bovenkleding. In eerste instantie waren die T-shirts effen van kleur, maar al rap werden ze ingezet als platform. Middels het T-shirt kon je kond doen van je voorliefde voor een specifieke band (mond met uitgestoken tong), de hippielifestyle in het algemeen (tie-dye) of ideologisch exotisme in het bijzonder (Che Guevara). Maar in de jaren tachtig arriveerde de ironie. Die stijlvorm laat alles doodslaan als bier in een vet glas, maar is soms ook gewoon aanstekelijk leuk, zoals bij de überhaupt vaak aanstekelijk leuke Victoria Beckham.

Victoria Beckham, 2017. Beeld GC Images

De sterveling: Loek Peters

Jean-Michel Basquiat, die op zijn 15de van huis was weggelopen, hield zich in z’n jonge jaren in leven door T-shirts te verkopen. Zo’n origineel door Basquiat beschilderd T-shirt is tegenwoordig een godsvermogen waard, net als de punkshirts die Vivienne Westwood indertijd ontwierp en waarvan vele vervalsingen de ronde doen.

We moesten ons daarna nog even door de jaren negentig worstelen, het decennium van sarcastische shirtslogans (My friends went to Lloret de Mar and all I got was this lousy T-shirt), voordat de citaten arriveerden. Penoza-acteur Loek Peters draagt een T-shirt met een uitspraak van Martien Meiland, de realityster met de nogal hoge stem. De combinatie met het glimmende zwart (satijn?) van broek en jas is opmerkelijk, vooral op zo’n rode loper, maar wellicht betrof de tekst een recensie van de te bezoeken film.

Loek Peters. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Op de catwalk

Als het aan de meeste ontwerpers ligt, beperken wij de communicatie via teksten op onze kleding tot een minimum (tenzij de boodschap het desbetreffende merk is). Uitzonderingen zijn er wel en die variëren van het ene uiterste tot het andere. Van pseudofilosofisch bij Celine (‘I am the boy that can enjoy invisibility’), tot uiterst praktisch bij Doublet: ‘hoodie’ op een hoodie en ‘sweatpants’ op een joggingbroek. Opdat er geen verwarring kan ontstaan over het kledingstuk waar we mee van doen hebben.

v.l.n.r. Mr Saturday, Dolce e Gabbana, Celine, Doublet, Dhruv Kapoor Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Een grote merknaam op je borst is niet hetzelfde als een slogan.

* En nee, ook de leutige verbastering van een merknaam (Adihash) is niet hetzelfde als een slogan.

* Zelf een slogan verzinnen? Onthoud: satire is een les, parodie is een spel.