Als je aan orale seks doet, kun je niet verwachten dat geslachtsdelen naar ‘tropical breeze’ ruiken

Als het gaat om de geur van onze geslachtsorganen, wordt er duidelijk met twee maten gemeten, merkt actrice Joy Delima.

Een ex en ik hadden ooit seks met elkaar en toen hij mij oraal bevredigde stopte hij vrij snel, wat ik niet gewend was.

‘Wil je doorgaan?’, vroeg ik nietsvermoedend. Hij keek moeilijk, dus ik vroeg wat er aan de hand was.

‘Je moet volgens mij ongesteld worden en dat proef ik’, zei hij terwijl hij nog steeds heel moeilijk keek.

Ik kon wel door de grond zakken van schaamte, maar aangezien ik 22 was en nog niet had leren communiceren, koos ik voor de aanval.

‘Ik pijp jou nadat je vijf bier en vier whiskey hebt gedronken en zes keer hebt gepist zonder je pik af te vegen! Hoe denk je dat dat smaakt?! Hoe denk je dat jouw fucking sperma smaakt na drie Red Bull en het inhaleren van een compleet pakje sigaretten? Naar accuzuur! En hoor je mij klagen?!’

Ja, ik weet het. Dat was niet best van mij. Gelukkig ben ik in therapie gegaan.

Deze anekdote heb ik nog nooit met iemand gedeeld omdat de geur en smaak van je poenie een ontzettend beladen onderwerp is. Ik wil niet dat iemand denkt dat ik niet fris ruik. Als ik een drogisterij in loop word ik nog steeds geconfronteerd met vaginale wasemulsie en vochtige doekjes met menthol tegen ‘nare geurtjes’. Maar waarom liggen die alleen bij de ‘dameshygiëne’ en zijn er geen vochtige menthol penisdoekjes?

De vagina is een zelfreinigend orgaan. En organen horen niet naar menthol te ruiken. Sterker nog, als je je vagina (of je eikel) wast met zeep raakt je pH-waarde uit balans, waardoor je juist last krijgt van nare geuren.

Een vagina ruikt naar orgaan. En elke week kun je anders ruiken omdat je elke week in een andere fase van je menstruele cyclus zit. Dus als je bijna ongesteld moet worden, kun je een lichte ijzergeur en -smaak verwachten omdat er bloed in je afscheiding kan zitten. En bloed bevat ijzer, vandaar. Daar valt niets aan te doen.

Mijn ex had natuurlijk alle recht om te stoppen met beffen als hij dat wilde, maar het legde wel iets pijnlijks bloot. Want wat ik in mijn boze bui zei, was waar. Ik pijpte hem gewoon na een lange dag school en een nacht in de kroeg. Ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen dat dat geen culinaire hoogstand was. Waarom voelde ik mij nooit geroepen om daar iets van te zeggen? Misschien omdat ik nog nooit heb gemerkt dat een man zich schaamde om oraal bevredigd te worden, in tegenstelling tot vrouwen? Zoals Amy Schumer ooit zei: ‘Is een man ooit in je mond gekomen om vervolgens te vragen: ‘Smaakt het wel oké? Ik heb niet zo veel water gedronken vandaag en ik maakte me een beetje zorgen.’ Nee, want mannen wordt niet aangeleerd om zichzelf te haten.’

De reden dat ik zo boos werd was omdat ik sowieso al leed aan likschaamte. Vanuit alle kanten werd mij vanaf jonge leeftijd duidelijk gemaakt dat hoe ik als vrouw van nature ruik, niet goed genoeg is. Ik nam al voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat ik te allen tijde fris rook. Na een avond in de kroeg waste ik wél mijn vulva omdat ik mij sowieso al schaamde en omdat ik het naar mijn partner toe wel zo netjes vond. Dus toen hij mij afwees op basis van de geur van de natuurlijke werking van mijn orgaan, terwijl hij soms niet eens de moeite nam om zich op te frissen, was ik pissig ja. Begrijp me niet verkeerd, ik ruik echt wel het verschil tussen normale vagina en ‘bel de huisarts’-vagina, maar als je aan orale seks doet, kun je niet verwachten dat geslachtsdelen naar ‘tropical breeze’ ruiken. Schone vulva ruikt naar vulva, schone penis ruikt naar penis. Dat is toch juist het mooie eraan?

