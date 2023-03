Als Italiaanse druiven naar Frankrijk reizen, dan krijg je dus dit: frisse, soepele en kruidige wijn

Humor op wijnflessen, het is zeldzaam. Maar ‘Altitude 300 cm’ op een achteretiket valt eronder. François Collard van domaine Mourgues du Grès achter Beaucaire in de Gard was gewoon lekker bezig. Met een nieuwe wijn, een nieuwe aanpak, idiote druivenstokken voor de streek, dus dan kon een grijns er ook nog wel bij. Eerst even de grap uitleggen: hooggelegen wijngaarden zijn nu populair, vanwege de frissere wijnen die ervandaan komen. Dus 3 meter boven zeeniveau...

In 2009 werd in Frankrijk de oude term vin de table vervangen door vin de France. Daarbinnen mag zo ongeveer alles, dus ook het maken van wijn van montepulciano en nielluccio (=sangiovese), Italiaanse druivenrassen die, zo hoopt Collard, beter tegen droogte bestand zijn dan de variëteiten die nu in de Midi staan. De Les Voyageurs 2021 die ik op de proeftafel kreeg is de eerste botteling en jongens, wat smaakte hij goed. Kersen, frambozen en viooltjes, dat verwacht je, maar dan met een lik Zuid-Franse kruidigheid. Soepel in de mond, met meer frisheid dan in de Gard gebruikelijk. Influences italiennes! Zo’n wijn ‘de reizigers’ noemen: briljant.

Les Voyageurs 2021, Mourgues du Grès, vin de France. Wijnhandels aangesloten bij lesgenereux.nl, € 11,30. Prijs/kwaliteit: 9