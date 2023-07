‘Als ik zou moeten kiezen tussen een vriend en een hond, zou ik een hond nemen’

Als de auto het erf van Arjan Ederveen oprijdt, staat hij al te wachten, in een blauwe overall en op zwarte Crocs. Een uitbundige zwaai. ‘Ho-oooi!’

Hier, ergens in Friesland – Ederveen (66) heeft gevraagd de plaats niet te noemen – heeft hij in de afgelopen decennia zijn ‘paradijsje’ gecreëerd. Wat begon als een klein houten huis met gele kozijnen en een lapje grond eromheen is uitgegroeid tot een natuurgebied van enkele voetbalvelden groot, eigenhandig aangelegd en onderhouden door Ederveen zelf. Hij heeft een groentekas, fruitbomen, er zijn poelen met kikkers, er wonen dassen, vossen en vanuit zijn schommelstoel op het terras ziet Ederveen met zijn verrekijker af en toe een hert. Hond Blaf, ooit door dierenredders gevonden op een Spaanse vuilnisbelt, rent vrij rond over het gigantische terrein. ‘Hij gaat ervandoor, en dan is hij soms wel twee of drie uur weg. Ik ben duizend doden gestorven, in het begin, maar hij komt altijd terug.’

Heb je iets met Friesland?

‘Niet echt. Maar ik wilde een buitenhuisje, er moest een tuin omheen, en Friesland is relatief goedkoop. Toen ik het kocht, waren het hier weilanden met BSE-koeien erop. Maar ik ga verder niet over boeren praten, want we zitten hier in BBB-country.’ Samenzweerderige blik.

Hier in Friesland brengt Ederveen het grootste deel van de tijd door. Als hij werkt – tegenwoordig vooral rollen op televisie en in films, het theater heeft hij vaarwel gezegd – is hij in Amsterdam, waar hij woont in een oud schoolgebouw dat hij vijftig jaar geleden met een paar kunstenaars kraakte en waar hij nu legaal huurt. Zijn echtgenoot Howie bewoont een andere ruimte in dat pand. Je kunt in een lange relatie beter niet samenwonen, vindt Ederveen. Maar daarover later meer. ‘Je bent hier echt in de beste, de mooiste tijd. Straks geef ik je een rondleiding. Maar hé, waar heb je zin in? Wil je koffie?’

Ederveen vult een waterkoker, maakt een pannetje melk warm op het fornuis en schept een paar scheppen oploskoffie in twee grote glazen. ‘Je krijgt kinderkoffie bij mij. Wil je er een stroopkoek bij?’

Waarom wilde je hier een huis?

‘Buiten, buiten. De drang naar buiten. Ik heb het gekocht in, eh, 1996. Of 1998. En na vier jaar heb ik ook de weilanden ernaast gekocht. Ik heb er ongelooflijk veel energie in gestoken. De eerste twee, drie jaar stond ik wanhopig in de tuin. Alles wat ik plantte verdween in het gras, je zag het niet. Soms zag ik zo’n plantje heel ergens anders weer opkomen. Zo fascinerend vind ik dat. Zo fascinerend dat je er helemaal krankzínnig van wordt. Gék word je ervan.’

In positieve zin?

‘In positieve zin. Heel soms kijk ik op Google wanneer ik iets moet snoeien, maar ik vergeet het ook vaak weer. Zelfde geldt voor namen van planten, weet je wel, ik vind het zo onbelangrijk. Dan zeg ik tegen iemand die hier komt: kijk, een geluksklokje. En dat is dan helemaal niet waar, ik verzin maar wat. Hé, maar, hoe ga jij dat doen? Ga jij met een microfoontje werken en kunnen we dan gewoon rondlopen? Of wil je alleen maar zitten? Wil je zitten?’

We kunnen een combinatie doen, van lopen en zitten? Ik neem het op met mijn telefoon.

‘Liggen kan ook, lijkt dat je wat? Ik zou zeggen: eerst zitten met een koffie, dan een loopje, en dan eventueel weer even zitten, met een knabbelding. Hoelang ben je bezig, met zo’n interview, met de voorbereiding?’

Nou, soms moet ik bijvoorbeeld een dik boek lezen en dan duurt dat wel even.

Ederveen maakt een braakgeluid. ‘O, de hel op aarde! Ik ben dyslectisch, hè. Ik lees op vakantie meestal één boek – hetzelfde boek. Als iets goed is, kan ik het vaker lezen. Want dan wil ik weten waarom het zo goed is. Alleen op de wereld, dat lees ik vaak. Op de lagere school heb ik traumatische dingen meegemaakt, door mijn dyslexie. De juffrouw zei gewoon: ‘Kom maar weer voor de klas staan, misschien lukt het voorlezen dan wel!’ En dan werd ik uitgelachen. Bitch, o bitch. Ik heb met de hakken over de sloot de mavo gehaald. Het interesseerde me niet.’

Ederveen loopt met de koffie naar een bankje voor het huis. ‘Ik weet niet of je in de zon wilt zitten. Ik zet zelf even een hoedje op, want ik heb een moeilijke probleemhuid. Ik loop hier altijd in een overall, zelfs als het heel warm is. Dan trek ik er gewoon niks onder aan. Voor mijn huidje, hè. Ik ben als kind altijd door mijn moeder in de volle zon gegooid, en dat heeft z’n sporen achtergelaten. Ik heb een beginnende vorm van huidkanker, zeg maar. Dus dat moet ik goed in de gaten houden. Zullen we daar op het bankje gaan zitten? Ben ik te druk?’

Vervolgt: ‘Ik heb natuurlijk wel zitten denken: wat gaat ze vragen? Carrière, loopbaan, ik bereik dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd, bla, bla. Maar wat eigenlijk het mooiste is om te vertellen, is dat ik vroeger als kind met mijn broertjes logeerde bij mijn oma in Eindhoven. Ik had twee oudere broers, en mijn oudste broer was drie jaar ouder dan ik, dus het zat dicht bij elkaar. En mijn oma was de leukste oma ter wereld, een dikkerdje met een wit schort en een te kleine bril. Als we bij haar logeerden, mochten we ’s ochtends met zijn drieën bij haar in bed. Mijn opa moest eruit, plaatsmaken. Mijn oudste broer lag aan de ene kant in de oksel, mijn andere broer in de andere oksel, en ik lag op mijn buik op haar buik, naar haar te kijken. Mijn oma ging dan verhalen vertellen. En samen mochten wij bedenken hoe het verhaal in elkaar zat. Ze vertelde, bijvoorbeeld, het verhaal van het grote huis, waar wij woonden met papa en mama, en waar alles kon en mocht. Wij mochten dan zeggen wat we wilden. Mijn oudste broer wilde een vijver met vissen, mijn middelste broer een garage met brandweerauto’s en ik wilde een eigen huisje in de tuin. Een eigen plek waar niemand mocht komen.’

En dat heb je nu.

‘Dat heb ik nu. Ik heb mijn fantasie uit laten komen, zonder dat ik me daar echt bewust van was.’

Waarom had je dertig jaar geleden de behoefte aan een buitenhuisje?

‘Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de dood van mijn broers. En met de stress, de drukte, die carrière, het werk. Je hebt een tegenpool nodig, anders red je het niet. Gevoelsmatig denk ik dat ik dat wist. Je doet geen dingen omdat je weet: zo moet het, dat gaat onbewust. Nou, en als mijn oma dan klaar was, met het verhaal over het grote huis, dan trok mijn middelste broer zijn broek naar beneden en ging hij op de neus van mijn oma zitten, met zijn blote reet.’ Ederveen grinnikt. ‘En dan liet hij een wind, want hij kon winden laten op commando.’

O, wauw.

‘Mijn oma moest dan zo hard lachen dat ze tranen in haar ogen kreeg, en daardoor plakten de wallen van haar ogen tegen de glazen van haar te kleine brilletje, waardoor het net leek alsof ze twee vissenkommen op haar neus had, haha! Leuk verhaal hè?’

Ben je hier het gelukkigst, op deze plek?

‘Ja. Maar op vakantie ben ik ook gelukkig, met Howie in India. We gaan altijd weg hè, in de winter, naar een kleine hut bij Goa, daar hou ik mijn winterslaap. Howie gaat vijf maanden, ik twee. Om er te komen moet ik helaas wel een binnenlandse vlucht nemen. De reis is de hel op aarde. Hel-op-aarde! Vertragingen, overstappen, ik met mijn dyslectische hoofd raak totaal in paniek.’

Ederveen stoot een harde kreun uit. ‘Dan moet ik weer zoeken naar de gate, weet ik veel. En ik reis alleen, want Howie zit er dan al met z’n kontje. Ik ga maar twee maanden, anders krijg ik heimwee. Naar thuis, naar de hond. Naar mijn eigen toko. Maar India is ook leuk, hoor. Wij zitten waar de wat oudere mensen komen, niet bij de buitendisco’s. Vroeger deed ik yoga, maar daar heb ik geen zin meer in. Mediteren doe ik wel. Maar ik zit niet op een kussen, ik zit gewoon zoals ik hier nu zit, op een stoel. Achteraf blijkt dan dat ik aan het mediteren was.’

In buitendisco’s heb je geen zin meer?

‘Nee. Ik ga met pensioen! Ik word 67! Het is écht zo, je zit in een draaimolen, je draait drie keer in het rond en dat was het weer, afronden. Zo snel gaat het. En het gaat alleen maar sneller. Terwijl je zou denken dat, als je hier zit en weinig met mensen omgaat, zoals ik, als je om 9 uur naar bed gaat en om 6 uur opstaat, een leven met weinig prikkels leidt, dat de dag dan langer duurt. Maar dat is niet zo, de dagen glijden net zo snel voorbij als wanneer je drie afspraken hebt en daarna nog naar de film gaat.’

Ondertussen eten we een stroopkoek. Ederveen: ‘Lekker zijn ze, hè?’

Ja, heel lekker. Zijn dit echte Friese stroopkoeken?

‘Nee, van de Lidl. Ik ben gek op de Lidl. Ik háát de Albert Heijn, kut-Albert Heijn, vreselijke winkel. Het plasticgehalte, de bakjes waar ineens nog maar 400 in plaats van 500 gram in zit.’

Ah ja, de krimpflatie.

‘Ja, ja! Ratten. Ik koop alles bij de Lidl. En de dingen die de Lidl niet heeft, koop ik bij de Jumbo, of ergens anders, als het maar niet de Albert Heijn is. Matennaaiers. En dat terwijl ik ooit in een reclame heb gespeeld voor Albert Heijn.’

Als Albert Heijn je weer zou vragen voor een commercial, zou je dan nee zeggen?

‘Nee, natuurlijk zou ik geen nee zeggen, het is toch mijn werk? Dat zou ik gewoon doen.’

Je goede vriend en vaste regisseur Pieter Kramer zei dat je hier dagen in een schommelstoel kunt zitten zonder iets te doen.

‘Ja, dat klopt. Ik ben niet alleen, hè. Ik voel me niet alleen omdat ik weet dat ik een vriend in Amsterdam heb die van me houdt. En ik heb een hond, hertjes in de tuin en een dassenburcht onder de grond. Ik heb het niet zo op mensen. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van.’

Richting het opnameapparaat: ‘Eén op één gaat het prima, hoor! Dan heb ik er geen last van. Maar als er nou nog één bij zou komen dan raak ik al lichtelijk in de war. En als er tien bij zouden komen, hou ik het niet langer vol dan een uur.’

Heb je dat alleen zijn altijd goed gekund?

‘Ik denk het wel. Ik voel me eigenlijk altíjd alleen, ook in gezelschap. Ik voel me het minst alleen als ik alleen ben. Zolang ik maar een hond heb, waarvoor ik kan zorgen.’

Pieter Kramer zei: ‘Toen we samen in Rome waren, bestudeerde ik de plattegrond. Maar Arjan vond het eerste terras waar we gingen zitten heel leuk, dus hij bleef daar gewoon zitten en hij had geen enkele behoefte om een straat verder te lopen.’

‘Als je een goede plek hebt op een terras, waarom zou je dan gaan lopen? Ik hoef niet naar een kathedraal of een ding.’

Er zijn veel mensen constant aan het zoeken naar waar het beter is. Jij beheerst de kunst van het dagenlang op een schommelstoel zitten. Kan iedereen dat leren?

‘Dat weet ik niet, het zit denk ik in me. Het moeilijkste van het leven is te weten te komen waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt. Veel mensen zijn onzeker, kunnen geen keuzes maken, voelen zich richtingloos. Ik zie mezelf echt als een zondagskind. Ook in mijn werk. Ik speel nu een pastoor in een detectiveserie voor een streamingdienst, geschreven door Hans Teeuwen. Op een gegeven moment krijg ik daarin een kogel door mijn hoofd. Daar verheug ik me op. Ik heb hoge verwachtingen, want ik heb nog nooit een kogel in mijn kop gekregen. Ik vind een draaidag op een set sowieso erg leuk.’

Maar tournees doe je niet meer, vertelde je agent. Je bent, zoals je dat zelf noemt, met ‘prepensioen’.

‘Ik ken alle theaters. Ik werd niet gelukkig van dat gereis. Voornamelijk kan ik niet meer tegen stress, de drukte, het op tijd moeten komen, het zoeken naar waar je moet zijn. En dan dat geklets: ‘Welkom in het theater! Blijf je na afloop nog even?’ Ik zeg altijd nee, de hond wacht op mij. Ik zuig er een punt aan.’

Als je hier in Friesland bent, kijk je dan televisie?

‘Ik kijk YouTube, dat vind ik leuker. Gewoon, wat er op mijn pad komt: puisten uitknijpen, zielige hondjes, drag-dingen, tuinierdingen, hoe je iets restaureert. Daar kan ik uren in verliezen. Netflix is net niks. Ik zat er wel op, uiteraard op het account van iemand anders, en toen was het wachtwoord ineens gewijzigd. Ik kon er niet meer in en dacht: weet je, ik hoef het volgens mij niet. Het lekkere van YouTube is dat het kort duurt. Of héél lang. Want ik kan ook gek worden van geluk van een video van een complete treinreis naar Boedapest.’

Ga je daar dan vier uur naar zitten kijken?

‘Nee, vier minuten.’

Moet je ook weleens hard lachen om iets wat je ziet?

‘Ja, maar ik lach dan niet hardop. Ik lach van binnen.’

Kramer zei dat je ‘een grote innerlijke rust’ hebt.

‘Dat klopt wel. Ik ben zo dankbaar, zo tevreden over wat ik heb. Dat het me, ondanks de tegenslagen, toch allemaal maar is gelukt en gegund. Dat ik nog leef! Dat ik er ben! De eerste dooien die je meemaakt, maken veel indruk. Je denkt: wat moet ik ermee, hoe geef ik het een plek? Mijn eerste echte grote verlies was mijn oudste broer, aan aids. Hij vertelde me in 1982 dat hij ziek was, en hij is in 1994 overleden, op z’n 42ste.’

Hoe vertelde hij je dat hij ziek was?

‘Mijn broer deed mee aan een soort trial, een onderzoek, hij was een van de eersten die zich liet testen. Puur voor de lol, vanuit een soort naïviteit. Hij had absoluut geen enkel vermoeden. En toen kreeg hij de uitslag: positief. Mijn broer was acteur, net als ik. En homoseksueel, dus hij was in meerdere opzichten een soort voorbeeld voor me. Hij verhuisde naar Amsterdam, ging naar de Toneelschool. En op een gegeven moment zei ik tegen hem (zet piepstemmetje op): ‘Ik ben ook homo!’ En toen heeft hij me echt op sleeptouw genomen, mee naar feesten, de spelonken in, wilde dingen doen. Hartstikke spannend. Ook veel fouten gemaakt hoor, met de verkeerde mensen meegegaan. Ook weleens iets naars meegemaakt, één heel naar ding, maar daar ga ik het niet over hebben. Mijn broer en ik hadden ook vaak ruzie. Ik weet trouwens nog goed wanneer ik besefte dat ik homoseksueel was, maar dat is een ander verhaal.’

Nou, vertel.

‘Ik woonde in Arnhem en er was kermis in de stad, dus ik op mijn fiets ernaartoe. Ik was denk ik 11. En daar was een man die suikerspinnen verkocht. Ik voelde me tot hem aangetrokken, en hij voelde zich volgens mij ook aangetrokken tot mij. En de ambiance was super, zo’n suikerspinnenkraam, met al dat roze, en dat apparáát! Kort daarvoor had ik nog homo’s uitgescholden, met vriendjes, voor flikkers en weet ik veel wat. En toen zat ik op de fiets van de kermis naar huis, en ik dacht: o shit, dat ben ik dus ook. Dat was een schok, toen ineens dat kwartje viel. Ik heb het overigens nooit erg gevonden. Ik kan me ook herinneren dat ik, toen ik 4 was, al dicht naar de tv kroop omdat ik dacht dat ik dan onder het indianenrokje kon kijken. Je beseft het allemaal later pas, wat het betekent.’

Waar gingen de ruzies met je broer over?

‘Het was, omdat we allebei acteurs waren, ook een concurrentiestrijd. Toen werd hij ziek en ik kreeg ontzettend succes met die waanzin van die Theo en Thea, dat was natuurlijk moeilijk voor hem. Hij had gewoon dikke, vette pech.’

Je zei daarnet: drie rondjes in de draaimolen en dan ben je ineens bijna 67. Heeft het ook voordelen om ouder te worden?

‘Ja, je weet een heleboel. Dus je maakt je niet druk. Je leert en je begrijpt dat het leven een golfbeweging is, dat je in een stroming zit, yin en yang-gedoe. Ik heb natuurlijk lichamelijke dingen, alles gaat trager. Ik trek het niet meer om drie keer achterelkaar een volle kruiwagen op de composthoop te gooien. Ik raak in paniek op een vliegveld omdat ik (schreeuwt:) niet begrijp hoe het in elkaar zit! Maar goed, waar hadden we het over. Luister je dit ook allemaal af?’

Ja.

‘Nee, echt? Vreselijk! Vre-se-lijk! En kun je dan een knopje indrukken dat het tekst wordt? Zoals met, hoe heet dat, AL? Waar ze het nu de hele tijd over hebben? Howie zei: je kan iets inspreken in elke taal ter wereld, en dan vertaalt je telefoon het in elke taal die je wilt. Ik zei tegen Howie: er is één taal die zo’n computer niet begrijpt, en dat is lichaamstaal. De taal waarbij je je mond dichthoudt, de taal die je ziet als je naar iemand kijkt, als iemand loopt. Seks. Spanning tussen mensen. Haat, in de supermarkt! Daar kunnen die computers helemaal niks mee, hoor. En ze kunnen ook geen goeie scripts schrijven. Dat gaat niet, daar heb je een eigen geest voor nodig. Moet jij nog koffie? Of gaan we lopen? We gaan even lopen.’

Ederveen loopt richting de grote nieuwe schuur. Hij kan er houthakken, er staat een grasmaaier, eentje waar je op kan zitten. Daarna verder, langs het voormalige kippenhok. ‘Kippen heb ik niet meer, dat gaat niet, want ze worden opgegeten door vossen of buizerds. Daar groeit de hei terug, zie je wel? Daar staan mijn fruitbomen, daar is een stuk bos.’

En daar heb je een bankje laten neerzetten.

‘Dat is een gedenkplek. In dat stuk bos ligt de as van een diversiteit aan mensen en dieren. Mijn moeder en mijn broer, honden en katten. Dus soms ga ik daar zitten, op dat bankje. Het is lekker om daar koffie te drinken. Kijk, dit is de gevederde koekoeksbloem. Nee, dat is niet verzonnen. En dit is een distel, fijn om in de tuin te hebben, voor de vlinders en de insecten. Veel mensen trekken hem eruit, want er zitten van die scherpe haakjes aan, maar dat moet je dus niet doen.’

We lopen de kas in. ‘Dit is de nursery. Dit is de kidneyboon. En dit is een boon van zaadjes die ik in India heb gekocht, de aspergeboon, volgens mij familie van de kousenband. Dit is tabak – dat ruikt heel lekker, maar ik doe er verder niks mee. Tomaatjes, zijn dit. En mijn rode druif doet het ook superbe! Veel is het, hè?’

Krijg je daar geen stress van, van alles wat er in deze tuin moet gebeuren?

‘Nee, daar krijg ik geen stress van. Ik ben soms wel wanhopig, omdat ik niet alles weet en nog veel moet leren. Het is veel werk om zaadjes op te kweken. Dan zet je ze in de grond, na een tijdje, en dan komt er tóch nog een nachtvorst overheen. Dat is héél vervelend. Maar ik word verder heel rustig van tuinieren. Ook omdat je weet dat alles zich ieder jaar herhaalt. Dat vind ik prachtig.’

We zijn weer bij het huisje, hond Blaf rent hijgend naar binnen. Ederveen controleert de hond en ontdekt een teek. ‘Kun jij de tekentang even pakken? Ja, bij die zwarte lamp daar, bij het fornuis, bij mijn portemonnee en mijn sleutels, daar ja. Ik ben dol op honden, ik heb altijd honden gehad. Als ik zou moeten kiezen tussen een vriend en een hond, zou ik een hond nemen.’

Echt?

‘Ja. Stel iemand zegt: je mag de rest van je leven met Howie doorbrengen, maar dan moet de hond de deur uit, of andersom, dan zou ik toch neigen naar het houden van de hond. Maar ik zou het wel een moeilijke keuze vinden.’

Wat is er zo fijn aan het hebben van een hond?

‘Een hond is je trouwe vriend, die altijd bij je is. En ze praten niet, dat vind ik ook een voordeel. Ik zie het als een soort van kind. Een kind dat altijd kind blijft en nooit moeilijke vragen stelt.’

Pieter Kramer zei: ‘Als Arjan en ik nu jong waren geweest, weet ik niet of we het als televisiemakers zouden redden. Je moet tegenwoordig langs zo veel mensen van wie je de mening helemaal niet belangrijk vindt, en wij zijn allebei niet goed in uitleggen waarom iets grappig is of niet. We kunnen niet verkopen. En dat moet wel tegenwoordig.’

‘Dat is zo. We waren er toen gewoon precies op het goede moment bij. Ik dank God op mijn blote knieën, ik heb zo veel geluk gehad. Het zou nu niet meer kunnen, het werk dat we voor de VPRO hebben gemaakt.’

Op welke scènes word jij nog het vaakst aangesproken?

‘De Spaanse les van Kreatief met Kurk. En Kabouter Prikkeprak.’

Kabouter Prikkeprak, gespeeld door jou, kruipt in de anus van een volwassen man, ook gespeeld door jou, om in zijn darm een vleesboom om te hakken, de kijker ziet dit allemaal vol in beeld. Dat zou niet langs de netmanager komen, denk je?

‘Dat denk ik niet nee. We deden sowieso veel bloot en seks. Met Theo en Thea (met Tosca Niterink, red.) hadden we altijd publiek in de zaal dat bij het thema paste. Toen we een uitzending maakten over nudisme, hadden we een zaal vol blote families, met blote kinderen. Dat zou niet meer kunnen. In een aflevering van 30 minuten, over volkszanger Ron Selling, poseert hij met een zogenaamd arm zwart kindje op wie hij een plastic vlieg plakt. Kan niet meer. De zwarte krijger die geboren is in het lichaam van een Friese boer, ook uit 30 minuten, en die zich aan zijn neus en lippen laat opereren – kan niet meer, nu met de woke. Als ik nu 18 zou zijn, zou ik lekker gaan vloggen en bloggen. Die hele televisie is een ouderwets medium, jongen. It’s dying!’

Met 30 minuten won je een Nipkowschijf en een Gouden Kalf. Was de waardering die je kreeg belangrijk voor je?

‘Ik vond het fijn. Ik vond het fijn omdat ik het werk zo leuk vond. Na het eerste seizoen van 30 minuten werd ik geïnterviewd, en die journalist zei: hier kom je nooit meer overheen. Ik dacht: waar heb je het over, ik begin pas! Maar hij had eigenlijk gewoon gelijk.’

Je grote successen had je terwijl je in je persoonlijke leven, na de dood van je oudste broer, door een zware tijd ging.

‘Ik denk dat dat elkaar heeft versterkt. En toen overleed, twee jaar na mijn oudste broer, ook mijn middelste broer. Dat was eigenlijk nog veel schokkender. We dachten, als familie: we hebben onze ellende gehad. En toen stierf mijn andere broer plotseling aan een zeldzame bloedziekte. Net een nieuw huis, jonge kinderen. Alle troostende woorden waren al opgegaan aan mijn oudste broer. Mijn vader moest kort daarna naar een verzorgingshuis, hij had alzheimer, en ik denk dat het overlijden van mijn broers zijn ziekteproces heeft versneld. Een van de zoons van mijn middelste broer woont nu bij mij boven, die wordt volgend jaar 40. Ik hoop dat ik een soort nepvader voor hem ben. Hij voelt voor mij wel als een zoon. Ik heb er ook nooit iets over kunnen maken, hè? Ik kan het gewoon niet, ik kan er niet over schrijven. Het lukt me niet er kunst van te maken. Ik kan er haast niet over praten, ook. Het verdriet van het verlies is te groot.’

Maar het versterkte je professionele ambities?

‘Ja. Hoe het werkt weet ik niet, maar het gebeurt. Je zit in de kracht van je leven, je hormonen gieren door je lijf, je wilt erkenning. En dat alles wordt versterkt door survivor’s guilt. Ik moest me waarmaken tegenover mijn dooie broers en tegenover de rest van de wereld. Want waarom leefde ik wel en zij niet meer? Dat wist ik ook pas achteraf, nadat ik er met mensen over had gepraat. Zo kwam ik achter het bestaan van die term survivor’s guilt. Maar toen ik het hoorde, dacht ik: ja, zo is het wel geweest.’

Wat voor band had je met je moeder?

‘Ik was de baby, de lieveling. Ze was een ontzettende lieve, leuke moeder. En een vrouw die de broek aanhad in huis, die dwingend was in hoe dingen moesten. Nadat mijn vader overleed, werd zij ook langzaam zo gek als een deur, dement. Het begon met briefjes overal, vlekken op truien. Maar ze wilde niet opgenomen worden, ze vond dat ik moeilijk deed, er was niks aan de hand. Dus je komt in de zorglijn. Je moet eerst naar de huisarts, die je doorverwijst naar een geriater, en die trekt de diagnose: dementie. Nou, toen duurde het nóg ontzettend lang. Paar keer gevallen, ziekenhuis, terug naar huis, mantelzorg. En uiteindelijk heeft ze vijf jaar in het verzorgingshuis gezeten, ze overleed aan het eind van de coronaperiode. Hoe lief en goed ze het ook doen, het is de hel op aarde. Dat zei mijn moeder ook zelf: ik zit hier opgesloten, ik spring naar beneden. Wat kun je doen? Je zit er een uur, probeert haar te verwennen, ze zwaait je uit en is alweer vergeten dat je bent langsgeweest. Je zit te huilen in je auto, van kut-kut-kut, omdat je probeert het goed te doen. En geen broers die je helpen.’

Ben je zelf bang geweest om dood te gaan?

‘Ja, in de aidsperiode. Mijn broer had het, dus ik was doodsbang om het ook te krijgen. Als ik diarree had of griep, dacht ik: nou, dat was het dan. Ik liet me niet testen omdat ik zag wat die uitslag met mijn broer had gedaan. Hij raakte depressief, terwijl hij nog in het prille beginstadium van de ziekte zat. Ik was de eerste en enige aan wie hij het vertelde, en hij liet me beloven het tegen niemand anders te zeggen. ‘Anders gaan ze anders naar me kijken’, zei hij. Wat ook zo was. Ik heb het twee of drie jaar geheimgehouden, in die tijd vertelde hij het aan niemand anders. En ik was zo ontdaan, dat ik het niet alleen geheim heb gehouden, ik heb er ook met mijn broer nooit meer over gesproken, in die twee of drie jaar. Ik dacht: we stoppen het weg. Dat heeft hij me later kwalijk genomen, en daar had hij wel gelijk in. Maar het was een blokkade, bij mij. Op een gegeven moment zat het me zo hoog dat ik flauwviel, ik wist niet meer hoe ik ermee om moest gaan.’

Hebben jullie het bijgelegd?

‘Uiteindelijk wel. Mijn broer en ik hebben samen therapiepie gedaan, om te leren omgaan met onze emoties, een soort aidsconsultancy. We hebben een week in een klooster gezeten, samen met andere families. Ik had echt een diepe angst om het ook te krijgen. Dat heeft me ook geremd in mijn seksualiteit. Ik ben pas seksueel vrij geworden doordat ik ben getrouwd met Howie.’

Je bent al 32 jaar met Howie. Wat is het geheim van een gezonde lange relatie?

‘Niet samenwonen. En elkaar vrij laten. We hebben ook een tijd samengewoond, maar toen kwam elders in het pand gelukkig een ruimte vrij. Anders had ik het niet getrokken, hoor. Howie en ik zien elkaar eens in de week of eens in de tien dagen, maar we bellen elke dag. Of hij komt hier, of ik ga daarnaartoe, dat ligt aan mijn werkjes. Ik wilde wél graag trouwen, toch omdat ik hem niet kwijt wou, denk ik. En ik dacht: ik kan dood neervallen, en dan gaat de portemonnee in ieder geval naar hem. Ik denk dat je in een relatie vooral individuen moet blijven. Ik hou niet van stellen die in de wij-vorm over zichzelf praten. ‘Wij doen altijd zus of zo, wij houden hier niet van!’ Vreselijk. Howie is van de Facebook en de Instagram, maar hij mag mij niet op de foto zetten. Geen zin in. Hoe de wereld is veranderd door de smartphone, dat is gewoon spooky, vind ik. Soms zeggen ze: maar het brengt mensen bij elkaar! Helemaal niet. We zijn er gewoon ingetrapt.’

Howie zei: het is ‘the gift of being gay’ dat je een eigen invulling aan je relatie kan geven.

‘Ja. Als je gay bent, denk je daarover na. Dat zou iedereen moeten doen. Howie en ik hebben veel met elkaar meegemaakt hoor. Ook crisissen gehad, natuurlijk, maar die hebben we altijd overwonnen.’

Hoe overwin je een crisis?

‘Door door te gaan. Gewoon doorgaan, dan gaat het vanzelf over. Maar dan helpt het wel als je de deur kunt dichttrekken, zoals wij kunnen doordat we niet samenwonen. We hebben een open relatie, dus daar komt jaloezie bij om de hoek kijken. Ik was erg jaloers. Maar ik denk dat hij ook jaloers was. We hadden de afspraak: niet in het eigen nest. En: het er vooral niet over hebben. Ik hoefde het ook niet te weten, ik kon me er wel wat bij voorstellen. Ik was altijd bang dat het meer was dan alleen seks. Maar ik denk wel dat het goed is hoor, een open relatie. Ook voor hetero’s. Al is het moeilijk, denk ik, voor hetero’s, omdat die veel meer vastzitten in een bepaald beeld van wat een relatie moet zijn. Dat beeld is wat je kent, van tv, boeken, wat dan ook. Voor homo’s geldt dat minder. Het is een waanidee, dat één iemand alles voor je kan zijn, dat je met die ene alles moet delen. Dat bestáát niet, dat is verzonnen! O, daar kan ik me zo kwaad om maken. Het heeft met de kerk te maken, met geld, met hypotheken. Allemaal onzin. Wil je een boterham? Lust je kaas? Vanochtend gehaald op de markt. De lekkerste kaas die je ooit hebt gegeten.’

Ederveen maakt de boterhammen. Het brood is van de Lidl. Van de koude boter schaaft hij met de kaasschaaf een dun plakje af. ‘Ik ga er nog een augurkje op gooien ook, als je dat lekker vindt. Ik heb de augurk herontdekt. Ik ga denk ik zelfs een glaasje wijn drinken. Wil jij een glaasje wijn?’

Blaf staat weer in de keuken, verwachtingsvol kijkend. Ederveen spreekt hem toe: ‘Je moet echt nog even wachten, vriend. Ik moet streng zijn, want hij is geobsedeerd door (fluistert:) eten. Ik moet het woord niet hardop zeggen, want dat maakt het erger. Dat bedelgedrag is mijn eigen schuld, omdat hij altijd het laatste korstje krijgt. En omdat hij bij mij, als ik ben uitgegeten, het bord mag aflikken. Dat vind ik normaal. Daar is een hond voor. Mijn volgende hond wordt in ieder geval een hond die niet jaagt. Blaf is een jager. Hij eet mollen. Ik heb het gezien, dat hij een mol pakt, drie keer bijt, en dan glijdt hij zo naar binnen.’

Hoe groot is een mol?

‘Een beetje zoals een kroket.’ Blaf zit inmiddels achter een bij aan, die het huisje is binnengevlogen. Hap, weg. Ederveen: ‘Bon appétit, vetklep.’

Bij het weggaan waarschuwt Ederveen: op het landweggetje niet in de sporen rijden, want dan valt je uitlaat eraf. ‘Nou, succes met uittypen, hè? Maak er een positief stuk van. Goed onthouden: niet terugdeinzen als je iets eng vindt. En als je valt, kun je altijd weer opstaan.’