‘Als hij alleen ‘hey’ schreef, zonder ‘lieverd’ of ‘schat’, dan wist ik: vandaag voelt hij het niet’

Beeld Max Kisman

Willemijn, 28: ‘We waren huisgenoten. Op een dag lagen we samen in het gras, op onze rug met opgetrokken knieën. Hij speelde met een grassprietje dat hij telkens net te dicht bij mijn gezicht hield. En ik zei tegen hem: ‘Ik zag je gisteren zoenen, maar ik dacht dat je mij had willen zoenen.’

‘Er was geen enkele aanleiding dat te zeggen, en eigenlijk viel ik helemaal niet op hem. Hij had dat beetje kakkerige van een typische student, en ik hield meer van stoere knullen. Maar in de weken ervoor was er iets veranderd, ik begon hem leuk te vinden juist omdat hij mijn type niet was. Wanneer er huistaken te doen vielen, wist hij die altijd te ontlopen en zich er vervolgens met veel charme uit te redden. Misschien hoopte ik met mijn flirten mij iets van zijn zelfverzekerdheid te kunnen toe-eigenen. ‘O’, zei hij, ‘hoe had je dat gevonden?’ ‘Dat had ik leuk gevonden’, antwoordde ik weer. Daar bleef het bij.

‘Een paar dagen of weken later kwam ik midden in de nacht terug uit Rotterdam, en merkte dat ik geen sleutel had. Alleen in zijn kamer brandde nog licht. Precies waar ik op gehoopt had. Hij appte ‘Klim maar door het raam naar binnen’, en daar lag hij, in bed. Ik ging naast hem liggen, met mijn hoofd bij zijn voeten. Toen bogen we ons naar elkaar toe en zoenden we en stopten weer toen we een andere huisgenoot hoorden thuiskomen.

Verwarrende nonchalance

‘In de dagen die volgden, raakten we elkaar in het voorbijgaan aan in de keuken, niemand mocht het zien, want relaties tussen huisgenoten zijn ongewenst. Soms glipte ik zijn kamer in als iedereen sliep. Dan hadden we geluidloos seks en wanneer mijn wekker om 4 uur ging, sloop ik weer naar mijn eigen kamer. De zijne was dicht bij de wc, dus als ik op de gang werd gezien, keek niemand raar op.

‘De onzekerheid over de toekomst, over onszelf, over het naderende afstuderen en daarmee het afscheid van het studentenhuis dat in coronatijd zo hecht was geworden, maakte de seks nog beter. Alsof we daarmee nog één keer naar binnen konden keren, voordat we voorgoed de stap naar buiten zouden doen. Maar hoe bevrijdend en heerlijk schaamteloos de seks ook was, ‘buiten’ liet zich door die intimiteit niet tegenhouden. De wereld, de volwassenheid, nieuwe verantwoordelijkheden rammelden aan de poort.

‘Ik werd niet zekerder van mezelf omdat hij zeker leek, eerder het omgekeerde. Zijn nonchalance verwarde me. Hij ging stagelopen in het buitenland en was in tranen bij het afscheid en kwam drie weken later alweer terug om mij een weekend op te zoeken – zijn ouders hadden zijn ticket betaald. Maar toen ik ging verhuizen, was hij alweer weg en leek niet in de gaten te hebben hoeveel pijn die verhuizing me deed. Hij appte iets opmerkelijks: ‘Soms voel ik even niks en dan kan ik niet doen alsof.’

‘Die ene zin bleek genoeg om alle vertrouwen te doen smelten. Niet de hoop, niet het geluk, die smolten niet, maar bleven smeulen en vlamden op, op dagen dat hij ‘het wel voelde’. Dan werd ik ’s ochtends verrast met appjes die begonnen met ‘Hey, lieverd’. Op die dagen stond ik voor de spiegel en keek naar mezelf: ja, mijn vriendinnen hebben gelijk, wat staat die broek me toch goed. Dan trok ik hakken aan en fietste vrolijk naar mijn nieuwe baan en dacht: wat kan me gebeuren, ik heb een leuke jongen. Maar als hij alleen ‘hey’ schreef, zonder ‘lieverd’ of ‘schat’, dan wist ik: vandaag voelt hij het niet, en pakte ik na het douchen een willekeurige trui uit de kast en huilde de hele weg naar werk en was me vaag bewust van de blikken naast me bij het stoplicht.

Lappenpop

‘De kakker van wie ik hoopte dat hij me zou verlichten omdat hij zelf zo goed was in het opzoeken van de schijnwerpers, van wie ik had gehoopt me te kunnen koesteren in zijn straling, zodat ik eindelijk uit mijn schulp zou durven kruipen en me iets zelfbewuster en egocentrischer zou durven te gedragen – niet altijd anderen tevredenstellen, zoals bijvoorbeeld mijn vader, die ooit zei: ga maar naar Delft, want jij bent zo goed met cijfers, terwijl ik achteraf misschien liever in de zorg had gewerkt – deze kakker en hij alleen, bepaalde of ik een goede dag had of een slechte. Ook al woonden we duizend kilometer van elkaar vandaan.

‘Ik was als een lappenpop die met een druk op een knop – een mooie handgeschreven brief, bijvoorbeeld – weer kortstondig tot leven werd gebracht en dan vergat hoe onbeduidend ik me daarvoor had gevoeld en opnieuw zou voelen wanneer hij die knop weer zou loslaten. Ik faalde, hoe kon het dat het me niet lukte hem gewoon dag in dag uit van me te laten houden? Zozeer had ik mijn identiteit verbonden aan deze jongen dat ik het alleen mijzelf kwalijk nam toen het mislukte. Ik verzon excuses voor hem waarom hij het zo moeilijk had, en toen zijn aandacht steeds minder werd, en hij iets kreeg met andere meisjes in het buitenland, was het alsof hij de resten van mijn ego in een pakketje onder zijn arm meenam en nu, twee jaar later, voelt dat nog steeds zo. Mijn vrienden zijn aan het settelen, niemand gaat meer uit, de gesprekken gaan over visgraat- versus walvisgraatparket, over rijtjeshuis versus appartement en over hoe vaak je nog seks hebt als je samenwoont.

‘Gisteren had ik voor het eerst sinds lange tijd een leuke dag. Een date met een jongen, iemand van wie ik niet meteen dacht: jij interesseert me niet. En vorige week deed ik een dansje in de badkamer toen ik merkte dat ik eindelijk weer naar mezelf kon kijken zonder oordeel, zonder te huilen. Zijn permanent in mijn hoofd geëtste blik waaraan ik alles toetste, blijkt toch te kunnen vervagen. Ik heb intussen een heel andere baan, waar ik niet meer de hele dag hoef te rekenen. Ik blijf optimistisch, ik kom er wel. Langzaam maar zeker ontdek ik wie ik kan worden.’

De liefde van nu is een rubriek in Volkskrant Magazine over seks en relaties.