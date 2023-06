Als het zo doorging was ik over drie dagen weer 30

Met een vriendin was ik naar Rhodos gevlogen voor een weekje lummelen, bijpraten, misschien één avond doen alsof we 18 waren maar vooral krachten verzamelen – bij terugkomst zou Marcel aan een dagelijkse talkshow beginnen, ik maakte me geen illusies over de ruimte die zou overblijven.

Toen we aankwamen regende het, achter de balie snapten ze er ook niks van.

‘Wat nu valt, valt straks niet’, zei mijn vriendin, ze hield haar zonnebril op.

Ook in regen kun je zwemmen, het was de eerste keer dat ik in een infinity pool lag. Hangend aan de rand keek ik naar het leven buiten de witgepleisterde muren van ons hotel. Het braakliggende terrein met de werkloze hijskraan, de supermarkt aan de overkant van de weg met zijn opblaasbare luchtbedden en goedkope zonnebrillen, een staande koeling met flessen water en cola naast de ingang. Op de daken van de huizen stonden airco’s, de aggregaten weggewerkt achter muurtjes van slordig op elkaar gestapelde stenen. Links de baai en in de verte de bergen, met bovenop de elektriciteitsmast die ik die ochtend nog had aangezien voor de Akropolis.

Uit de speakers klonk een bossanovaversie van Fleetwood Macs Dreams. Nog drie baantjes, het ritme van thuis liet zich niet zomaar afschudden. Eerst op mijn rug. Niet veel later klapte ik met een rotvaart tegen de zwembadrand. ‘O, sorry’, zei ik met een Brits accent, zó hard was de klap.

Wanneer de hotelgasten tegen zessen naar het restaurant sjokten verschenen de vogels (‘Swallows, miss’), zwarte opdondertjes met witte buiken die blauw kleurden wanneer ze over het spiegelgladde water scheerden.

Miss.

Ik zag het zelf ook, het wegsmelten van de kringen, het verwaaien van stress. Ik zag het in de wc’s, waar het licht van boven kwam en ik naar mezelf keek, naar het kroezende zwembadhaar, het uitgelichte voorhoofd, de ogen in het donker, zwart in hun kassen, nog een stap naar voren, kijk daar waren ze weer, groen in een met sproeten bestrooide huid, nog een stap naar voren, nog één, net zolang tot ik met mijn neus tegen de spiegel stond. Geen wal, geen vlek, niks, als een trekker die over een beslagen badkamerspiegel was gehaald. Als het zo doorging was ik over drie dagen weer 30.

Niet alleen de buitenkant veranderde. Ik verwelkomde de terugkeer van niet-noodzakelijke gedachten – waar komen die koude stromen vandaan in een zwembad, wat gebeurt er met scheten die je niet laat, hoelang zal pijn nog onmeetbaar zijn, hoe verhuizen ze grote planten in een pot – zo anders dan het soort vragen waarvoor je je spieren aanspant, die je gezicht verpesten. Ondertussen las mijn vriendin hetzelfde boek als ik. Het was fijn om er op elk moment van de dag over te kunnen praten, terwijl je de opengeslagen bladzijden langzaam heen en weer boog, heen en weer, het geluid van duizenden papieren botjes knappend onder je vingers. Wanneer ik dronk voelde ik hoe het ijskoude water door mijn slokdarm gleed. Ergens halverwege de dag doezelde ik weg, ergens halverwege de dag dacht ik aan thuis. Ik wist hoe de kinderen deze dagen zouden veranderen in halve wilden, met ongekamde haren en zwart snot en ijsvlekken op hun shirt, maar ik vond er niets van, en wanneer ik ’s avonds met hun vader belde hoorde ik dat ze me alleen misten op momenten dat ze hun zin niet kregen. Mooi zo, dacht ik, goed gehecht.

Eén keer viel mijn oog op de krant die ik had meegenomen toen ik vertrok, de dingen die toen belangrijk waren, en straks weer belangrijk zouden zijn.

Maar nu nog even niet.