Als filmmaker Lodewijk Luijt rondloopt in de duinen, voelt het alsof hij op een andere planeet is

Lodewijk Luyt bij een kunstwerk in De Nollen. Beeld Jordi Huisman

Wie? Lodewijk Luijt (38)

Waar? Natuurgebied/kunstproject De Nollen

Wat doet hij? Filmmaker

Hoe ben je bij De Nollen gekomen?

‘Zes jaar geleden verhuisde mijn zus vanuit Amsterdam naar Den Helder, omdat haar vriend daar woonde. Toen bezocht ik De Nollen voor het eerst. De Nollen is een klein binnenduinlandschap dat tussen het station van Den Helder en een bedrijventerrein in ligt. Kunstenaar Ruud van de Wint begon hier in 1980 met zijn project ‘De Nollen’, waaraan hij heeft gewerkt tot zijn overlijden in 2006. Hij bouwde grote en indrukwekkende sculpturen die iets buitenaards hebben. Als ik hier rondloop, voelt het alsof ik op een andere planeet ben.’

Wat vind je mooi aan De Nollen?

‘Er is sprake van interactie tussen de kunstwerken van Van de Wint en hun omgeving. De sculptuur Harmonica beweegt bijvoorbeeld mee met de wind. In het duinlandschap staan ook oude bunkers waarvan hij de binnenmuren als canvas heeft gebruikt voor zijn schilderingen. Alle werken samen maken het project De Nollen één groot kunstwerk dat verweven is met het landschap.’

In hoeverre inspireert Van de Wint jou als filmmaker?

‘Van de Wint drukt zich uit in beelden. Over De Nollen schreef hij: ‘Mijn woorden zijn mijn beelden, mijn beelden zijn mijn schilderijen, mijn schilderijen zijn mijn bouwwerken’. Als filmmaker druk ik me ook uit in beelden. Waar het werk van Van de Wint een wisselwerking is tussen landschap en bouwsels, zijn mijn filmopnames een wisselwerking tussen landschap en de virtuele wereld.’

Wat voor films maak je dan?

‘Omdat ik de wereld om mij heen zo authentiek mogelijk wil vastleggen, maak ik 360-gradenfilms. Op die manier kies ik als filmmaker wel een plek, maar geen vast kader. De kijker kiest zelf waar hij of zij naar wil kijken. Daarbij maak ik met photogrammetry software 3D-modellen. Dat houdt in dat ik foto’s maak van alle kanten van een object, waarna ik dat object in een 360-gradenfilm of digitaal archief plaats. Zo’n object kan heel klein zijn, maar ik kan het 3D-model ook opblazen tot meters hoog. Met een virtualrealitybril kan de kijker er als het ware omheen lopen. Op die manier komen de virtuele wereld en de echte wereld samen.’

Zou je De Nollen in 360 graden willen vastleggen?

‘Ja. Ik ken de zoons van Van de Wint persoonlijk. Zij hebben nog een aantal miniaturen in bezit die hun vader heeft gemaakt. Van de Wint wilde deze miniaturen uitwerken tot sculpturen voor De Nollen, maar heeft dat niet meer kunnen doen voor zijn overlijden. De zoons pakken dit project nu verder op. Ik help ze daarbij door van de miniaturen 3D-modellen te maken en ze vervolgens in een film van het landschap te plaatsen. Zo’n 360 graden-film is handig om de gemeente en projectontwikkelaars te laten zien hoe de sculpturen in het landschap tot hun recht zullen komen. Eigenlijk maak ik dus een soort schets van De Nollen in de toekomst.’

Sculpturen

‘De sculpturen van Ruud van de Wint zijn gemaakt van cortenstaal. Het beeld De Krul inspireert mij doordat de spiraalvorm een uitdaging is om filmisch vast te leggen. Sommige beelden bewegen wanneer het hard waait. Zo vangt het beeld Harmonica veel wind. Als je ’m een zetje geeft, draait-ie om z’n as. Dat is een mooi voorbeeld van Van de Wints samenspel tussen landschap en kunst.’

Lodewijk Luyt Beeld Jordi Huisman

Aether

‘Wanneer je de bunker binnenkomt, sta je midden in het schilderij Aether. Het is net een 360-gradenfilm. Bezoekers bepalen zelf waar ze naar kijken en de focus op leggen. Van de Wints gebruik van kleur spreekt mij erg aan. Het heldere en felle blauw gaat over van donker naar licht. In het plafond zit een gat waar zonlicht doorheen komt. Hierdoor zien de kleuren er op elk moment van de dag anders uit. Dat is geweldig.’

Schoenen: ‘Veel kleur, maar op een bescheiden manier.’ Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Ik draag graag veel kleur, maar op een bescheiden manier. Deze schoenen van Puma zijn allesbehalve bescheiden. Ze hebben felblauwe, knalrode en mosterdgele vlakken. Het gaat bijna te ver. Maar omdat schoenen vrij kleine kledingstukken zijn die meestal buiten het gezichtsveld vallen, mogen ze van mij kleurrijker zijn.’

Piet Parra-jas. Beeld Jordi Huisman

Jas

‘Met mijn kleding zoek ik graag de grens op. Het mag wel een beetje gewaagd en gedurfd zijn. Deze jas van Piet Parra is kleurrijk en heeft ook nog eens een drukke print met logo’s. Maar doordat de logo’s goed verweven zijn in het ontwerp, vallen ze mij niet te veel op. Ik denk dat deze jas bij mij past en ik er goed mee weg kom.’

Armband. Beeld Jordi Huisman

Armband

‘Deze armband is een oude ketting van mijn moeder. Zij is overleden toen ik 16 was. Al heb ik eigenlijk altijd wel het gevoel dat ze een beetje bij me is, voelt ze door deze ketting ook fysiek wat dichterbij. Gelukkig heb ik ook filmbeelden van haar, gemaakt door mijn vader die net als ik filmmaker was.’