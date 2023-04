Als druivenras heeft müller-thurgau niet veel reputatie, maar deze artistieke wijnmaker maakt er een juweel van een wijn van

Manfred Rothe heeft een staart. In zijn haar, bedoel ik. Dus hij is artistiek. Ik ben dol op zulke vooroordelen en deel mensen graag clichématig in. Aangezien Rothe wijnmaker is, zou ik op doordeweekse dagen meteen doorstappen naar ‘geitenwollen sokken’ en meer kwaadsprekerij, maar tja, ik had zijn wijn al geproefd. Rothes wijn is tegengif voor lelijke gedachten. Als druivenras heeft müller-thurgau niet veel reputatie, maar Manfred maakt er een juweel van een wijn van. Hij opereert in Nordheim, een dorp aan een enorme lus in de rivier de Main, in Frankenland, waar de hellingen bestaan uit kalksteen. Jarenlang was hij van alles: kok, meubelmaker, restaurator, maar al sinds de jaren tachtig bemoeide hij zich met het wijnbedrijf van zijn vrouw Christine. Biologisch moest alles worden, en toen nog biologischer, de gekochte gist afgeschaft, opbrengsten beperkt in ruil voor meer kwaliteit. Vanaf 2002 werd de wijnmakerij zijn hoofdberoep.

De müller-thurgau komt van ruim dertig jaar oude wijnstokken op de steile hellingen van de Main. Daar werken veronderstelt evenwicht en die proef je in de wijn: een feest van bloemigheid, fruit, diepte. En van artisticiteit, denk ik.

Müller Thurgau grande Rothe