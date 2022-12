Als Donnie eenmaal aan het rijmen is, is hij niet meer te stoppen anders gaat hij naar de knoppen

Donnie Beeld Daniel Cohen

‘Zet je schrap’, zegt de manager van Donnie als hij het hotel-restaurant op het Amsterdamse Marineterrein binnenstapt. ‘Hij heeft heel veel gedachten en ze rollen ook heel snel zijn mond uit. Hij gaat echt als een speer vandaag.’

Donnie zelf is buiten, voor de deur, nog even druk in de weeer met scooter, slot en helm. Dan treedt hij binnen en begint de woordenwaterval te klateren. Hij rijmelt en associeert er non-stop op los, als een taalmitrailleur die nooit stopt met vuren.

Dat gaat ongeveer zo. Fotograaf Daniel Cohen heeft een roze decor opgebouwd, toevallig dezelfde schakering als de hoodie van Donnie. Donnies gedachten trekken direct een associatief sprintje. Roze. Pink. Op de bank ligt een pop. Pinkpop. Pink Panther. ‘Wat zijn we lekker bij de pinken.’

Hoe Donnie voluit heet? Dat is nog best ingewikkeld. Hij groeide op zonder zijn Zweedse vader, schijnt Donald Ellerström te heten, maar heeft zelf vaak gezegd dat zijn echte achternaam Scloszkie is. Is dat dan de naam van zijn moeder? Donnie wil het in geen enkel interview bevestigen. Wie zegt dat die naam echt is? We houden het maar op Donnie. Maradonnie.

Een foto met zijn glas in de hand? ‘Elegant, met een glas in mijn hand in de krant, Donnie is een man van stand.’ Een foto met zijn scooterhelm op? ‘Ik draag mijn helm, dan ben ik Helmut Lotti.’

En zo gaat dat door. Hoe Donnie zijn songteksten schrijft, hoeft hij niet meer uit te leggen, maar hij doet het toch, in stijl.

‘In mijn schuur heb ik een frituur. Dat rijmt, dus het is een goede plek om te rijmen. Ik heb twee kleine zoontjes en ik doe vaak de nachten. Dan ga ik met de babyfoon naar de schuur, maar niet om te frituren. Dan rijm ik.’

Juist. En de muziek?

‘Ik maak elke dag wel een beatje of een liedje. Dat kan een hele track worden, maar het kan ook een ideetje blijven. Mijn hoofd gaat nooit uit, ik ga altijd door. Bij mij creëert de kwantiteit de kwaliteit.’

Na een paar jaren van vingeroefeningen onder de naam Young Kermit verscheen hij vanaf 2015 in beeld als Donnie, met kameraadschappelijke duw in de rug van zijn idolen, De Jeugd van Tegenwoordig, met Bas Bron als producer en beatleverancier. De in drank en drugs gemarineerde levensstijl die hij destijds bezong, heeft hij inmiddels afgezworen.

De voorbije jaren legde hij zich met groot hitsucces toe op een eigen niche: Donnie meets volkszangers. Zijn feestduetten met Frans Bauer, Frans Duijts, René Froger, Mart Hoogkamer en Tino Martin leverden hem zijn grootste Top 40-hits tot dusver op.

‘Als ik zo’n liedje schrijf, hoor ik vaak al een zanger in mijn hoofd, alleen moet ik die dan nog vragen. Ik werk aan een album met dat volksrepertoire. Sterker: ik denk dat het er twee gaan worden. En daarna is dat even klaar. Dan bijt ik me vast in een volgend idee.’

Het is een bijzonder verhaal, dat van Donnie, die als kind erg stotterde, veel erger dan nu.

‘Ik kon niet goed praten, maar ik wilde toch rapper worden. Het was de tijd van Extince de prins, Opgezwolle, DuvelDuvel. Mijn neef zei: als je rapper wilt worden, moet je kunnen freestylen.’

Hij leerde het door in een schriftje de teksten van Nederlandstalige hiphopnummers uit te schrijven en de rijmwoorden te accentueren met een felgele stift. De houvast die die bekende teksten hem gaven, hielpen bij het verkennen van de eindeloze mogelijkheden van de taal, met eigen teksten als resultaat.

‘Eigenlijk begon ik pas serieus te rappen toen ik 15, 16 was. Ik heb de banketbakkersschool gedaan en ging werken bij filmmuseum Eye, in de keuken, als chef bitterballen. Tegenover me stonden de jongens en meiden van de patisserie. Na het werken haalden we speakers tevoorschijn en draaiden we keihard muziek. Mooie tijd.’

Klinkt leuk, maar wat wil hij zeggen met die banketbakkersopleiding en die patisserie?

‘Ken je tarte tatin?’

Terwijl de man van de Volkskrant verward ‘ja’ prevelt, ratelt Donnie verder: ‘Tarte-tatin-ta-ta-tè-ta-tè. Ik bedoel: een tarte tatin is eigenlijk een foutieve appeltaart. Hij is op z’n kop gebakken, maar toch is-ie lekker. Nou, zo ben ik dus rapper geworden. Patisserie is ook een soort hiphop.’

We begrijpen het volkomen. Gidsen maar, Don. Hiphop. Banket. Frituur in de schuur. Wat je maar wilt. We zijn een en al oor.

Kledingmerk: Stone Island

‘Stone Island, man. Mag dat? Of is dat reclame?’

Reclame maken mag als je Gids bent. Kom maar op.

‘Je ziet: ik draag bijna alleen maar Stone Island-kleding. Trui. Broek. Jas. Petje. Het shirtje eronder zie je nog niet eens. Alles. Weet je wat het goede is? Veel kledingmerken brengen elk jaar een nieuwe collectie uit en dan is alles steeds weer net anders.

Bij Stone Island blijft alles hetzelfde. Er komen alleen nieuwe kleuren, maar een Stone Island-trui is een Stone Island-trui, precies hetzelfde als tien jaar geleden. Ze raken nooit uit de mode en het is ook stevige kleding. Wordt niet dun, weet je, het wordt nooit gatenkaas.

We spotten elkaar op straat: kijk, daar loopt een Stoney mate. Soms zwaai je even naar elkaar. We zijn net buschauffeurs.’

Album: De Jeugd van Tegenwoordig: De Machine (2008)

‘De Jeugd, daar ontkom ik niet aan. Zonder Vjèze Fur en de beats van Bas Bron had ik hier niet gezeten, maar al lang daarvoor was ik fan van ze. Ze zijn The Avengers van de rap game. Superhelden.

Extince was er al eerder, zijn souplesse als rapper is ongeëvenaard, maar De Jeugd bracht zo veel nieuws: de zelfspot, het beeldende taalgebruik, de metaforen. Ze hebben een eigen taal ontwikkeld, het is uit duizenden herkenbaar. Ik vind dat master.

Ik noem in het bijzonder het album De Machine. Dat is écht een machine: niet te stoppen. Van sommige tracks begreep ik niets, zodat ik zelf kon invullen waar ze over gingen: Hollereer, Buma in mijn zak, wat betekent dat dan?

Ik herinner me nog dat het album lekte: het verscheen illegaal op YouTube. Toen ben ik twee weken lang niet op school verschenen.’

Sport: Darts

‘Darten, man, dat wil ik ook tippen. Weet je wat zo leuk is aan darten? Dat iedereen het kan. Als je echt goed wilt worden, moet je natuurlijk eindeloos trainen, maar in de kroeg is het voor iedereen een leuk spelletje. Iedereen kan van iedereen winnen.

Als kijksport op tv vind ik het ook hard. Binnenkort is het 25 jaar geleden dat Raymond van Barneveld voor het eerst wereldkampioen werd: de finale van de Embassy, januari 1998. Die heb ik zo vaak teruggekeken. Hij moet 76 uitgooien, gooit triple-20 en heeft dan twee pijlen voor dubbel-8. Waanzinnig. Kippenvel. Wat een vechter.

Ik heb een tijdje vrij fanatiek gedart. Toen heb ik aan de Dutch Open meegedaan en werd ik helemaal afgemaakt door een enorme kleerkast, The Dutch Terminator. Nou, toen was ik wel klaar. Toen zei ik niet I’ll be back, maar I’ll be weg.’

Muzikant: Prince (1958-2016)

‘Ik maak best wel leuke dingen als muzikant, maar zo goed als de mensen die ik echt bewonder, zal ik natuurlijk nooit worden. Dan denk ik aan Bas Bron, Snoop Dogg of Nate Dogg, maar vooral Prince. Die man is als de perfecte vrije trap van Alessandro Del Piero.

Prince is hárd. Zo goed op zijn instrument, zo funky in alles wat hij doet. Ongrijpbaar. Ik kan niet eens een favoriet Prince-album noemen, ik tip gewoon álles dat hij maakte. Volgens mij staat al zijn muziek weer op Spotify, dus dat moet kunnen.

Mijn moeder had een videoband van Purple Rain, dat is een favoriet van me, net als Little Red Corvette. Toen ik een scooter ging kopen, nam ik een rode vanwege Little Red Corvette. Dan beeldde ik me op straat in dat mijn scooter een cabrio was. Omdat er op een scooter geen dak zit, begrijp je.’

Scooter: Vespa Sprint

‘Ik ben 28, maar ik heb nooit een auto gehad. Ik ben een scooterrijder. Mijn eerste kocht ik toen ik 16 was, tweedehands, van het geld dat ik in de keuken had verdiend. In totaal heb ik maar drie scooters gehad, want ik rijd ze echt helemaal op. Ik heb nu een Vespa Sprint. Zie ‘Sprint’ maar als compensatie voor het feit dat ik nooit sport.

Een Vespa Sprint.

Vespa’s zien er sportief uit, maar ze hebben ook stijl en heel belangrijk: ze zijn net wat groter dan veel andere merken. Ik zit vaak met mijn neef Leipe Dennis op de scooter. Twee van die grote gasten, dan moet die scooter wel een beetje ruim zijn.

Ik zeg eerlijk dat ik nu wel overweeg een auto te kopen. Twee kinderen hè. Misschien moet ik er toch maar aan geloven, maar een scooterfanaat zal ik blijven.’

Filmserie: Rocky (vanaf 1976)

‘In de eerste Rocky-film, met Sylvester Stallone, mag Rocky Balboa het opnemen tegen Apollo Creed, de gedoodverfde kampioen. Rocky is de underdog. Veel aan die film is clichématig, maar weet je wat Rocky zo goed maakt? Hij wint die wedstrijd dus niet. Hij verliest, maar wint wel de harten van het publiek. Denk daar maar eens over na.

In deel 2 verslaat hij Apollo wel. In deel 3 worden ze matties. Rocky is dan zélf de favoriet, maar hij verliest van een underdog gespeeld door Mr. T. Je moet beide benen op de grond houden.

In deel 4 is Apollo overleden aan hersenletsel, na een gevecht tegen de Rus Ivan Drago. Rocky is op leeftijd, maar wil per se Drago verslaan en Apollo wreken. Dat lukt hem ook, maar daarna raakt hij als oude man bijna alles kwijt.

Snap je wat ik bedoel? De serie gaat over Rocky, maar hij wint lang niet altijd. De Rocky-reeks is als het leven zelf.’

Sportman: Roger Federer

‘Pete Sampras had zeven keer Wimbledon gewonnen toen hij in 2001 tegenover een piepjonge Roger Federer kwam te staan. Sampras was torenhoog favoriet, maar Federer gaf hem een pak slaag en won daarna in recordtijd alles dat je in het tennis kunt winnen.

Ik kan enorm genieten van de souplesse van Federer. Het ziet er simpel uit, maar dat voetenwerk! Hij danst de tango op de baselijn, kijk maar eens, het is een dansje, een soort two-step. Ongekend.

Het mooiste vind ik dat we hem langzaam minder hebben zien worden. Hij was jarenlang een terminator, onverslaanbaar, maar in zijn latere jaren werd hij kwetsbaar. Hij kon maar niet winnen van Novak Djokovic, herpakte zich nog één keer voor zijn achtste Wimbledon-titel in 2017, maar zakte daarna, met twintig Grand Slam-titels achter zijn naam, uit de top-50.

Aan het einde was hij bijna een underdog. Je merkt: daar heb ik iets mee. Het maakte hem menselijker.’

Eten: Zelfgemaakte patat

‘Iedereen kan frituren, maar góed frituren kan niet iedereen. Ik ben Arnold Schwarzesnacker, de friTuurmenator. Frituren is eigenlijk kunst. Vloeibare kunst.’

Patat in de frituurpan. Beeld Getty Images/iStockphoto

Patat of friet, Donnies standpunt in het nationale debat is duidelijk: ‘Patat, gap. Petát. Slechte patat doet me pijn.’

De masterclass gaat verder: ‘Frituren is ook rekenen. Als je vijf porties patat in het vet gooit en de temperatuur zakt van 180 naar 150 graden, dan moet het er langer in. Je moet je frituurpan begríjpen. En: nooit rechtstreeks op je bord, want dan gaat je patat zwemmen. Beetje deppen, beetje zout, even laten rusten.

Ik leg je uit hoe je zelf patat maakt. Neem vastkokende aardappelen. Snijd in plakken. Blancheer zeven minuten in kokend water, tot ze beetgaar zijn. Giet af en dan – dit is essentieel – doe je ze terug in de pan en laat je ze even stomen. Dan krijg je een kruimig laagje.

Daarna snijd je er frieten van. Die gaan in de frituur. Eerst vier minuten op 150 graden. Dan worden ze gaar en fluffy. En dan nog twee minuutjes op 180. Dan heb je de perfecte patat.’

Artiest: André Hazes (1951-2004)

‘Ik heb met een flink aantal volkszangers gewerkt. Froger en Bauer vind ik top, maar met de beste heb ik nooit kunnen werken. André Hazes is een spits die er elk seizoen veertig in knalt. Iedere Nederlander kent hem. Iedere Nederlander kent zijn hits.

Johan Cruijff zei dat het moeilijk is om simpel te voetballen. Zo is het met de liedjes van Hazes ook: de simpliciteit is de kwaliteit. In de documentaire die over hem werd gemaakt (Zij gelooft in mij, 1999, red.) zie je hem met een Prisma-rijmwoordenboek werken. Toen wist ik: dit is mijn man. Ik ben dol op rijmen.

Het beste woord dat hij ooit in een liedje stopte, was ‘verwarmingsbuis’, in Voor mij geen slingers aan de wand: ‘Een portiek, oude kranten, dat is mijn huis/ Geen open haard, maar warmte van een verwarmingsbuis.’ Fantastisch. Echt keihard.’