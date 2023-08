Alma Mathijsen ging weer klussen nadat ze een boek ingeleverd had bij haar uitgever

Alma Mathijsen. Beeld Ivo van der Bent

Mocht u willen weten of Alma Mathijsen (38) probeert te voorkomen om in een zwart gat te vallen na het afleveren van haar nieuwe boek, check dan even of u ergens vlekken of in verf gedoopte haarpunten kunt ontdekken – dat verraadt het misschien. Afgelopen week leverde Mathijsen bij haar redacteur het manuscript in voor een nieuw boek dat hopelijk begin 2024 verschijnt. ‘En tja, omdat ik niet wist wat ik tóén eens met mijn leven aan moest, ben ik de trap maar gaan schilderen, die helemaal niet per se hoefde te worden geschilderd.’

Toen ze een paar jaar geleden een manuscript inleverde, is de badkamer verbouwd. Snel resultaat zien na jaren aan zo’n veelomvattend project als een boek te hebben gewerkt, bleek een goed recept tegen de nutteloze exercitie doemdenkpaniek. Daarbij is het belangrijk om deze regel te volgen: om piekergedachten (wordt het boek wat het moet worden?) gróndig te verzetten, moet een klus ook gróndig worden aangepakt. ‘Ik heb YouTubetutorials bekeken, een schuurmachine gehuurd, dingen met plamuur en grondverf gedaan, opgezocht hoe je spijlen moet schilderen. Hoe slechter je iets kunt, hoe meer aandacht iets kost, hoe sneller alle andere gedachten naar de achtergrond verschuiven.’

Week uit is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

De trap is bijna klaar. Inclusief een beetje extra verf in haar haar. En vooruit, nu klinkt het allemaal wat zwaarder dan bedoeld – dat boek inleveren was vooral een hoogtepunt. ‘Volgens mij wordt het heel goed. Er staat iets op het spel. Als je een heel saai boek schrijft, hoeft er geen trap geschilderd te worden, dan kun je rustig een wandeling gaan maken.’

Even ambigu was het dieptepunt van haar week: een voordracht op een muziekfestival in Limburg. ‘Ik vind dat idee supergoed. Maar literatuur vraagt wel om een andere spanningsboog dan een band. We stonden op de mainstage, het festival was amper begonnen. Gelukkig waren mijn beste vriend en mijn oom mijn publiek, dus ik heb het optreden met volle overtuiging voor hen twee gedaan. Heel misschien stond er ergens nog een verdwaalde festivalganger in de hoek. Elke ziel is er één meegenomen.’

Maar het kwam niet helemaal uit de verf. Zoals dat heet. Zoals zijzelf. ‘Als iemand nog een trap geschilderd wil hebben: bel me.’