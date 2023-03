Alles wat acteur Martin van Waardenberg maakt is op het randje, in de geest van vader Leo

Martin van Waardenberg Beeld Jaap Scheeren

Daar zat Martin van Waardenberg met zijn moeder bij een Turkse waarzegster, ergens achter in een tapijtenhal aan de Schiekade in Rotterdam. Ze hadden een foto meegenomen van haar vermiste man, Van Waardenbergs vader, en nu zat die waarzegster als een dolle met een balpen op die foto te tikken.

Tijdens een gezellig uitje van zijn werkgever, de Rotterdamse politie, was Leendert ‘Leo’ van Waardenberg (56) van een vissersboot gesprongen, zo de Grevelingen in, het water tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Hij was die dag al eerder van boord gelazerd, met een flinke slok op, en zijn collega’s waren die dronken lolbroekerij wel zo’n beetje beu. Er werd toch weer een reddingsboei uitgegooid.

Die heeft hij dus bewust niet gepakt, zo kregen moeder en zoon nadien te horen. Hij koos ervoor om er niet meer te hoeven zijn. Het uitstapje van de politie werd een dramatische dag, voor hun ogen verzoop een collega, zelfgekozen.

Hoe is het mogelijk

Martin van Waardenberg stond voor de klas als docent Dramatische expressie op een mavo in Rotterdam, en de conciërge kwam vertellen dat zijn moeder aan de lijn was. Toen hoorde hij het, het nieuws van zijn vader, als enig kind, 24 jaar oud. Hij ging onmiddellijk naar huis om moeder Mien te troosten.

Alleen, het corpus van zijn ouwe heer bleef een mysterie. Ze zijn naderhand nog een keer zelf gaan zoeken, met z’n tweeën, hij deed het voor haar. Zoiets schiet dus niet op, zinloos gedoe, je weet niet waar je moet beginnen. Mien werd er krankjorum van dat Leo maar niet werd gevonden. Ze kon niks, niet rouwen, geen kist bestellen, geen begrafenis regelen.

Er diende godverdomme duidelijkheid te komen, ze wilde het afsluiten.

Wat er in dat keukentje van die tapijthal gebeurde, was – hoe zal hij het zeggen – het is eigenlijk niet na te vertellen. Met die balpen onrustig in de hand noemde die waarzegster vaders hele familie op, broers, zusters, voor- en achternamen, allemaal, stuk voor stuk. Ze keken elkaar aan, met een blik van: hoe is het mogelijk.

Die waarzegster legde uiteindelijk de pen neer en zei: hij wordt over veertien uur gevonden of over veertien dagen, over veertien maanden of over veertien jaar. Hij wordt sowieso gevonden – en dat was het, ze liepen de tapijthal uit.

Veertien dagen later lag Leo in de netten van een vissersboot, en hebben ze hem omhoog getakeld.

Grote waffel, klein hartje

Martin van Waardenberg, acteur en scenarioschrijver, neemt een slokje van zijn koffie in café-restaurant Willaerts in Papendrecht, nabij het drierivierenpunt, en trekt zijn nette jasje recht. Alsof hij even op adem moet komen, en de toehoorder zich schrap dient te zetten voor wat er nog meer gaat komen aan magisch-realistische vertellingen uit het familiereservoir.

Je zou ’m kunnen zeggen dat zo’n verhaal over de vondst van zijn vader zich goed leent voor een tragikomische film waar Van Waardenberg het patent op heeft. Met van die types met een grote waffel en een klein hartje, altijd goed voor hun lieve moeder. Stoere praat, maar o wee als ze tegengas krijgen, dan liggen ze binnen een minuut piepend op hun rug.

Martin van Waardenberg Beeld Jaap Scheeren

Denk aan De Marathon (2012), waarin vier klaverjassende monteurs de garage en hun levens uit de dalles moeten trekken door de marathon van Rotterdam te gaan lopen. Of aan Ome Cor, zijn jongste, grote filmhit, over een oud-havenarbeider met druipsnor en Feyenoordsjaal die na een gevalletje fraude aan de grond komt te zitten, van kwaad tot erger.

Je ziet hem zo zitten in die tapijthal met die waarzegster, de camera close-gericht op zijn weemoedig-boze blik. Of uitzoomend, terwijl hij stevig gearmd met zijn moeder de regen in loopt. Dat de tweedehands auto weer niet start, en hij het hele alfabet in hardcore Rotterdams bij elkaar vloekt, verzin je er zo bij.

Zelfmoordfamilie

Nee, de geschiedenis over zijn vader en moeder heeft hij in zijn schrijvershuisje, in de tuin van zijn huis in Papendrecht, nog nooit in zijn laptop gerammeld. Het is zo’n bizar verhaal, zegt hij, dat niemand dat gelooft. Gelukkig gelooft hij het zelf wel, want hij was erbij. Toch richt hij zich liever op vrolijkere onderwerpen, iets met een goede afloop – al zit dat niet echt in de Van Waardenbergs.

Dat in zijn werk – of je nou kijkt naar het rock-’n-roll-theater van Waardenberg en De Jong, de series Loenatik en Klein Holland, of Buurman Baasje in Sesamstraat – zijn vader zijn grootste inspiratie is geweest, valt moeilijk te weerspreken. Zijn eigen wortels noemt hij de beste bron, en het is onvermijdelijk dat vader Leo voorbij marcheert, in allerlei variaties. Het personage dat hij in De Marathon vertolkt heet zelfs Leo.

Wat je ook moet weten, is dat hij uit een zelfmoordfamilie komt. Ooms en tantes vlogen als warme broodjes van flats af. Het zit in de identiteit van het soort, dat depressieve. De moeder van zijn vader zat in een psychiatrische inrichting en sprong daar uit het raam.

De zelfdoding van zijn vader hing in de lucht, tegenover zijn zoon liet hij zich vaak ontvallen het slecht naar zijn zin te hebben. Hij was overgeplaatst van de verkeerspolitie naar het gevangeniswezen, en daar vond hij het geen ene reet aan. Hij wilde liever buiten zijn, lekker de weg op. Toen pleegde zijn lievelingsbroer Bob zelfmoord, hij was niet meer te houden. Alles had zich opgestapeld.

Hard tegen hard

Achteraf kun je zeggen dat Leo een goed moment had gekozen, op zijn 56ste. De verwachting was dat hij een vervelende ouwe man zou zijn geworden, eentje die op zijn 60ste vervroegd met pensioen zou gaan. Dan weet je het wel, had-ie de hele dag thuisgezeten. Was niet leuk geweest, zeker niet voor zijn moeder, de hele dag aan de fles, want dat was zijn beste vriend.

Zijn vader was alcoholist, heel dominant en een ruziezoeker. Ze vochten elkaar de tent uit, vader en zoon. Gooiden bakstenen naar elkaar, na een potje voetbal. Gingen ze schaken, vlogen de stukken en het bord door het huis. Stoeien liep altijd uit de hand, hard tegen hard, en zijn vader die door een nekklem van zoonlief paars aanliep: Stik de moord maar, je hebt er zelf om gevraagd met je gezuip.

In zijn vroege jeugd was Leo begonnen met drinken. Twee jaar na het einde van Tweede Wereldoorlog moest hij als soldaat naar Indonesië. Als een andere man kwam hij terug, nu echt zwaar aan de drank. Wat zijn vader daar aan ellende had meegemaakt, daar hoorde je hem niet over. Nou, dan weet je al genoeg.

En toen is hij in 1954 getrouwd met zijn jeugdliefde Mien, en werd in 1956 Martin geboren.

Zijn vader dronk de hele dag, er zat geen rem op. Wat hij ook had gezopen, zijn vader stond om 7 uur ’s morgens te zingen in de douche. Zaten er twee flessen gin en een fles jenever in, hij mankeerde geen klote. Hij was van ijzer. Overal stonden flessen, platvinkies. Was gewoon dronken op zijn werk. Een paar keer kroop-ie door het oog van de naald, met een bakkie op achter het stuur. Hij vloog uit de bocht, auto total loss, hij kwam er met een berisping van af.

Martin van Waardenberg Beeld Jaap Scheeren

Toen hij nog een klein ventje was, adviseerde Martin zijn moeder om uit het huwelijk te stappen. Joh, ga weg, ga lekker weg, laat je dit niet gebeuren. Liep hij met haar mee naar de bushalte, liet ze de bus toch aan zich voorbijgaan. Ze wilde haar zoon niet alleen laten. Als zijn ouders ruzie hadden gehad, dan zeiden ze dagen niks tegen elkaar. Die ouwe had spijt, en gooide alle drankflessen leeg in de gootsteen. Mien, het is nu klaar, geen druppel meer, ik ga nu echt een nieuw leven beginnen. De volgende dag zat Martin op het balkon van de flat, zag hij ’m in zijn politie-uniform thuiskomen met zijn fiets, zo de kelder in. Weer boven, sprak hij: Hallo jongens! Hallootjes! Dan ging Martin in de kelder kijken, en ja hoor, stonden er twee flessen drank. Het was een enorm emotionele man, tragisch vooral. In zekere toestand ging hij zijn hele familie bellen, met huilbuien.

Mystieke moeder

Natuurlijk wilde hij van zijn vader weten wat er in Indonesië was gebeurd. Het kon zomaar zijn dat hij daar mensen heeft moeten doodschieten, en dat hij daar verschrikkelijk last van had. Veel verder dan het verhaal dat hij achterna werd gezeten in de jungle en dat er een dronken dokter was die slangen uit de bomen schoot, kwam hij niet.

Zijn moeder knapte op na zijn dood. Martin verhuisde haar naar een flatje in Waalwijk, en zorgde voor haar. Ze ging zich verder verdiepen in mystieke zaken, aangemoedigd door de ervaring met de waarzegster. Handleeskunde, tarotkaarten, astrologie. Ze had als jong meisje op een veerpont gestaan, samen met een groep zigeuners. Toen had een vrouw in haar hand gekeken, en snel weer dichtgevouwen met de opmerking: daar ben je te jong voor. Moeder bleef benieuwd wat er toch in haar hand te lezen was geweest. Daar kwam ze dus achter, door haar neus flink in boeken te steken. Onder haar pink, in haar handpalm, had ze een kruisteken, het mystieke kruis genoemd. Dan heb je aanleg voor mystieke zaken.

Nou, dat klopte wel, ze had al jaren visioenen. Mart, moet je nu eens horen. Dan stond ze aardappels te schillen in de keuken, en had ze weer wat gezien. Mart, het gaat helemaal niet goed met tante Gonda. Een paar weken later was die dood. Mien kreeg doodsberichten door, zoals van een oom die er zelf een eind aan maakte, en over haar eigen man, Leo. Dat heeft ze haar zoon pas na zijn dood verteld. Mart, ik wist het eigenlijk al. Nee, Mien dat kan niet. Ja Mart, het is echt zo. Het had haar zo overvallen, op klaarlichte dag, dat ze het had weggestopt.

Lekker dan, zegt hij zich uitrekkend, terwijl bar-restaurant Willaerts volloopt met klandizie voor de lunch, een alcoholistische vader én een mystieke moeder. En daar zat hij dus tussen, als altijd voetballende Rotterdamse jongen.

Spelletjes op het strand

Het klinkt allemaal somber, en dat was het ook, maar hij heeft zich toch rot gelachen met zijn vader. Dat was altijd het dubbele aan die Van Waardenbergs: grote humoristen, en drank en heibel. Je kon wel zeggen dat zijn vader het nodige theater meebracht in zijn dronken buien. Veel platte lol, en de verbeelding kreeg een slinger. Hij was de man die op feestjes op de tafels danste, die tijdens een familiereünie uit de kerktoren klom. Het moest altijd nog lijper.

Zoals op de camping, in zijn herinnering in de stromende regen. Dan deed Leo een zonnebril op, een theedoek over zijn hoofd, en dan ging hij in een nachtjapon van mijn moeder door de campingwinkel lopen. Speelde hij dat hij een Arabier was, en kocht hij alleen toiletpapier, vijftig rollen tegelijk.

Vader organiseerde ook spelletjes voor de familie op het strand, en zette een parcours uit. Een geblinddoekte oom in de ene hoek en een geblinddoekte tante in de andere hoek. Dan kregen ze een opgerolde krant, en moesten ze elkaar op de tast zoeken, en dan de tering slaan.

Of, een ander spel, één persoon geblinddoekt in het midden, en die moest je dan om de beurt in het gezicht stompen, en dan raden wie de tik had uitgedeeld. Lachen, tot er niks meer te lachen was, omdat het na de nodige borrels uit de hand liep. Het kon zomaar omslaan.

Op een keer gaf Leo zijn moeder een flinke lel tijdens een ruzie, en Martin was erbij. Dan wilde hij dat de volgende dag met zijn zoon uitpraten, stukje wandelen. Dat was niet handig van papa. Ging hij hem uitleggen dat het niet altijd makkelijk was geweest voor hem, met de dood van zijn moeder, van scholen getrapt, tehuizen. Een leven als een pap met klonten.

Dat hij zich zo snel mogelijk moest loskoppelen van die gekte thuis, dat stond voor Martin als een paal boven water. Hij wist al lang dat je het in het leven zelf moest rooien, want een ander was onberekenbaar. Streetwise, zou je het nu noemen. Niet snel uit het veld geslagen, hij had wel erger gezien, in zijn jeugd, stel je niet aan.

Zich het schompes gelachen

Op zijn 17de was het zover, hij ging naar de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. Op de middelbare school beviel dat hem het meest, gekke toneelstukjes opvoeren tijdens expressieles. Die academie zat in zijn optiek vol lapzwansen, de hele dag met zichzelf bezig, te beroerd om hun koffiekopje op te ruimen. Hij hield van de zakelijke vakken, van toneelspelen, je tekst goed uit je hoofd leren, vakmanschap.

Zijn vader zat elk weekend dronken zijn pistool te poetsen, en die vond het niks dat zijn zoon in een zwarte maillot danspasjes leerde. Die keurde dat af, allemaal gelul, hij kreeg ’m niet mee naar uitvoeringen. Pas toen hij met cabaretgroep Van Santen en Van Santen in 1977 in de finale stond van Cameretten, in een grote zaal in Delft, ging vader mee. Zo, dit is interessant, dacht hij dan, al die mensen die lachen om zijn zoon.

De grote successen van Waardenberg en De Jong, het duo dat hij sinds de jaren tachtig vormde met Wilfried de Jong en dat lange tijd de Nederlandse theaters veroverde, heeft zijn vader niet meer meegemaakt. Het kan niet anders dan dat hij zich het schompes zou hebben gelachen, als het duo elkaar de tyfus sloeg met skippyballen. Of elkaar onder spuugde na een uit de hand gelopen wijnproeverij. Wanneer het publiek werd bekogeld met vla, of vol de brandslang kreeg.

Martin van Waardenberg Beeld Jaap Scheeren

Alles op het randje, fysiek en gevaarlijk, toch in de geest van Leo, kun je wel zeggen. Van de film De Marathon zou hij hebben genoten, en bij Ome Cor zou hij een traantje hebben gelaten om zo veel diepte- en hoogtepunten, met liefde als de grote winnaar. Jammer, allemaal niet. Een beetje bevestiging was meegenomen geweest, gewoon een schouderklopje, weet je wel, van goed joh jongen, goed hoor Mart. Nooit gehad, hij heeft immer op zichzelf moeten vertrouwen.

Wat hij vooral aan zijn vader heeft te danken is dat-ie weet hoe het niet moet.

De mooiste wereld

Half 6 begint voor hem de dag, dan springen zijn twee kindjes van 4 en 7 op zijn buik, en gaat hij eruit. Ze zeggen, het houdt je jong, en dat klopt wel. Zo blijf je bij de les, op je 67ste, in je derde huwelijk. Kinderen maken je mild, en van hem mogen de kinderen alles, totdat hij zegt: nu niet meer, en dan houden ze op. De kinderwereld is de mooiste wereld, zegt hij, het is jammer dat we volwassen worden.

Voor Floor, zijn dochter uit zijn tweede huwelijk, was hij de vader die er nooit was. Hij was altijd op pad, elke avond weer, 260 keer per jaar Waardenberg en De Jong. Ja, ze heeft veel van hem gemist, en hij van haar, verwijten zijn er niet. Hoe mooi is het niet dat Floor zijn dochter speelt in Ome Cor, en vooral zo’n ontroerende rol.

Hij mag dan wel op het toneel of in de film eigenaardige capriolen uithalen, of als scenarioschrijver vreemde verhalen bedenken, hij is heus een net lief mannetje. Om op zijn tijd al die gladjakkers in Amsterdam of Hilversum wakker te schudden, kan geen kwaad. Ja hoor, daar heb je hem weer, hij hoort het iedereen zeggen. En terecht! Het is goed om een grote muil op te zetten over hoe die televisie- en filmwereld de zaakjes met elkaar regelt vanuit hun beschermde biotopen. Ja! Met chargeren en overdrijven heb je aan hem een goeie, voor vrienden en familie is het niks nieuws. Als hij zijn vrouw belt om te zeggen dat er 50 kilometer file is, en dat hij voorlopig nog niet thuiskomt, dan weet ze dat hij binnen tien minuten voor de deur staat. Vraag hem wat Feyenoord zondag gaat doen, en hij zegt standaard: 6-0 winst.

Alles kapotrelativeren

In Waardenberg en De Jong was hij altijd de man van de bravoure, de briesende, scheldende man die het beter wist. Die tegen De Jong zei dat-ie met zijn gore poten van dingen af moest blijven, vloekend en tierend. Drift is leuk, zegt hij, en driftige mensen zijn interessante mensen, omdat ze bang zijn de controle te verliezen, en er van alles uitfloepen. Het is de angst van apen om niet meer bij de groep te horen, want dat is je dood.

Die drift, gekoppeld aan onmacht, zat heel erg in zijn pa. Dat hij alleen nog met zijn vuisten op tafel kon slaan, ging gooien met dingen. Nou is het godverdomme afgelopen!

Van het zwartgallige karakter van de Van Waardenbergs zegt hij een tik te hebben gekregen. Veel dingen in het leven vindt hij behoorlijk zinloos, het hele leven feitelijk. Op zijn relativeringsvermogen trekt hij het. Als iemand zit te zeuren, denkt hij al vrij snel, joh, kijk naar wat er in Turkije en Syrië gebeurt. Het kapotrelativeren der dingen is wel aan hem besteed.

In uiterlijke zin lijkt hij precies op zijn vader, het is één gezicht, zeker toen hij in de vijftig was. Eigenlijk vindt hij dat daar de vergelijking ophoudt. Nu heeft hij Leo er ook nog uitgelopen, hij is al elf jaar ouder geworden. Zijn 4-jarige zoon heet Lenny, en die is deels naar zijn vader vernoemd.

Ja, dan heeft hij zo’n duister beeld van zijn vader geschetst, en dan is er toch zo’n eerbetoon, een generatie verder. Alles heeft twee kanten, zegt hij, je kon ook vreselijk met hem lachen. Zo leeft de zonnige zijde van die ouwe toch een beetje voort.