Al eerder promoveerde het safari-jasje van jungle naar catwalk, nu lijkt er toch echt sprake van een comeback

Acteur Roger Moore op de set van The Man with The Golden Gun. Beeld Corbis via Getty Images

Het icoon

Het groene safari-jasje dat Roger Moore draagt in The Man with the Golden Gun bezit de juiste eigenschappen: vier geplooide klepzakken, vier knopen, een camp collar en epauletten op de schouders. Op de rug: twee splitten en een niet zichtbare ceintuur om de taillering er in te trekken.

Zijn het de safari-jasjes die van Roger Moore de best geklede Bond maken? Hij wordt er wel het meeste om herinnerd, omdat hij zo’n safari-shirt ook nog droeg in Moonraker en Octopussy. Met zijn door Q geprepareerde Rolex Submariner kon 007 kogels deflecteren; met de messcherpe vouw in zijn pantalon kon-ie iemands keel doorsnijden.

De sterveling

In de jaren zeventig promoveerde het safari-jasje dankzij Yves Saint-Laurent van de jungle naar de catwalk, waarna hippe vogels ermee aan de haal gingen. Maar smaak is een cyclische business. De zitkuil, de plateauzolen en de Afghaanse jas; het kreeg allemaal iets gedateerds – een degradatie waar het safari-jasje ook niet aan ontkwam.

Daniel Craig met jasje in Glass Onion: A Knives Out Mystery. Beeld

Eigenlijk is het safari-jasje, dat vorig jaar een comeback beleefde, nog altijd dat koddige imago aan het afschudden. Zo speelt een ex-007 weliswaar de rol van Benoit Blanc in Glass Onion: A Knives Out Mystery, maar Blanc blijft toch die enigszins studieuze privédetective, ook door dat jasje.

Blancs jasje bezit drie in plaats van vier knopen, en er mist een ceintuur (twee coupenaden op het voorpand zorgen voor de taillering). Blanc doet er wel een sjaaltje bij, wat even suave als padvinderig oogt. En juist dát contrast is de kracht van het jasje dat in iedere man zowel de Bryan Ferry als de prins Bernhard doet ontluiken.

Vanaf links: Louis Vuitton, Bianca Saunders, Paul Smith, Dior Homme,Boss Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Het is niet zo dat de catwalks op toegangswegen naar de Beekse Bergen leken, maar voor de goede verkenner vielen er veel safarisignalen te bespeuren. De veelheid aan klepzakken was evident bij een subtiel geruit jasje van Paul Smith, gedragen over een eveneens geruit pak. Bij Prada werd het klassieke safari-jack uitgevoerd in leer met een airbrushprint. Bianca Saunders blies de zakken op en plaatste ze diagonaal op een zwart jack. Elders (Dior Homme, Louis Vuitton) hadden de zandkleur en de ceintuur de hoofdrol, terwijl bij Sacai de safari-jas een soort regenjas werd.

Huiswerk

* De Britten bedachten tijdens de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) een kruising tussen een militair veldjack en een jagersjasje. Ze noemden het bush jacket, later safari jacket.

* Er zijn safari-jasjes in veel kleuren, maar blijf in de buurt van de oorspronkelijke kleur kaki, die camouflage moest bieden op de Afrikaanse savanne.

* Combineren met een sjaaltje kan, Moore draagt het jasje in The Man with the Golden Gun zelfs ook met een stropdas.