Aisha Wanga is zorgverlener én mc, en maakt elke seconde het beste van haar leven

Aisha Wanga Beeld Jan Dirk van der Burg

Aisha Wanga (44), Rijswijk

Aisha werkt al vijfentwintig jaar in de zorg, maar vandaag wordt er een beroep gedaan op een van haar vele branchevervagende talenten, ze is namelijk ook een bovengemiddeld goede mc. En dat komt in Zalencentrum De Broodfabriek vanmiddag goed van pas, waar de Neuzelbeurs net achter de rug is en het Caribbean Village, een fonkelnieuw Antilliaans festival, gaat beginnen. ‘Hier ben ik naast presentatrice ook een soort van backstagemanager; ik houd bij of alle bands niet te kort en vooral niet te lang spelen. Het zit in mijn bloed hoor, ik ben een feestbeest die toevallig ook een schema goed in de gaten kan houden. Nou, the best of both worlds, haha.’ En met dat multitalent kondigt ze headliners aan als: Cache Royale, TSean en Extazz – formaties die zelfs de afgerokte statafels laten trillen, want de muziek staat hier net zo hard als het publiek gekleed is.

‘Omdat ik in de zorg werk zie ik veel mensen komen en gaan, dan sta je weleens bij het leven stil. Waarom zouden we als vijanden met elkaar leven? Elke dag die je van God krijgt, daar moet je dankbaar voor zijn. Ik maak elke seconde het beste van mijn leven! Kom je volgend jaar weer? Laat je camera dan thuis, kun je lekker dansen.’