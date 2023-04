Actrice Hanna van Vliet: ‘Ik ging ervan uit dat je leven tot je 40ste vooral een pretpark is’

Vrouwen in films zijn vaak in drie categorieën op te delen: de bitch, de Maria en de hoer, vindt Hanna van Vliet. De actrice, opgevoed in een feministisch nest, probeert dit hardnekkige verschijnsel van binnenuit te bevechten.

‘Pap, kun je in glas-in-lood twee naakte vrouwen voor ons maken?’, had Hanna van Vliet aan haar vader gevraagd, vertelt ze halverwege het interview. De 30-jarige actrice, die als enig kind opgroeide in Gorinchem, loopt naar de hoek van het Amsterdamse appartement waar ze met haar vriendin Ilke Paddenburg, eveneens actrice, samenwoont.

‘Mooi hè?’, glundert ze.

Ongeneeslijk ziek

Met enige terughoudendheid, om hun privacy niet te veel te schenden, vertelt ze over haar ouders. Ze zijn beiden arts, en allebei ongeneeslijk ziek, maar ze storten zich nog voluit op hun hobby’s. ‘Dit is een projectje waarmee mijn vader een jaar bezig is geweest. In een nieuw huis willen we het in een raam laten zetten’, vertelt Van Vliet. In haar werk is het een rode draad: een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van meer en diversere vrouwen.

Het was de reden dat ze zich inzette voor de online dramaserie Anne+, die door crowdfunding is gefinancierd. De makers voelden zichzelf niet gerepresenteerd omdat ze nooit leuke lesbische rolmodellen zagen, dus verzonnen ze een opgewekte webserie rondom Anne, gespeeld door Van Vliet, en haar queer vrienden in Amsterdam. Het project groeide uit tot een serie en een film voor Netflix.

Vrouwelijk perspectief

Het zorgde er ook voor dat ze ja zei tegen een hoofdrol in de oorlogsfilm Het verloren transport, die 17 april in première gaat. ‘Ik vind het heel bijzonder dat er een oorlogsfilm is gemaakt vanuit vrouwelijk perspectief, met een vrouwelijke regisseur, een vrouwelijke scenarist en drie vrouwen als hoofdpersonage’, vertelt Van Vliet vanachter een kop thee. ‘Er worden best veel oorlogsfilms gemaakt, maar vooral met mannen, en soms één vrouw. Vaak zijn die niet meer dan een fietskoerier, terwijl er juist veel vrouwelijke verzetshelden waren. Mannen maken oorlog en vrouwen ruimen de rommel op, lijkt de standaardrolverdeling op het witte doek te zijn. Saskia Diesing, de regisseur, wilde ook een keer vanuit een vrouwelijk perspectief vertellen over de oorlog, eentje dat niet alleen over goed en kwaad gaat, maar ook over compassie.’

De film gaat over drie vrouwen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog tot elkaar zijn veroordeeld in een Duits dorpje, dat is ingenomen door het Russische Rode Leger. ‘Het is geïnspireerd op ware gebeurtenissen’, Van Vliet. ‘Er gingen aan het eind van de oorlog drie treinen terug uit concentratiekampen. Eén daarvan strandde bij het Duitse Tröbitz. De nazi’s waren gevlucht, en lieten al die mensen in de trein aan hun lot over. Velen van hen waren ernstig ziek, of al overleden. De Russen zeiden tegen die Joodse mensen uit de trein: ga het dorp in. En de Duitsers die daar woonden werden gedwongen om hun huizen voor ze open te stellen. Maar toen brak de vlektyfus uit, waardoor ze moesten samenwerken om niet allemaal besmet te raken en alsnog te bezwijken aan het eind van de oorlog. Dit is allemaal echt gebeurd.

‘De film gaat over hoe de Russische scherpschutter Vera, de Duitse dorpeling Winnie en de Joods-Nederlandse Simone tot elkaar zijn veroordeeld, en op de een of andere manier hun menselijkheid moeten terugvinden. Het is geen realistisch drama, de film zweeft een beetje boven de werkelijkheid. Het is bijna een sprookje, want ik vraag me af of die vrouwen in het echt vrienden hadden kunnen worden. Waarom zou het personage dat ik speel, Simone, in godsnaam compassie tonen voor een nazimeisje? Maar fictie biedt ruimte om met de realiteit te spelen, en daarbij vragen op te werpen. Als je de gruwelijke werkelijkheid wilt zien, kun je misschien beter naar een documentaire kijken.’

Wat betekende dat voor je spel?

‘Saskia zei dat ik de scènes heel concreet moest spelen. Dat is ook wat je terugleest in dagboeken over die tijd. Mensen dachten niet de hele tijd: ik zit in de Holocaust. Ze dachten: ik heb het koud, ik heb honger, ik heb pijn aan mijn voet. De Pools-Nederlandse Renata Laqueur, schrijver van Dagboek uit Bergen-Belsen, schrijft dat alles een onderhandeling is in het kamp. Dat heb ik steeds in mijn achterhoofd gehouden. Het moment dat ik uit die trein stap en op een Russische officier afloop, heb ik niet geprobeerd me in te beelden uit welke ellende ik kwam, maar dacht ik alleen: er staat daar een officier, hij heeft een medicijntas, mijn man is ziek, ik ga nu regelen dat ik iets uit die tas kan krijgen. Punt.’

De film is een internationale coproductie, en is in de Verenigde Staten al op veel festivals te zien geweest. Hoe waren daar de reacties?

‘Heel verschillend. Er waren mensen tot tranen toe geroerd. Een Joods-Russische vrouw uit Texas zei dat ze het helend vond om naar te kijken. En ook in Boston, waar veel mensen in de zaal zaten die familie in de trein hadden gehad, waren mensen die het heel mooi vonden, zoals de plaatselijke rabbijn. Maar er waren ook mensen die er niet naar konden kijken. Zij vonden dat ik er bijvoorbeeld veel te goed uitzag, dat we niet kapot genoeg waren, niet vies genoeg. Dat begrijp ik goed. Tegelijkertijd was dat een bewuste keuze van Saskia. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan, en vond het juist belangrijk te laten zien dat mensen er hun trots uit haalden elke dag hun gezicht te wassen.’

Waren er ook mensen die de vriendschap tussen de drie vrouwen ongeloofwaardig vonden?

‘Ja. Maar er waren ook mensen uit de Joodse gemeenschap die zeiden dat het juist in een tijd waarin alles polariseert belangrijk is dat verhalen worden verteld die niet alleen maar draaien om de ellende ervan. Verhalen waar je juist hoop uit kunt putten of waarin je verbinding kunt vinden. We kennen allemaal de schadelijke stereotypen van Joodse mensen in media. Bijvoorbeeld dat ze allemaal grote neuzen, bruin haar en veel geld zouden hebben, wat we dan weer denken dóór de stereotypen die we eerder hebben gezien. Het is een vicieuze cirkel.

‘Daarin zie ik wel parallellen met de verbeelding van de queer community. Daar vechten we met Anne+ tegen. We wilden meer gay personages laten zien dan alleen maar de jolige vriend met zijn roze boa, die altijd alleen blijft. Of het stereotiepe verhaal dat queer mensen altijd ongelukkig zijn, gepest worden of in elkaar geslagen en vermoord. Hoeveel berichtjes ik wel niet krijg van jonge mensen uit de hele wereld die zeggen: bedankt dat er tien verschillende lesbische karakters in jullie serie zitten, want voor het eerst herken ik mezelf in iemand.’

Soms komen kijkers zelfs geëmotioneerd op je af.

‘Ja, ik heb weleens meegemaakt dat een meisje huilend naar me toe kwam om me te bedanken. En dat snap ik ook. Het is heftig als je jezelf nooit terugziet op tv. En ook niet in de wereld om je heen, waar je je klasgenoten die hetero zijn met elkaar ziet flirten, terwijl dat jou als enige niets doet. Dan denk je: ben ik gek? Dat is een eenzaam gevoel. Dat heb ik ook gehad. Mijn ouders zijn ruimdenkend, maar doordat ik helemaal geen rolmodellen zag, kwam ik er toch pas in de tweede klas van de toneelschool voor uit dat ik lesbisch was. Dus ik begrijp heel goed dat het voor mensen emotioneel is als je dan voor het eerst in je leven iets ziet waarin je jezelf herkent. En daar is ook weer een parallel te trekken met vrouwen. Ik zie in fictie ook weinig vrouwen in wie ik me herken. Omdat van vrouwen een gesimplificeerd beeld bestaat.’

Wat is het stereotype dat je ziet?

‘Je hebt grofweg drie stereotypen: de bitch, de Maria en de hoer. De bitch is het kutwijf, de Maria de moederfiguur, de heilige die nooit boos of onredelijk is, maar ook geen humor heeft. En dan heb je nog de hoer, het speeltje van de mannelijke personages. Je ziet weinig vrouwen die al deze aspecten in zich hebben: die én een seksueel wezen zijn, voor zichzelf en niet voor die mannen, én soms onredelijk zijn, maar ook leuk, slim, grappig en bezig met hun carrière.

‘De verhouding mannen/vrouwen is zowel voor als achter de schermen nog altijd hartstikke scheef. En nog steeds slagen de meeste films niet voor de Bechdeltest, waarbij wordt gekeken of er in een film twee vrouwelijke personages zitten die een naam hebben, en die het in een scène over iets anders hebben dan over een man. Zelfs mijn lievelingsfilms, zoals Love Actually, slagen daar niet voor. Dat is toch verdrietig. Toen Saskia met dit filmidee langs producenten ging, kreeg ze ook steeds van mannen te horen: ‘Maar waarom zijn de drie hoofdrollen allemaal vrouwen?’ Waarop Saskia zei: ‘Wordt dat ooit weleens aan jullie gevraagd als je weer iets maakt met alleen maar mannen?’’

Word je veel voor rollen gevraagd waarvan je denkt: dit doe ik niet, dit vind ik te stereotiep?

‘Helaas wel ja. Dat is ook een privilege hè, dat ik daar nee tegen kan zeggen. Ook al gaat dat niet lang meer duren, haha. Ik merk dat als je strenger wordt op wat je wel en niet wilt doen, er weinig overblijft. Ik heb nu bijvoorbeeld geen idee wat ik hierna ga doen. Het verloren transport komt uit, en in juni KRONCRV-dramaserie De droom van de jeugd, die nu internationaal waardering krijgt op het prestigieuze Canneseries-festival.

‘Dus er zijn wel dingen aan de hand, maar mijn geld verdien ik op dit moment met allemaal bijzaken, zoals iets inspreken of mijn vriendin helpen bij de productie van haar eerste film. Terwijl ik enorme zin heb weer een supermooie rol te spelen. Daarom ben ik nu meer over de grens gaan kijken. Want toffe projecten zijn schaars in Nederland. Groot-Brittannië en de VS lopen soms voor op ons. In Nederland denken we altijd dat we erg progressief zijn, maar dat valt reuze tegen.’

Waarin lopen zij voor?

‘Wat diversiteitsdenken betreft. Ze maken series die niet alleen maar over diversiteit gaan, maar die gewoon op een leuke manier zijn gemixt. Een Netflixserie als Sex Education, over de seksuele ontwikkeling van tieners op een middelbare school in Groot-Brittannië, vind ik supergoed. Wat daarin allemaal voorbijkomt aan seksualiteiten, kleuren en leeftijden. Een van de hoofdpersonen, de seksuoloog, is een sexy vrouw van tegen de vijftig met verlangens. Ze heeft humor, is lomp, ze heeft veel verschillende eigenschappen. Dat zie je niet veel op de Nederlandse televisie, dat een vrouw van bijna 50 nog lusten heeft.’

Ze is wel weer heel knap.

‘Dat is zeker een ding, en actrices zijn over het algemeen ook allemaal heel dun. Dat vond ik best shocking toen ik voor mijn rol in Het verloren transport 8 kilo was afgevallen. Níémand die het zag. Terwijl mijn tegenspeler Bram, die ook veel was afgevallen, steeds te horen kreeg: o jeetje, Bram, wat zie je er slecht uit, gaat het? O, wat heb jij hard gewerkt zeg, om het er allemaal af te krijgen. Daar was ik zo chagrijnig over. Ik heb godverdomme negen maanden gedieet! Maar zo gewend zijn we dus aan heel dunne vrouwen op beeld. Dus we zijn allebei enorm afgevallen en dan is hij een heel dunne acteur en ik een normale actrice. Dat vond ik heftig.’

Hoe is het om in de Verenigde Staten weer helemaal opnieuw te moeten beginnen?

‘Het begon vrij organisch doordat Anne+ internationaal ging, en ik op het filmfestival in Berlijn werd geselecteerd als Shooting Star. Elk jaar kiezen ze tien Europese acteurs, die allerlei castingdirecteuren ontmoeten uit Europa en de VS. Ik heb nu een agent in Londen en een in Los Angeles, en die sturen af en toe iets, waarvoor ik dan een zelf opgenomen auditie moet maken. Dus dan sta ik hier in mijn eentje voor mijn oudroze geverfde muur een scène te spelen. Negentien van de twintig keer hoor je never nooit meer iets terug, dus het voelt alsof je al die audities in een donkere put gooit.

‘Twee keer ben ik het wel geworden. Ik heb een rolletje in een Britse Netflixserie, One Day, en in een Amerikaans-Britse serie, A small light, die ook in Nederland uitkomt. De producent is Disney+ en als je deze Amerikaanse Disneyset vergelijkt met wat we hier gewend zijn, kijk je je ogen uit. Ze hadden het hele Anne Frank Huis nagebouwd in een studio in Praag.

‘Maar ik vond het moeilijker dan ik dacht om weer in de positie te zijn waarin je inhoudelijk niet meer mee mag denken. In Nederland bel ik de regisseur op als ik een vraag heb over het script, nu twijfelde ik of dat wel zin had. Ik speel Frieda Belinfante, een belangrijke verzetsstrijder uit Nederland, dus ik was enorm teleurgesteld dat ze zo’n onbelangrijke rol had in het script. Uiteindelijk dacht ik: ik ga gewoon de showrunners – die de scenaristen aansturen – bellen, want waarom zou ik mijn mond houden? Die dachten waarschijnlijk: waarom belt deze Scandinavische figurant ons met suggesties? Toch voelde het wel goed om niet stil te blijven. Uiteindelijk waren er een paar kleine dingen in het script veranderd, maar ik weet niet of dat door mij kwam.’

Je werkt nu acht jaar als acteur, en in die tijd lijk je steeds activistischer te worden.

‘Ja, ik ben inmiddels ook actief bij Act, een acteursbelangenvereniging. In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht voeren we gesprekken met actrices over de inhoudelijke kant van hun rollen. Ik hoop dat die gesprekken voor een systeemverandering zorgen, doordat deze vrouwen in de toekomst vaker vragen: ‘Hé, waarom is dat scenario eigenlijk zo geschreven?’ Als je een totaal onbeduidende en oppervlakkige rol moet spelen, maar wel drie seksscènes hebt, voelt dat gewoon niet goed, dus laten we dat ook niet meer pikken. En als je niet slank bent, speel je nu altijd de dikke grappige vriendin die nooit de liefde zal vinden, en nooit de hoofdrol. Ik merk ook dat het best lang duurt voordat we toekomen aan het gesprek over de inhoud van de rollen, omdat er eerst zoveel verhalen over onveilige situaties op de set naar boven komen.’

Heb je zelf weleens iets onveiligs meegemaakt op de set?

‘Ik heb zelf gelukkig nooit seksueel overschrijdend gedrag aan den lijve ondervonden, maar het gaat er bijvoorbeeld ook over dat seksscènes in het script gedetailleerder moeten worden uitgeschreven. Vaak staat er niet veel meer dan: we zien twee lichamen, ze hebben seks. Dat betekent dat je dat als acteur met je eigen fantasie moet invullen. Het is veel fijner als er staat: hij gaat op zijn knieën, trekt haar onderbroek naar beneden en beft haar. Gewoon heel expliciet, want als er alleen staat: zij fluistert iets geils in zijn oor, dan moet je dat zelf invullen en gaat iets intiems wat van jou is, en wat de rol is, door elkaar heen lopen. Dat is ook grensoverschrijdend, want zoiets moet je privé kunnen houden.’

Jouw moeder vond het jammer dat de seksscène in Anne+ met een voorbinddildo was, vertelde ze eerder. Vind je dat ze daar ergens wel een punt heeft?

‘Haha, ja. Ik snap goed wat ze bedoelt, maar we hebben het wel bewust anders gedaan. Naast de Bechdeltest bestaat de clittest, die kun je loslaten op seksscènes. Dan kijk je of de clitoris een rol speelt in de seks in een film, dat is heel vaak niet het geval. Meestal zie je twee mensen beginnen met seks: er is geen voorspel, na 5 seconden neukt hij haar en dan komt zij klaar van die penetratie. Zo gaat het in het echt natuurlijk niet. Een vrouw moet eerst opgewonden zijn, en een vrouw komt heel vaak niet klaar van penetratie. Als je dat maar blijft laten zien, denken hele generaties vrouwen én mannen dat het zo hoort te gaan, anders ben je raar. Dus we hebben bij Anne+ gezorgd dat die clitoris altijd een onderdeel is van de seks. In de scène met de voorbinddildo zie je dat de hand van Annes sekspartner tegelijkertijd haar clitoris aanraakt. Maar mijn moeder vond dat dan toch weer alles om een pik draait, dat begrijp ik ook wel vanuit een feministisch oogpunt.’

Hoe ben jij seksueel voorgelicht door haar?

‘Zij heeft mij ooit verteld dat er een plekje zit dat lekker voelt. ‘Daar kun je iets mee’, zei ze, dat weet ik nog wel. Dat wil je als tiener natuurlijk helemaal niet horen, maar ik vind het toch goed dat een ouder dat zegt. Want anders lijkt het alsof er een zwijgcultuur is. Mijn moeder is heel open. Ze was zelf ook al jong actief in de feministische beweging. Ze heeft meegelopen met de ‘Baas in eigen buik’-protesten. In een paarse overall, die ik nu zelf aanheb in die KRONCRV-dramaserie De droom van de jeugd, waarin ik een feminist speel die meeloopt in een ‘Baas in eigen buik’-demonstratie. Dat vond ik heel ontroerend.

‘Ik ben opgevoed in een feministisch nest. Mijn vader was oncoloog en een van de eerste medisch specialisten die parttime ging werken om meer bij mij te zijn. Daar is toen zelfs een item over gemaakt voor het televisieprogramma Kaap de Goede Hoop. Daarin zie je hem mij ophalen van school, dat was in 1997 blijkbaar bijzonder, een vader op het schoolplein.’

Je beide ouders zijn ongeneeslijk ziek. Wat hebben ze?

Na een korte aarzeling en moment van twijfel of ze het wel moet vertellen: ‘Ze hebben allebei uitgezaaide kanker. Mijn moeder heeft al twee keer eerder borstkanker gehad, het is nu voor de derde keer terug en uitgezaaid. Bij de vorige twee keer heb ik steeds gedacht dat het tijdelijk was; dat het deze keer definitief is, was wel echt een enorme klap. Je weet dat het leven eindig is, maar het is toch anders als er ineens een concreet doodvonnis lijkt te zijn. Als je dat hoort, ga je een periode van preventieve rouw in. Het voelde in het begin echt alsof het iets aan mijn karakter veranderde, omdat het niet mijn basisinstelling is om me wankel te voelen. Ik zit van nature best lekker in de wedstrijd, maar toen voelde ik me erg verdrietig. Maar op het moment gaat het best goed, even afkloppen. We kregen het in 2021 te horen. Eerst dachten we dat het niet veel langer dan een jaar zou duren, maar de medicatie slaat goed aan en ze hebben allebei nog een goede kwaliteit van leven. Dus nu is er toch weer meer adem dan we dachten.’

Merk je dat je moeder ziek is?

‘Ik denk dat zij het soms meer merkt dan ze aan ons laat zien.’

En je vader?

‘Ik hoorde in hetzelfde jaar dat zowel mijn vader als mijn moeder ongeneeslijk ziek is. Maar ze zijn op het moment allebei stabiel. Dus ik ben dankbaar dat ik af en toe een beetje kan negeren dat dit aan de hand is. Want het is heel zwaar om de hele tijd een bewustzijnslaag over de eindigheid in je leven te voelen. Voorheen ging ik ervan uit dat je leven tot je 40ste toch vooral een pretpark is. Bovendien kunnen zij – of ik – ook morgen onder een auto komen, dus uiteindelijk heeft het niet zo veel zin om nu al te rouwen.’

Je zei net: ‘Ik denk dat mijn moeder het soms meer merkt dan ze laat merken aan ons.’ Dat zei Thomas van Son, die al vanaf je 4de je boezemvriend is, ook over jou. ‘Ik zie dat de ziekte van haar ouders op Hanna drukt omdat ik haar al zo lang ken, maar dat zullen anderen denk ik niet zien.’

‘Ja, dat is denk ik wel waar. Maar het lijkt me voor iedereen leuker dat je gewoon doorgaat met leven, of misschien zelf nog harder doorgaat met leven dan daarvoor. Soms kan ik er heel hard om huilen, maar voor de buitenwereld is het inderdaad niet zo zichtbaar. Dat is weer die beeldvorming waarover we het eerder hadden. Mensen die ik lang niet heb gezien, zeggen vaak: ‘Het gaat goed met jou, hè?’ Dat komt denk ik omdat we in een maatschappij leven die geobsedeerd is door succes. Daardoor denken ze dat als het in mijn werk goed gaat – ook al heb ik op het moment dus geen reet te doen – het goed gaat met míj.’

Je vriendin Ilke zei dat ze jou altijd ‘mijn harmonietje’ noemt. Wat er ook gebeurt, je neemt altijd een zonnetje mee. En hoe gepassioneerd je ook op de barricade stapt, je blijft altijd beleefd. Wel knap dat je die zelfbeheersing kunt opbrengen, want ik begreep dat je tot je puberteit heel driftig was. Thomas was er geregeld getuige van dat je als kleuter van kwaadheid je hoofd tegen de muur of de grond sloeg.

‘Soms denk ik dat mijn ouders me écht goed hebben opgevoed. Mijn moeder is natuurlijk ook kinderarts en heeft lang in de kinderpsychiatrie gewerkt, met als specialisatie gedragsstoornissen. Dus het is haar werk om goed te kijken naar een kind en een manier te vinden om dat gedrag voor iedereen prettiger te maken. Maar soms denk ik ook wel dat mijn drift is verdwenen doordat zij ziek werd op mijn 13de. Dat is normaal gesproken de tijd waarin je gaat puberen, maar die puberteit heb ik nooit zo gehad. Zij ging toen bijna dood, en je gaat iemand die heel ziek is niet het leven zuur maken. Maar ik kan het soms nog wel voelen hoor, die drift. Ik kan me heel kwaad maken, als ik alleen ben, haha.’

Thomas dacht dat die woede nu misschien in je activisme is gaan zitten. Je springt voor van alles driftig op de barricade. Je was laatst ook bij een actie van Extinction Rebellion.

‘Mijn klimaatactivisme is nog jong, ik heb me lang te hypocriet gevoeld om me daarvoor in te zetten, omdat ik zelf ook niet alles perfect doe. Maar bij Extinction Rebellion zeggen ze: je bent pas niet meer hypocriet als je naakt in een ton leeft, en dan neemt niemand je meer serieus. We moeten juist af van dat individualistische vingerwijzen naar elkaar, dat is gewoon afleiding van waarover het echt gaat. Dus inderdaad, ik ben laatst ook meegegaan naar de A12 om te protesteren tegen hoe de grootste vervuilers exorbitante subsidies van onze overheid ontvangen.

‘Mijn activisme heeft denk ik ook te maken met dat ik me bewust ben van mijn privileges. Ik heb twee pleegzussen, die een heel andere achtergrond hebben, met een jeugd in de jeugdzorg. Ook al heb ik nooit met ze in huis gewoond – de ene woonde voor mijn geboorte een paar jaar bij mijn ouders en de andere nadat ik uit huis was – maar daardoor weet ik goed dat het niet vanzelfsprekend is dat ik zo veilig ben opgevoed.

‘Misschien komt het ook wel door die veilige hechting dat de ziekte van mijn ouders, hoe verdrietig ook, niet rammelt aan de grondvesten van mijn bestaan. Dat ligt ook aan hun houding. Zij kunnen nog zo genieten van het zonnetje op hun balkon. Lichte en zware momenten kunnen nu eenmaal naast elkaar bestaan. Dat vind ik ook fascinerend aan Het verloren transport: in een situatie van diepe ellende kan toch weer verbinding ontstaan. En dat geeft de kracht om door te gaan. Ik zie het ook bij mijn ouders. Dan zaten we in het ziekenhuis een kaasbroodje te eten, en dat vonden ze een héél lekker kaasbroodje. Ik kan me ook nog herinneren dat mijn moeder bloed moest prikken nadat ze de vorige avond een première van haar toneelgezelschap had gehad en wat wijntjes had gedronken. ‘Slikt u misschien bloedverdunners?’, vroeg de verpleegkundige, terwijl wij de slappe lach kregen in de wachtkamer. Wat dat betreft zullen mijn ouders altijd een voorbeeld voor mij blijven.’

