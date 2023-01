Acteur, ondernemer en vader Ferri Somogyi schakelt zo van smoelen poetsen naar een bedrijf runnen

Ferri Somogyi thuis met zijn kinderen. Beeld Ivo van der Bent

Hij heeft er al drie op en het is nog niet eens 10 uur. Meestal neemt Ferri Somogyi (49) er twee in de ochtend, maar drie is lekkerder – voor elk kind één kopje, zeg maar, want er lopen een peutertweeling en een kleutermeisje rond in zijn huis. Het maakt zijn ochtenden pittig, maar je hoort hem niet klagen (behalve als zijn koffiezetapparaat kapot zou zijn, maar dat was niet het geval, alleen de wifi deed het even niet in huize Somogyi, maar dat is overkomelijk).

‘Anderhalf uur rammen’, noemt de GTST-acteur en ondernemer de ochtenden: ‘Je maakt ze wakker, als ze dat niet al zijn, je lacht even met ze, dan kleed je ze aan, luiertje verschonen, jongens naar beneden, jij een fles, jij een fles, dochter aankleden, boterhammetje voor haar, boterhammetje voor de jongens, soms rennen ze door het huis, lastig, dan slopen ze alles, ze zitten in een sloopfase, soms moeten ze dan even in de grondbox – we hebben een enorme grondbox hier.’

En dan is het gezichtjes poetsen, handen schoonmaken, schoentjes aan, de auto of de bakfiets in, naar school en opvang, en daarna duikt Somogyi meestal zijn scripts in voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Deze week is het rustig op de set, dus hij was veel op kantoor voor zijn bedrijf dat videoboodschappen van BN’ers verkoopt. Even schakelen, van smoelen poetsen naar een bedrijf runnen, ‘maar contrasten geven het leven diepgang’.

Er was ook kneuterigheid, deze week, met zijn vrouw samen op de bank Heel Holland Bakt kijken, ze brachten het er prima vanaf, de deelnemers. En er was verdriet. Zijn oom en ‘goede, hele goede vriend’ Herman is overleden. Herman was ziek, is 75 geworden, niet zo’n leeftijd dat je zegt ‘veel te jong’, maar ook niet dat je zegt ‘jeetje, wat oud’. Hij woonde op Texel, Somogyi pakt over een paar dagen de veerboot richting het eiland voor die laatste groet. Wordt een treurig dagje, vermoedt hij, maar ook een dag om er, in naam der liefde, iets moois van te maken. Over contrast gesproken.