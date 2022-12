Acteren en klussen hebben meer met elkaar gemeen dan je denkt, weet actrice Tine Joustra uit ervaring

Tine Joustra woont buitenaf, en op haar erf geldt de natuurwet die we allemaal wel kennen. ‘Er is altijd wat te doen.’ Beeld Erik Smits

Actrice Tine Joustra (58) sprak afgelopen week een audioboek in dat vol stond met onnavolgbare Schotse plaatsnamen waarvan ze de uitspraak niet direct wist, en pietje precies als ze is, was ze dus om de haverklap aan het opzoeken hoe het moest worden uitgesproken. Ze wordt per opgenomen minuut betaald, niet voor de door haar geïnvesteerde uren, dus heel lucratief is dat perfectionisme niet, maar ja, ‘ik wil wel dat het dan ook Schots klinkt’.

Joustra woont buitenaf, en op haar erf geldt de natuurwet die we allemaal wel kennen. ‘Er is altijd wat te doen.’ Deze week was ze de bruggenbouwer, in letterlijke zin, want de lang geleden door haar gebouwde brug, naar het huisje aan de andere kant van de sloot, was aan vervanging toe, de liggers waren doorgerot, dus er moest een nieuwe constructie worden bedacht. ‘Niks heerlijker dan met een ingeving naar m’n schuur rennen omdat ik ineens weer weet waar ik nog precies het goede stuk hout heb liggen om de constructie mee af te maken.’

De dag ervoor had ze een scriptbespreking voor het tweede seizoen van de tv-serie Swanenburg, dat komend voorjaar wordt opgenomen, en waarvoor haar nu om input werd gevraagd. Het klinkt misschien als iets tegenovergestelds, dat klussen en acteren, maar de grote overeenkomst zit ’m natuurlijk in het creatieve, en in het improviseren. ‘Als ik met het bouwen van de badkamer bezig ben en er onvoorzien een gek hoekje ontstaat, en daar ter plekke een oplossing voor bedenk, dan wordt dat uiteindelijk het leukste hoekje van het huis. Vanuit overgave ontstaan de mooiste dingen. Net als voor de camera.’

Als ze veel met haar hoofd bezig is geweest (opnames, scripts, inspreken), moet er daarna op het erf worden gebeuld, met een kettingzaag op zoek naar nieuw evenwicht. Daar krijgt ze dan wel spierpijn van, dus moet ze vervolgens aan yoga doen. Een soort domino-effect waarbij het ene probleem het andere aantikt, maar op een leuke manier. ‘Balans’, zegt Joustra met een kalme lach.

Trouwens, die boomstam waar ze nu op zit, klopt ja, die heeft ze acht jaar geleden zelf gekapt, en dient nu als keukenkruk. Handig, dat afbeulen en meteen iets hebben om op bij te komen.