2023 moet het Jaar van de Pakketkluis worden: dat is voor iedereen beter

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Deze week pleit Julien Althuisius nu eens ergens vóór: pakketkluizen. Opdat we verlost zijn van die hardrijdende pakketbezorgers − en zij van ons.

Ik was mijn dunschiller kwijt. Een ramp, ik weet het. Als er zoiets als de perfecte dunschiller bestaat, dan was deze het. Ten eerste schilde hij dingen heel dun en deed hij dat heel soepel. Ten tweede lag hij heerlijk in de hand. Ten derde was hij matzwart. Er is geen ten vierde, want het is een dunschiller. We gingen op vakantie en toen we terugkwamen was hij weg, dus ik verdenk de mensen die in ons huis zaten ervan dat ze ook snapten hoe perfect deze dunschiller was, hem meegenomen hebben en nu de hele dag dingen heel erg dun aan het schillen zijn terwijl ze mij uitlachen.

Ik moest dus een nieuwe dunschiller kopen. En in een vlaag van verstandsverbijstering tikte ik ‘dunschiller’ in, op de website van Amazon. Ik heb een Prime Video-abonnement en voor die paar euro per maand krijg je behalve heel veel series en films die je nooit kijkt, ook gratis bezorging als je dingen via Amazon bestelt. Eén muisklik en ik had een proces in gang kunnen zetten waarbij iemand een dunschiller in een kartonnen envelop zou doen, die zou meegeven aan een bezorger, die op zijn beurt naar mijn huis zou rijden en het door de brievenbus zou doen. Allemaal zodat ík op mijn luie reet kon blijven zitten.

Gelukkig kwam ik net op tijd bij zinnen, maar er zijn genoeg gevallen waarbij ik wel iets laat thuisbezorgen. Meestal is het iets dat ik niet zo snel kan vinden in de winkel, of iets dat in de winkel veel duurder is, of omdat ik geen zin heb om naar de winkel te gaan. Het is natuurlijk – om op de valreep van 2022 nog maar even een open deur in te trappen – ook hartstikke handig om dingen thuis te laten bezorgen. En het wordt ons, met snelle en gratis bezorging, heel makkelijk gemaakt. Gevolg is dat het in onze straten elke dag een komen en gaan is van bestelbusjes van Amazon, DHL, PostNL, DPD, UPS en nog een handvol andere bezorgdiensten.

Al die bezorgdiensten zorgen – met name in de al drukke straten van de steden – voor overlast bij omwonenden en opstoppingen in het verkeer. Omdat ze onder hoge druk staan om hun pakketten op tijd te bezorgen, willen veel pakketbezorgers ook nog eens onverantwoord hard rijden, ook in woonwijken waar kinderen buitenspelen.

En dat allemaal omdat wij een dunschiller willen bestellen. Of kleren van Shein, die zo lekker goedkoop zijn en je gratis kan terugsturen. Of een nieuwe fiets. Of een paar schoenen dat je uit verveling bij Zalando hebt gekocht. Of koffiebonen van die leuke lokale koffiebrander. Omdat het kan. Omdat gemak de mens dient. Omdat het vlees zwak is. En geef het vlees eens ongelijk. Natuurlijk, er zijn genoeg mensen die door omstandigheden zijn aangewezen op bezorgdiensten. Mensen die slecht ter been zijn, en voor zelfs de kleinste boodschap de auto moeten gebruiken. (Er zijn ook mensen die beweren dat ze allergisch zijn voor andere mensen en daarom alles laten bezorgen, die reken ik hier even niet mee.)