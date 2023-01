1.000 euro per week, voor wat foto’s van mijn voeten? Ik zeg doen

Beeld Krista van der Niet

‘Wanna make easy money?’ ‘Those feet could make you rich!’ Elke keer als ik online een foto deel waarop mijn voeten te zien zijn – een verdwaalde herinnering aan een vakantie, het resultaat van een fotoshoot waarbij de fotograaf een speels idee had – stroomt mijn Instagraminbox vol met verzoeken. ‘I’m a foot fetishist. I buy feet pics for good money.’ ‘Please send feet pics, I’ll pay you 100 euro for every photo.’ Het laatste aanbod dat ik kreeg in deze categorie was werkelijk aantrekkelijk: iemand vroeg me elke week een paar voetenfoto’s te sturen, in ruil voor 1.000 euro per week.

1.000 euro per week, voor wat foto’s van mijn voeten. ‘En je ziet verder niets van mij’, zeg ik tijdens het eten tegen mijn vriend. ‘Hoogstens m’n enkels.’ Mijn vriend knikt. Als we een paar uur later in bed liggen, zegt hij: ‘Maar het zijn wel jouw voeten. Snap je.’ Ik snap het. Maar toch. 50 duizend euro erbij per jaar – daar kan hij ook moeilijk bezwaar tegen hebben.

Voor ik serieus aan de slag ga als amateurvoetmodel, ga ik op onderzoek uit. Hoe is het om online foto’s van je voeten te verkopen? Word je er inderdaad zo makkelijk rijk van? En wat voor wereld schuilt er achter deze fotoverzoeken?

Voetencontent

Wat rondzoeken op Instagram levert al snel profielen op van mensen die zich inderdaad lijken toe te leggen op het online aanbieden van voetenfoto’s. Onder namen als Dutch Feet Online en Voetjes Voor Jou profileren Instagramgebruikers zich nadrukkelijk als aanbieders van voetencontent. Vaak staan op de openbare profielen maar een paar foto’s, van een voet in een sok of in een hoge hak bijvoorbeeld – allemaal vrouwenvoeten, zo te zien. In de biografie wordt vervolgens opgeroepen tot het sturen van een bericht: ‘DM for private feet pics’, ‘privéfoto’s op aanvraag’.

De eerste online-aanbieder van voetenfoto’s die ik spreek, haalt me meteen uit mijn droom: voetfoto’s verkopen is absoluut niet makkelijk geld verdienen. Yvonne (haar echte naam is bekend bij de redactie) is 31, werkt op een detacheringsbureau en had een jaar geleden dezelfde gedachtengang als ik: als je met een paar foto’s van je voeten zo makkelijk geld kunt verdienen, waarom dan niet? Geregeld zit ze krap aan het eind van de maand – daar zou deze bijverdienste mooi bij kunnen helpen.

Inmiddels is ze al een jaar bezig met haar voetenprofiel, en heeft ze in totaal 10 euro verdiend – voor drie foto’s. Wat Yvonne vooral tegenvalt, is hoeveel tijd het kost relaties aan te gaan met potentiële klanten. ‘Mensen willen eindeloos chatten, je moet alsmaar gesprekken bijhouden. Als je een dag niet reageert, haken mensen al af.’ Yvonne verwachtte een situatie waarin zij om de zoveel tijd een paar foto’s rondstuurde in ruil voor honderden euro’s; ze kwam terecht in een soort openbare babbelbox waarin ze constant berichten van tientallen anonieme profielen moest beantwoorden.

Onderhandelen

Yvonne heeft vooral een dagtaak aan onderhandelen. ‘Veel mensen hebben speciale verzoeken, bepaalde kinks, waar ik niet op in wil gaan.’ Sommige van haar potentiële klanten ‘gaan goed op voetzolen’, anderen juist op tenen, sommigen willen ook je handen erbij zien. Dat kan allemaal nog wel, vindt Yvonne. ‘Maar veel van de mensen die ik spreek sturen ook aan op bijvoorbeeld rollenspellen, of ze willen in het echt afspreken en dan mijn voeten kietelen of likken.’ Dat gaat te ver voor Yvonne. Net als het verzoek om gedragen sokken op te sturen. ‘Ik wil het gewoon makkelijk en laagdrempelig houden.’

Beeld Krista van der Niet

Ik vertel Yvonne over de aanbiedingen die ik heb gehad: 1.000 euro per week, voor elke keer een paar foto’s. Ze lacht: ook zij kent die berichten. ‘Waarom denk je dat ik hiermee begonnen ben?’ Al snel bleken zulke aanbiedingen allemaal oplichterij. ‘Zodra je reageert, zegt zo iemand dat ze om te kunnen betalen een overschrijving van jou nodig hebben. Dus jij moet eerst 20 of 30 euro overmaken naar hen, zodat zij vervolgens die duizenden euro’s per maand kunnen betalen.’ Maar zodra dat geld bij jou is afgeschreven, zijn ze pleite. Een soort Marktplaatsoplichterij, dus, maar dan in een fetisj-jasje.

Als ik berichten kreeg over mijn voeten, keek ik weleens omlaag om goedkeurend te knikken. Ik hád ook mooie voeten, het was niet zo raar dat ze online goed scoorden. Hoe naïef. Het ging hier helemaal niet om schoonheid. Waarschijnlijk waren de berichten in mijn inbox gewoon het resultaat van een ordinaire Google Image-zoekopdracht, puur bedoeld om mij geld afhandig te maken, in plaats van duizenden euro’s rijker, vanwege mijn geweldige tenen.

Vaste klantenkring

Ondertussen zijn er ook genoeg mensen die wél geld verdienen met hun voetenfoto’s. Geen duizenden euro’s per week, maar toch redelijk wat. Julia en Lila (hun echte namen zijn bekend bij de redactie) bijvoorbeeld, twee vriendinnen van 36 en 31, begonnen een half jaar geleden hun account Doublefeettrouble. ‘Two girls having fun taking feet pics’, staat er in hun profiel, met foto’s van hun beider voeten erbij.

Ook Julia en Lila kwamen op het idee voor hun account door soortgelijke berichten als die ik had ontvangen. Ze werken allebei in de zorg, en hadden wel zin in wat extra cash. Zo maakten ze hun account aan; half voor de gein, half voor de centen. En hoewel ze direct doorkregen dat het bij die berichten over enorm hoge bedragen om oplichters ging, bouwden ze in korte tijd een vaste klantenkring op.

Ja, het kost flink wat tijd om al het chatten bij te houden, beamen ze. ‘Sommige mensen hebben heel veel aandacht nodig, dat kan vermoeiend zijn.’ Een uitkomst voor hen is dat ze Doublefeettrouble met z’n tweeën bijhouden – ze verdelen de reacties. Waar het om gaat, zeggen ze, is dat er een vertrouwensband ontstaat tussen aanbieder en afnemer van voetencontent. ‘Ook de kopers worden vaak belazerd’, legt Lila uit. ‘Dat mensen beloven foto’s te sturen, en dan niets leveren nadat het geld is overgemaakt.’ De meeste klanten beginnen met een klein bedrag voor één foto. Als blijkt dat de aanbieder te vertrouwen is, volgen meer verzoeken, voor meer geld. Inmiddels hanteren Lila en Julia vaste prijzen van 25 euro voor een foto van één paar voeten en 50 euro voor een foto van hun beider voeten samen.

Gekke verzoeken

Voor ‘gekke verzoeken’ is het extra betalen: hoge hakken, pantykousjes, bepaalde nagellak. ‘Het vreemdste wat we tot nu toe hebben moeten doen is een banaan pellen’, zegt Lila. ‘Met onze voeten, ja.’ Hoe doe je dat überhaupt? ‘Het is makkelijker dan je denkt’, zegt Julia. ‘Als je een beginnetje maakt is het zo gepiept.’

Julia en Lila kregen al snel verzoeken tot videobellen. Eerst leek dat ze niks, maar na het zoveelste verzoek probeerden ze het toch een keer – vooral omdat daarmee het meeste geld te verdienen valt. De kijker ziet in zo’n call alleen hun voeten en benen, maar gaat wel met de vrouwen in gesprek – eigenlijk altijd draait het om seks. Ja, Julia en Lila zijn dus ineens parttime sekslijnmedewerkers. ‘Even een wijntje van tevoren’, zegt Lila. ‘Daarna gieren we het uit.’

En wat krijgen ze dan voor zo’n videogesprek? ‘Hou je vast’, zegt Julia. ‘Voor vijf minuten betalen mensen 130 euro.’ Inmiddels hebben ze al een keer of zes zo’n gesprek gehad.

Beeld Krista van der Niet

Ook Loes (20) en Sofie (19), twee Amsterdamse studenten (hun achternamen zijn bekend bij de redactie) achter het account Voetjes Voor Jou, krijgen weleens ‘vreemde aanvragen’, vertellen ze. Het gekste tot nu toe vinden ze een klant die als puppy wil worden behandeld. ‘Dan moet je bijvoorbeeld een filmpje van je voeten maken, en hem ondertussen aanspreken als hond’, legt Loes uit. Dat hebben ze toch maar niet gedaan. ‘Lijkt me een beetje ongemakkelijk’, zegt Sofie. ‘Ik zou dan denk ik niet serieus kunnen blijven.’

Toch hebben de twee redelijk succes: in de twee maanden dat ze nu online zijn, verdienden ze zo’n 400 euro. Ook zij begonnen hun account half voor de grap – kijken of je echt geld kunt verdienen met zoiets simpels. En ook zij zijn tegen hun verwachting in de meeste tijd kwijt met het chatten, zeggen ze. ‘Onze klanten willen niet alleen foto’s, ze willen ook een band’, zegt Loes. ‘Dat maakt die foto’s voor hen speciaal.’ Online kun je eindeloos veel foto’s van voeten vinden; voeten die je ‘kent’ zijn aantrekkelijker.

Fetisj

Terwijl deze aanbieders van foto’s zelf allemaal niets zeggen te hebben met de voetenfetisj – of met wat voor fetisj dan ook – is het zeker niet iets ongebruikelijks. Uit Belgisch onderzoek onder meer dan duizend mensen, in 2017 gepubliceerd in het Journal of Sexual Medicine, bleek dat 16,6 procent van de mannelijke respondenten een voetenfetisj had, en 4,1 procent van de vrouwelijke. Uit representatief onderzoek dat in 2017 verscheen in Journal of Sex Research, bleek dat bijna de helft van de ondervraagde 1.040 mensen ‘atypische’ seksuele interesses had, waaronder fetisjisme of voyeurisme. Iets meer dan een kwart van hen had weleens naar die verlangens gehandeld. Er blijft ongeveer een vijfde over met verlangens, zónder bevrediging – daar zitten vermoedelijk veel potentiële klanten voor Loes, Sophie, Julia en Lila.

Hans West richt zich als therapeut en coach met zijn praktijk Kink in de Relatie specifiek op mensen met een fetisj. Hij komt geregeld mensen tegen van wie de partner hun verlangens ‘maar vies en raar vindt’. Gebrek aan respect voor de seksualiteit van hun partner, noemt West dat. Bovendien heel schadelijk voor degene met de fetisj. Iemand van wie de voorkeuren als vreemd worden bestempeld, gaat zich al snel schamen en denkt in het vervolg wel twee keer na alvorens er opnieuw over te beginnen – bij de huidige partner, of bij een volgende. Niet gek dus, zegt West, dat steeds meer mensen zich richten tot het onlinedomein, om een uitingsvorm te vinden voor hun seksuele verlangens.

De afgelopen jaren lijkt de onlinemarktplaats voor fetisjen inderdaad enorm in opmars. Naast de schaduwmarkt op Instagram bestaat sinds 2016 ook het breed bekende OnlyFans, waarop gebruikers in ruil voor een klein bedrag per maand toegang krijgen tot foto’s en video’s van bepaalde gebruikers – in aard variërend van pikant tot ronduit pornografisch. Daarnaast bestaan inmiddels alleen al voor de voetenfetisj meerdere platforms: OnlyFeet, bijvoorbeeld, maar ook WikiFeet, Instafeet en Feet Finder – allemaal digitale marktplaatsen gericht op voetencontent.

Betaling via bol.com-tegoedkaarten

Zowel Julia en Lila als Loes en Sofie hebben inderdaad vooral klanten die met hun fetisj nergens anders terechtkunnen – veel mannen, zeggen ze, die er niets over tegen hun vrouw durven te zeggen, of die eerder vanwege hun fetisj zijn uitgelachen of afgewezen. Loes vindt dat ‘sneu’, zegt ze, ‘het idee dat die mannen niet bij hun eigen vrouw terechtkunnen’. Sofie voelt zich zelfs een beetje ongemakkelijk, soms. ‘Dat zo iemand achter de rug van zijn partner om met mij zit te chatten.’ Julia en Lila kregen al meermaals de vraag of betaling ook via bol.com-tegoedkaarten kan, omdat anders hun vrouw misschien het afschrift zou zien.

En, kan dat? Nee, zeggen ze. ‘We hebben al een waterkoker.’

Terwijl deze vrouwen dagelijks bezig zijn met het aanleveren van voetenfoto’s, blijft de essentie van de fetisj voor hen vrij onduidelijk. ‘Het draait volgens mij vooral om onderdanig willen zijn’, zegt Lila. ‘Vernederd willen worden.’ In de live calls die ze doen, willen klanten in de regel worden uitgescholden.

Loes en Sofie hebben eenzelfde ervaring. ‘Sommige van onze klanten delen fantasieën over dat wij ze in elkaar slaan’, zegt Loes. ‘Echt mishandelen, zeg maar. Best heftig.’

Macht als centrale thema

De voetenfetisj is de meest voorkomende in de fetisjscene, vertelt Hans West, en waar het precies om draait verschilt doorgaans per persoon. ‘Voor veel mensen gaat het wel om aanbidden, om onderdanig zijn, aan iemands voeten liggen.’ Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. ‘Het kan ook veel meer draaien om het visuele aspect. Een hoge hak met een bepaalde netkous erin.’

Hoe zo’n fetisj tot stand komt, en waarom de een er wel een heeft, terwijl de ander zich er niets bij kan voorstellen, is lastig te duiden, zegt West. ‘De fetisj is waarschijnlijk iets wat is aangeleerd, doordat iemand iets tegenkwam op een bepalend moment.’ Het idee is dat zoiets kan ontstaan door een bepaalde focus tijdens de seksuele ontwikkeling. ‘Ik had bijvoorbeeld eens een cliënt met heel sterke herinneringen aan zijn basisschooljuf. Die liep altijd in een kort rokje en op hoge laarzen door de klas. Omdat zij de eerste vrouw was die hij op een seksuele manier bekeek, ontwikkelde hij later een fetisj voor laarzen.’

Volgens psycholoog Matthijs Kruk, gespecialiseerd in pornoverslaving, ligt er meer aan ten grondslag. ‘Het centrale thema is volgens mij macht’, zegt hij. ‘De fetisj geeft een bepaalde mate van controle over iets wat je spannend vindt, bijvoorbeeld seksuele opwinding of intimiteit.’ Stel je voor dat je het lastig vindt om intiem te zijn, zegt Kruk, dan kan een specifieke focus tijdens de seks zorgen voor houvast. Kruk heeft bijvoorbeeld weleens een cliënt gehad die alleen seks wilde volgens een heel gedetailleerd script, wat elke keer precies gevolgd moest worden. ‘Dat gaf hem een gevoel van controle over de situatie en over zijn seksuele gevoelens.’

Patriarchaat

Kunstenaar Lisa Schamlé kwam na het online aanbieden van foto’s van haar teen soortgelijke verhalen tegen. Ze ontmoette bijvoorbeeld mannen die wilden dat ze met een stift hun naam op haar teen schreef. ‘Of met bodylotion op mijn voeten.’ Een vorm van toe-eigening, vindt Schamlé. ‘Alsof mijn lichaamsdelen van hen waren.’

Beeld Krista van der Niet

Schamlé had een iets andere insteek met haar voetenprofiel: nadat ook zij geregeld voetfotoverzoeken had ontvangen, besloot ze er een kunstproject over te maken. In My Toe (Uncensored), dit jaar geëxposeerd tijdens het Doclab van het documentairefestival Idfa, combineert Schamlé beelden van haar grote teen – onder meer een foto van haar teen in een oester en een geborduurd portret van haar teen – met de reacties en verzoeken die ze online ontving, de een nog schunniger en dwingender dan de ander. Schamlés boodschap: elk deel van het vrouwelijk lichaam kan worden geseksualiseerd en geobjectiveerd. ‘Het lijkt misschien empowerment dat vrouwen online makkelijk geld kunnen verdienen op deze manier, maar het blijft geld verdienen binnen de kaders van het patriarchaat.’

Sociaal werk

Voor Lila, Julia, Sofie en Loes voelt het toch iets anders. ‘Wij komen veel eenzame mannen tegen’, zegt Loes. ‘Vaak zijn ze alleenstaand en voelen ze zich ongemakkelijk over zichzelf en over hun fantasieën.’ Veel van hun klanten zitten in een reclasseringstraject of wonen onder begeleiding. Ook Lila en Julia hebben het idee dat de mannen die ze spreken in de regel eenzaam zijn. ‘Als we een paar dagen offline zijn, raken ze helemaal in paniek’, zegt Lila. Het is eigenlijk sociaal werk wat ze doen, vult Julia aan – in die zin lijkt het best op hun echte zorgbanen.

Ondanks die heftige reacties moeten ze daarom af en toe wel even een pauze inlassen, zegt Lila, anders wordt het gewoon te veel. Bang om klanten kwijt te raken zijn zij en Julia inmiddels niet meer. ‘Zij willen toch onderdanig zijn? Dan kunnen ze best even een paar dagen wachten. Ze horen wel weer van ons.’

Wat Sofie en Loes vooral hebben geleerd van de twee maanden dat ze nu voetenfoto’s aanbieden, is dat ‘heel normale mensen’ vaak van ‘heel gekke dingen houden’. ‘Die hele furry scene’, zegt Loes, ‘met mensen die willen doen alsof ze dieren zijn, daar krijgen we ook zo veel verzoeken voor, dat is zo ontzettend populair.’ Hoe kan het dan dat zij er daarvoor nog nooit van hadden gehoord? Inmiddels vragen ze het zich in hun eigen seksleven ook weleens af: zou deze persoon een fetisj hebben waar hij niet over begint? Moet ik dat ter sprake brengen?

Míjn voeten

Wat mijn eigen voetfotocarrière betreft: dat wordt natuurlijk niks. Ik hou mijn WhatsApp-gesprekken met vrienden al niet goed bij – laat staan dat ik elke dag zou kunnen reageren op tientallen anonieme chats. Toch denk ik er af en toe nog aan, aan op die manier je geld verdienen. Misschien wordt de verkoop van voetenfoto’s langzaamaan mijn variant van Eva Jineks fantasie om in het magazijn van Kruidvat te gaan werken: een mogelijke oplossing voor als je huidige werk wegvalt. Een fantasiebaan die je door de zware momenten van je carrière heen sleept; een mentale, zakelijke schuilplaats.

Inmiddels heb ik een gevoel van geruststelling als ik naar mijn voeten kijk. 1.000 euro per week zullen ze me misschien niet opleveren. Maar toch. Het zijn wel mijn voeten.

Met dank aan Hannah Bults.