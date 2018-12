Wereldlessen: Armenië. Op zoek naar beter onderwijs

Geselecteerd Speelt nu af

Eten we in de toekomst alleen nog vloeibaar?

Eten we in de toekomst een maaltijdshake met alle benodigde voedingsstoffen in plaats van een sappige karbonade met sperzieboontjes? Elfie Tromp probeerde het een weekend voor ons uit – en is verre van overtuigd van het ‘vloeibare karton’. Wie wel enthousiast is, is filmmaker Matthijs Diederiks. Zijn overstap naar vloeibaar voedsel was zelfs zo ingrijpend dat hij zijn verjaardag verplaatste naar de dag dat hij met zijn poederdieet begon.