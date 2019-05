Waarom de kilo der kilo's verdwijnt

Geselecteerd Speelt nu af

Nazmiye Oral: zo’n gelukkig land, maar toch niet happy

Wat doen wij mensen als we ons over alles ontevreden voelen? Dan vallen we als ratten de zwakkeren aan in de groep, betoogt Nazmiye Oral in De Nieuwe Maan. ‘We stemmen op Baudet nu en op Wilders vroeger omdat ze precies doen wat wij voelen.’