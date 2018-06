Afrikaanse spelers zijn 'explosief', 'sterk', en 'wat is het mooi dat ze erbij mogen zijn'. Het is tijd om eens te stoppen met die stereotypes, want wie vandaag naar Senegal gaat kijken, ziet vooral een team dat creatief voetbalt. Verder in dit wk-journaal: Willem Vissers memoreert het wonderlijke levensverhaal van de Japanse voetballer Keisuke Honda.