Zwart plastic kunnen we maar beter niet meer als verpakkingsmateriaal gebruiken, maar aluminiumfolie is dan weer relatief makkelijk te recyclen. En wist je dat er van je vertrouwde margarinebakjes complete kinderwagens worden gemaakt? Het scheiden van afval is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar wat gebeurt er met al die afvalbergen? Volkskrantredacteur Gerard Reijn legt het je uit.