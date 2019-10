Denk je dat het een hoop gedoe was om het klokje van je magnetron bij te stellen nu de wintertijd weer begonnen is? We gingen op pad met Paul Born, die als restaurator doorlopend bezig is met het bijstellen en opwinden van oude uurwerken. En die kunnen meer dan je denkt: vertellen wanneer het nieuwe maan is, bijvoorbeeld, zodat je ongezien de schemering in kunt.