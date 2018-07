Filewet: Meer asfalt leidt altijd tot… méér files?

Zo wit waren Europeanen helemaal niet

Maak kennis met de Cheddar Man, een jager die zo'n tienduizend jaar geleden leefde in Engeland. Zijn huid? Zwart. En hij was de enige niet. Allerlei prehistorische oermensen in Europa waren koffiekleurig, of ronduit zwart. Raar, want een donkere huid laat minder zon door, en in Europa hebben we daar niet zoveel van. Waarom waren de eerste Europeanen dan toch zo donker? En hoe zijn we zo wit geworden?