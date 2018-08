De kleerscheur is de provocatie voorbij

V-vlog: Fotograferen voor wereldvrede

Wereldvrede door middel van fotografie? Dat had de Franse bankie en filantroop Albert Kahhn begin vorige eeuw in gedachte. Dat is niet helemaal gelukt, maar zijn foto's zijn er niet minder bijzonder op geworden. Het zijn namelijk de eerste kleurenfoto's waar allerlei culturen over de hele wereld zijn vastgelegd. In traditionele kleding, in hun leefomgeving en dankzij aardappelzetmeel ook in kleur.