Het lange politieke leven eindigt ook bij Rutte in tranen: een tijdperk is voorbij

Na bijna dertien jaar premierschap blaast Mark Rutte ‘met gemengde gevoelens’ de aftocht. De VVD’er domineerde als geen ander de Nederlandse politiek. Het einde kwam uiteindelijk toch nog onverwacht, en niet zonder bitterheid.

‘All political careers end in tears.’ Premier en anglofiel Mark Rutte kende die wijsheid van de Britse conservatief Enoch Powell als geen ander. De afgelopen jaren gebruikte hij het citaat een enkele keer bij het afscheid van een van de vele VVD-bewindspersonen die tijdens zijn 13-jarige premierschap ten val kwamen. Wie de politiek ingaat, weet dat het bijna nooit gelukkig afloopt.

Dat moet Rutte ook nu ervaren. Hij was de ultieme politieke overlever, de man omhuld met teflon, een ontsnappingskunstenaar, charmeur en verbaal virtuoos, maar nu eindigt zijn loopbaan met een gevallen kabinet en een dreigende motie van wantrouwen dan toch bitter, precies zoals de door hem zo verslonden politieke wetten voorschrijven.

Over het einde van Rutte zal nog lang geschreven en gespeculeerd worden. Eerder leek het erop dat hij nog één keer de arena in wilde, nog één keer zou hij laten zien wie de beste campagnevoerder was. Dat zijn immer kwakkelende kabinet-Rutte IV was gevallen over het asielbeleid leek een goede uitgangspositie. Het was bijna een garantie dat de volgende campagne ook over asiel zou gaan, een onderwerp waar de VVD uitgesproken opvattingen over heeft, terwijl veel andere partijen met het onderwerp worstelen en het daardoor liever uit de weg gaan.

Laatste draai

Kort na de val van het kabinet vrijdag liet Rutte nog weten dat hij – ‘als u het me nu vraagt’ – door wilde als lijsttrekker. Hij had er naar eigen zeggen nog ‘de energie en de ideeën’ voor. Een paar dagen later kwam hij alweer met een ander verhaal. ‘Ik heb zondag besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen’, zei hij tegen een overvallen Tweede Kamer. ‘Na de verkiezingen vertrek ik uit de politiek.’

Rutte heeft in zijn loopbaan vaak ‘een draai’ moeten maken en net als altijd, maakte hij ook zijn laatste draai alsof het volstrekt vanzelfsprekend was. Hij had tenslotte vrijdag ook gezegd dat zijn besluit nog niet definitief was, dat hij er ‘nog over zou nadenken’.

Na de aankondiging van zijn vertrek kreeg Rutte maandag van journalisten de vraag of hij had ‘gegokt en verloren’. Een kabinetscrisis over het asielbeleid leek een meesterzet om een goede uitgangspositie bij de volgende verkiezingen te vergaren, maar na de val van Rutte IV slaagde de VVD er niet in om ‘het narratief’ te bepalen. De premier en zijn partij werden door vriend en vijand aangewezen als hoofdschuldige. Hij zou uit politieke calculatie het kabinet hebben opgeblazen.

De VVD sputterde tegen dat er nu eenmaal onoverkomelijke meningsverschillen bestaan over een belangrijk onderwerp als asiel, maar het sentiment keerde zich tegen Rutte. De ene na de andere partij – van GroenLinks, PvdA, BBB en een enkele CDA’er – verklaarde niet meer in zee te willen met de premier.

Rutte is net als de door hem zo bewonderde ex-VS-president Lyndon B. Johnson een meester in het koppentellen. Hij zal al langer hebben ingezien dat de kansen voor een Rutte V met de dag slonken. De premier nam maandag het lot in eigen handen. Niet de kiezer maakte een einde aan het lange premierschap, dat deed hijzelf. Zijn opvolger heeft hij een goede uitgangspositie bezorgd, al zal de VVD zich moeten blijven verweren tegen verwijten dat een kabinet uit partijpolitieke overwegingen is opgeblazen.

Stroeve start

Met Ruttes naderende vertrek komt ook een einde aan een bestaan dat bijna volledig in dienst stond van de politiek. Rutte werd al als scholier lid van de VVD, leidde de jongerenbeweging JOVD, werd na een kort verblijf bij Unilever staatssecretaris, leidde VVD-campagnes en deed in 2006 een gooi naar het partijleiderschap. In de strijd met zijn interne rivaal Rita Verdonk kwam de politieke kracht en meedogenloosheid van Rutte al naar boven. De VVD’er die zijn hele leven in Den Haag woonde, stond bekend als een ideale schoonzoon. Altijd joviaal, opgewekt en ogenschijnlijk onaangedaan door kritiek. Tegelijkertijd bleek Rutte achter de schermen een nietsontziende campaigner. Zijn team vocht een ongekend harde strijd uit met Verdonk waarin Rutte uiteindelijk nipt als winnaar uit de bus kwam.

Met Rita Verdonk, 31 mei 2006. Rutte wordt partijleider van de VVD. Beeld Martijn Beekman

Rutte had daarna jaren nodig om zijn draai te vinden als VVD-leider. Na lang dralen zette hij Verdonk uit de partij, overleefde ternauwernood een kritisch partijcongres en worstelde met slechte peilingen. Op advies van mastodonten binnen zijn partij paste hij zijn inhoudelijke verhaal drastisch aan. Rutte presenteerde zich aanvankelijk als een ideeënman die bijstandsmoeders bij de partij wilde betrekken en nadacht over een groen-rechtse koers, maar uiteindelijk werd alles ingedikt tot de drie VVD-kernthema’s: veiligheid, minder immigratie, goede overheidsfinanciën.

Rutte versloeg zo zijn voorganger Jan-Peter Balkenende (CDA), die in zekere zin zijn tegenpool was. Waar de rechtlijnige Balkenende verongelijkt kon zijn en moeizaam communiceerde, werd Rutte begroet als een frisse wind: de nieuwe premier werd geroemd om zijn verbale kwaliteiten en zijn souplesse. Het past bij de politieke golfbewegingen dat de kiezer nu weer op zoek lijkt naar een anti-Rutte: ongepolijste politici als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt gooien in de peilingen hoge ogen.

Ma­chi­a­vel­list

Rutte bleek na zijn eerste verkiezingszege in 2010 meteen in staat om harde politieke calculaties te maken. De toenmalige PvdA-leider Job Cohen was er jaren later nog beduusd van hoe Rutte hem in die tijd rücksichtslos afdankte. Nadat pogingen om tot een gedoogconstructie met de PVV te komen, waren stukgelopen, klopte Rutte bij Cohen aan om een kabinet te vormen. Maar toen het CDA alsnog openstond voor een avontuur met Geert Wilders, liet Rutte de PvdA weer razendsnel vallen. Cohen concludeerde dat Rutte een ware machiavellist was met een scherp oog voor zijn politieke eigenbelang.

Rutte II, met Lodewijk Asscher (PvdA), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en Henk Kamp (VVD), december 2012. Beeld Martijn Beekman

Toch bleef de PvdA tijdens de eurocrisis steun geven aan de Europese steunpakketten, iets wat gedoogpartij PVV destijds weigerde. Het zou niet voor het laatst zijn dat Rutte door politieke tegenstanders uit de brand werd geholpen.

Rutte I ging al snel in vlammen op, maar de populaire premier werd er niet op afgerekend door de kiezer. CDA en PVV verloren. De VVD won. De jaren na 2012 hebben het premierschap van Rutte uiteindelijk gedefinieerd. Hij sloot tijdens Rutte II een pact met de PvdA en wist daarbij af te dwingen dat er een scherp begrotingsbeleid werd gevoerd met soms uiterst pijnlijke bezuinigingen in de sociale zekerheid, waarvan de consequenties nu nog voelbaar zijn. Rutte zelf leed er niet onder: hij werd de premier die Nederland door de crisis loodste en uiteindelijk financiële buffers aanlegde voor de toekomst.

MH17

De PvdA moest vanaf het begin wel een zware prijs betalen voor de samenwerking met de VVD, maar Rutte hield de verhoudingen altijd goed. PvdA'ers als Diederik Samsom en Lodewijk Asscher keken met bewondering naar zijn werklust en politieke behendigheid. Na het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 kreeg Rutte dankzij zijn optredens ook de statuur van een staatsman.

Met PvdA-leider Diederik Samsom (midden) en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, november 2012. Beeld Martijn Beekman

Rutte groeide zo uit tot de man om wie alles leek te draaien in de Nederlandse politiek. Doordat Rutte II niet beschikte over een meerderheid in de Eerste Kamer moesten er gedoogdeals gesloten worden met andere partijen. Dat lukte wonderwel. D66, ChristenUnie, SGP en in mindere mate het CDA ontpopten zich tot trouwe steunpilaren. Zo laveerde de premier langs alle politieke valkuilen. Zelfs zijn vijanden konden hun ontzag voor zijn politieke virtuositeit amper verbergen. In de moeilijkste debatten bleef hij ongenaakbaar. In het almaar verder versplinterende politieke landschap leek hij voor veel kiezers lange tijd de enige die het land bestuurbaar kon houden.

Kwetsbare kanten

De kwetsbare kanten werden in die jaren minder belicht. Rutte kon met iedereen samenwerken, maar wat was nou zijn eigen visie? Rutte wuifde dat soort vragen weg. Wie visie wilde, moest naar de oogarts. Visie was een olifant die alleen maar in de weg stond. Rutte was de Macher, een beetje zoals Ruud Lubbers, de CDA'er die lang het record van langstzittende premier in handen had. De VVD-premier vond als liberaal dat de overheid zich vooral bescheiden moest opstellen. Ondernemers en burgers dienden de ruimte krijgen.

De verkiezingscampagnes van Rutte bleven al die jaren uiterst effectief, al zagen critici er eerder cynisme en opportunisme in. Inhoudelijke debatten bleven vaak achterwege. Zo zocht Rutte in 2017 doelbewust de tweestrijd met Geert Wilders, hoewel die amper aanspraak kon maken op het Torentje. Andere partijen kwamen buitenspel te staan en het debat concentreerde zich op asiel- en immigratie. Uiteindelijk won Rutte eenvoudig, ook omdat er in de laatste dagen van de verkiezingscampagne nog een conflict werd uitgevochten met de Turkse regering over Turkse campagnebijeenkomsten in Nederland.

Na een lange moeizame formatie kwam eind 2017 Rutte III tot stand. Toch was er toen al iets veranderd. De nieuwe coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie waren beducht geworden voor de samenwerking met Rutte. De premier overleefde alles, maar met zijn regeringspartners liep het zelden goed af. Het leidde tot wantrouwen en stroperigheid, ook al hoefde Rutte III dan niet meer te bezuinigen en gooide de altijd zo spaarzame Rutte het strenge begrotingsbeleid overboord.

Coronacrisis

Het was uiteindelijk de coronacrisis die de premier nieuwe waardering opleverde. Rutte sprak het land toe vanuit het Torentje, gaf ontelbare persconferenties, bleef onnavolgbaar hard werken – zelfs rond het overlijden van zijn moeder – en oogstte daarmee bewondering van veel kiezers.

Voor aanvang van een coronapersconferentie met minister Hugo de Jonge en gebarentolk Irma Sluis, juni 2020. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Zijn electoraat bleef hem trouw, maar in Den Haag groeide de weerzin met ieder jaar dat hij dichter bij zijn record kwam. Zijn ontsnappingskunsten gingen ergernis opwekken, ook omdat de waarheid bij Rutte vaak een rekbaar begrip bleek. Transparantie en verantwoording afleggen leek hij vooral als hinderlijke onderbreking te zien bij het besturen van het land. Zijn status als baken van bestuurlijke stabiliteit kwam onder druk te staan doordat twee grote dossiers onder zijn premierschap volledig ontspoorden: de gaswinning in Groningen en het toeslagenschandaal.

Rutte wist in 2021 wel weer de verkiezingen te winnen, maar zette ook kwaad bloed met de manier waarop hij dat deed. Hij presenteerde zich als de staatsman die vooral oog had voor het herstel van Nederland na de coronacrisis. Politiek gekissebis hoorde daar niet bij. Rutte ging het debat opnieuw zo veel mogelijk uit de weg.

Een ontsnapping te veel

De confrontatie met zijn politieke tegenstanders kwam er uiteindelijk alsnog – maar wel pas ná de verkiezingen. Rutte beweerde dat hij tijdens de formatie nooit had gesproken over de positie van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat bleek niet waar te zijn. Alle opgekropte frustratie over Rutte kwam naar boven. Ternauwernood wist hij een motie van wantrouwen te overleven.

Rutte wist nog één keer te ontsnappen. De tijd kreeg de tijd – nog zo'n politiek instrument dat de premier als geen ander kon inzetten. Toen de grootste opwinding was weggeëbd, kwam er na een historisch lange formatie alsnog een nieuw kabinet: Rutte IV. Misschien was het één ontsnapping te veel. De schwung bleek verdwenen. Het kabinet kwam maar niet op gang en Rutte had zelf ook niet meer het krediet om voor nieuw elan te zorgen.

Met president Volodymyr Zelensky in Soeste mei 2023. Beeld David van Dam voor de Volkskrant

De premier floreerde wel op het wereldtoneel – zeker na de Russische invasie van Oekraïne – maar in eigen land bleef de Tweede Kamer zijn betrouwbaarheid in twijfel trekken. Een jaar geleden bleek Rutte daar tijdens een debat over zijn vernietigde sms'jes al genoeg van te hebben: ‘Als er geen vertrouwen is, ga ik andere dingen doen’, beet hij een kritische Kamer destijds toe.

Maandag, nadat hij in de Kamer zijn vertrek heeft aangekondigd. Beeld David van Dam voor de Volkskrant

Maandag was het zover: Rutte kondigde aan iets anders te gaan doen. De demissionair premier hield het droog, maar dat kon niet verhullen dat ook zijn lange politieke leven een pijnlijk einde kent. Veel partijen wilden simpelweg niet meer samenwerken met de man die zo lang met iedereen kon samenwerken.

Het tijdperk-Rutte is voorbij.