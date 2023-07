Dilan Yesilgöz stapt naar voren en wil Mark Rutte opvolgen als leider van de VVD

Dilan Yesilgöz afgelopen vrijdag in de Trêveszaal. Beeld ANP

‘Ik neem graag de verantwoordelijkheid om ons land nog mooier te maken’, laat Yesilgöz woensdag weten. In de afgelopen dagen maakten andere veelgenoemde kandidaten, zoals Klaas Dijkhoff, Edith Schippers en Sophie Hermans duidelijk dat zij niet beschikbaar zijn. Voormalig Tweede Kamerlid André Bosman heeft zich wel gemeld. Anderen hebben nog vier weken de tijd om dat te doen.

Voor Yesilgöz (46) is het de volgende grote stap in een politieke carrière die in de afgelopen jaren als een komeet omhoog schoot. Na een studie Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was ze onder meer bestuursadviseur van het Amsterdamse college van B&W. In 2014 werd ze gemeenteraadslid in de hoofdstad, drie jaar later Tweede Kamerlid, in 2021 staatssecretaris van Economische Zaken, en sinds begin 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het vierde kabinet-Rutte.

Graag geziene gast

Ze treedt veel en makkelijk op in de media en is een graag geziene gast in de talkshows. Dat kwam haar, ook in eigen kring, te staan op het verwijt van oppervlakkigheid. In de Volkskrant reageerde ze eind 2022 fel op die suggestie: ‘Ik mag hopen dat mensen die dat hebben gedacht en vervolgens een keer met mij hebben gesproken, zich daarna hebben geschaamd. Je wordt geen Kamerlid of minister door wat willekeurige oneliners. Ik hou niet van wollige taal, ik hou niet van ingewikkeld doen en ik hou er al helemaal niet van om vanuit de hoogte op iemand neer te kijken. Ik ben uitgesproken. Ik wil duidelijk zeggen wat ik ergens van vind. Dat is nooit anders geweest. Dat heb ik niet voor de politiek bedacht. Als ik anders ga praten, zou mijn familie zeggen: ‘Ben je wel goed bij je hoofd.’ ’

Haar tijd op het ministerie van Justitie is te kort geweest om op te vallen met grote wetsvoorstellen. Net als haar voorgangers worstelt ze met de georganiseerde criminaliteit. Een groot deel van de Tweede Kamer vond dat ze laat en laks reageerde nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder dit jaar reconstrueerde hoe het zo fataal mis kon gaan met drie direct betrokkenen in het Marengo-proces, onder wie misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Dreigingsanalyses werden gebaseerd op aannames, de verantwoordelijken voor de beveiliging waren regelmatig niet op de hoogte van relevante dreigingssignalen die elders binnen het OM wel bekend waren, er werd alleen actie ondernomen op ‘concrete dreigingsinformatie’ en niet op ‘voorstelbare dreiging’, en er werd onvoldoende samengewerkt tussen de verschillende regio’s. Yesilgöz wees er in een hoogoplopend Kamerdebat echter op dat zij al druk was met verbetering van het stelsel van bewaken en beveiligen en beloofde ‘verdere hervormingen’. De Kamer vond dat voorlopig voldoende.

Andere partijen zoeken nog naar leider

Naast de VVD moeten ook andere partijen nog beslissen wie de lijsttrekker wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie het bij het CDA gaat doen is nog niet duidelijk, maar de partij kan wel weer een naam wegstrepen. Voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft laten weten zich niet beschikbaar te stellen.

Keijzer stelde zich drie keer eerder wel kandidaat, maar vindt dat het CDA geen heldere koers vaart. De partij zit gevangen tussen een ‘progressief partijkader en een sociaal-conservatief electoraat’, zegt ze in een interview met De Telegraaf. In 2021 werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris toen ze zich kritisch uitliet over het coronatoegangsbewijs en daarmee beleid van haar partijgenoten Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus ondermijnde. Ze keerde ook niet terug als Kamerlid.