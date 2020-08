Zie deze extra Digitale Editie over de coronacrisis als traumaverwerking. Of als voorbereiding op fase 2

‘De mens is weer besprongen door een nieuw, gevaarlijk virus. Een geheimzinnige longontsteking die de afgelopen weken 59 inwoners van de Chinese stad Wuhan velde, blijkt te worden veroorzaakt door een nog onbekend coronavirus.’

Met die woorden begon het, op 10 januari, in een onopvallend bericht op pagina 17, in zomaar een doordeweekse krant. De blik van de wereld was gericht op de oplopende spanning tussen de VS en Iran na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, en in Nederland ging het debat van de dag over het al dan niet afschaffen van consumentenvuurwerk. Een ‘coronaravirus’, zoals men hier en daar nog over het woord struikelde. Wat was dat nu weer?

Weinigen durfden te vermoeden wat de ‘geheimzinnige longontsteking’ uit China allemaal teweeg zou brengen. Bart Haagmans, viroloog in Rotterdam, zei het in januari in de Volkskrant voorzichtig: ‘Het is best mogelijk dat wat we nu zien het voortraject is van een sars-achtige uitbraak.’

Sars, dat was dat andere coronavirus, in 2002 overgesprongen op de mens. Destijds lukte het ternauwernood een pandemie af te wenden, maar alleen met enorme inspanning, en ten koste van vele miljarden euro’s economische schade.

In deze speciale Digitale Editie leest u over wat volgde: hoe het virus overkookte vanuit China en de wereld overspoelde, en hoe het overal leiders en landen op de knieën dwong, van het wegkijkende Amerika tot het zelfverzekerde Nederland. U leest wat het virus vleugels gaf, langs welke poriën het de maatschappij tóch wist binnen te sijpelen, en hoe dat de wereld zoals we die tot januari van dit jaar kenden volledig ontregelde.

Zie deze special als traumaverwerking. Of als voorbereiding op de volgende fase. Want terwijl u deze Editie leest, duwt het virus in alle landen waar het bedwongen leek alweer tegen de waterkeringen die we ertegen hebben opgeworpen. De opmaat van een nieuwe uitbraak?

Misschien de belangrijkste les is er een van nederigheid. Want uiteindelijk was het dus geen wapengeweld, geen overheidsingreep en geen verheven internationale doelstelling die de geschiedenis dit jaar omboog – maar een nietig virus, toevallig overgesprongen van een nog onbekend dier naar de mens.

Zoals Eric Snijder, een van de eerste coronavirologen die de Volkskrant erover sprak, in die beginfase zei: met sars hadden we geluk dat we het konden bedwingen, met de longziekte mers hadden we geluk dat het niet zo besmettelijk is. En nu hebben we pech.

Het staat 1 – 1 in de strijd tegen het virus, de tweede helft kan beginnen. We hopen dat deze speciale Editie uw gids kan zijn in het wonderlijke tijdperk waarin we zijn beland.

Maarten Keulemans, redacteur Wetenschap