🎧 Wat er ook gebeurt: het gas blijft stromen. Luister naar de dagelijkse podcast

podcast oorlog in europa

Voor Oekraïners zijn de moorden in Boetsja hét bewijs dat Rusland het Oekraïense volk wil kapotmaken, legt Fleur de Weerd uit. De Oekraïners zijn wantrouwig over hulp van de EU. Waarom gebeurt er zo weinig, terwijl Poetin het toch echt over een oorlog tegen het Westen heeft? Energie-verslaggever Bard van de Weijer trekt in deze aflevering een andere cynische conclusie: wat er in deze oorlog ook gebeurt, het gas blijft stromen.