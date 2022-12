🎧 Waarom genieten we toch zo van films over seriemoordernaars?

Met host Esma Linnemann word je samen met de cultuurexperts van de Volkskrant elke week bijgepraat over films, series, boeken en andere popculturele verschijnselen

Extreem realistische martelscènes en beelden van de echte rechtszaak die perfect zijn nagespeeld: de Netflix show over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer is een enorme hit. Het aanbod van het serial killer genre blijft zich maar uitbreiden, en wij blijven maar kijken. Waarom zijn we zo gefascineerd door seriemoordenaars, en waren we dit vroeger ook al? Luister naar chef kunst Mark Moorman, adjunct hoofdredacteur Chris Buur, redacteur en liefhebber Haro Kraak, en criminoloog Marieke Liem.

Presentatie: Esma Linnemann Techniek en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt