podcast oorlog in europa

🎧 Voor Oekraïners is niet alleen Poetin, maar heel Rusland fout. Tom Vennink, net terug uit Kyiv, vertelt erover

We spreken correspondent Eline Huisman over de Franse verkiezingen. Wat betekent de overwinning van Macron voor zijn oorlogsbeleid? En Tom Vennink is net terug uit Oekraïne. Hij vertelt over de verhalen en ontmoetingen waar hij niet over schreef, maar die wel grote indruk op hem maakten. Zoals het verhaal van een vrouw die haar geëxecuteerde echtgenoot pas negen dagen na zijn dood vond. En hij legt uit waarom de Oekraïense rivier de Dnipro een grote rol speelt in deze en eerdere oorlogen.