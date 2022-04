podcast oorlog in europa

🎧 Volgens de Russen loopt de ‘speciale operatie’ nog steeds vlekkeloos. Luister naar correspondent Geert Groot Koerkamp

Volgens Geert Groot Koerkamp krijgen de Russen weinig mee van van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Hoewel er steeds meer bekende sterren van de Russische televisie ‘op vakantie’ zijn, is de belangrijkste boodschap steeds dat alles vlekkeloos verloopt en er voortgang wordt geboekt. Al acht jaar wordt Oekraïne stelselmatig in een kwaad daglicht gezet. Zo zou een genocide in de Donbas op de Russisch sprekende bevolking nu in volle gang zijn.