🎧 Vijf jaar na #MeToo: dit is een belangrijke film over seksueel grensoverschrijdend gedrag

In eerdere films over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer schemerde de male gaze toch door: de vrouw in kwetsbare positie wordt neergezet als lustobject. De verfilming van het onderzoek over het grensoverschrijdende gedrag van producent Harvey Weinstein, She Said, kiest er bewust voor om geen verkrachtingen te tonen. Waarom deze keuze zo belangrijk is voor Hollywood hoor je in de nieuwe aflevering met filmredacteur Floortje Smit en voormalig Amerika-correspondent Anne van Driel.

