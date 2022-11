🎧 The Crown 5: het genot en gevaar van nostalgie

Het vijfde seizoen van de hitserie The Crown krijgt voor het eerst een fictie-disclaimer: niet alles in deze series is waargebeurd. Hoe ver mag een dramaserie over bestaande mensen afwijken van de werkelijkheid? Staat een nostalgisch verlangen een scherpe blik op de geschiedenis in de weg? En is die tamponvergelijking van prins Charles afstotelijk of opwindend? Dit bespreekt host Esma Linnemann met Volkskrant-redacteuren Herien Wensink en Evelien van Veen en chef Kunst Mark Moorman. Speciale gast: nostalgie onderzoeker Anouk Smeekes.

Presentatie: Esma Linnemann Techniek en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt