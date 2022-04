🎧 Sywerts doos van Pandora is nog lang niet leeg. Luister hier onze politieke podcast

Hugo de Jonge overleefde deze week zijn mondkapjesdebat. Het ging niet zozeer over mondkapjes, maar over de Haagse reflex om niet direct open kaart te spelen. Politieke verslaggevers Frank Hendrickx en Raoul du Pré constateren dat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ weer ver te zoeken was. Diplomatiek redacteur Arnout Brouwers praat ons bij over de oorlog in Oekraïne. Hij voorziet een zware landoorlog in de Donbas. Zijn de Westerse landen op tijd met nieuwe wapenleveranties?

Luister hier via Spotify of Apple podcast

Presentatie: Gijs Groenteman Montage: Daan Hofstee Redactie: Corinne van Duin en Lotte Grimbergen Wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Elke vrijdag ontvang je alle nieuwe afleveringen van onze podcasts en tips van onze recensiepagina in je mailbox. Daarnaast ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe producties. Abonneren kan via: www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief

de Kamer van Klok podcast Beeld Sophia Twigt