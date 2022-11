🎧 Over ingewikkelde mozaïekgezinnen en samengestelde families

Twee keer gescheiden, kinderen uit verschillende huwelijken: het moderne gezin wordt steeds complexer. Columnist Thomas van Aalten schrijft over zijn eigen samengestelde gezin, bestaande uit vijf kinderen, twee ex-vrouwen en een nieuwe vriendin. Hoe is het om voor de tweede keer te scheiden? En hoe stel je je kinderen voor aan bonusmoeder nummer twee? Volkskrantredacteur Djuna Kramer en host Esma Linnemann bespreken deze onderwerpen met Thomas. We bellen met de maker van de Zweedse serie Bonusfamiljen Clara Herngren over hoe haar persoonlijke verhaal haar inspireerde tot het schrijven van deze successerie over samengestelde gezinnen.

Of luister op Spotify of Apple podcast

Presentatie: Esma Linnemann Techniek en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt