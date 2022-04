podcast oorlog in europa

Onderzoek in schimmige Telegram-kanalen: luister onze podcast over de oorlog in Oekraïne

Behalve een fysieke oorlog woedt er tussen Rusland en Oekraïne ook een heftige propagandaoorlog. Zelfs fake factchecks worden door beide partijen ingezet. Aan verslaggevers Erik Verwiel en Xander van Uffelen de taak om heel nauwkeurig uit te zoeken wat wel en niet klopt. Gaan er echt duizenden Syrische soldaten vechten aan het front? Of is dit in scene gezet door de Russen?