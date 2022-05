Podcast De Kamer van Klok Elke Dag

🎧 Nederland breekt record na record, maar hoe voorkomen we verspilling van zonnestroom?

Het was een bijzondere mijlpaal: op 17 april was er in Nederland voor langere tijd meer groene stroom dan energieverbruik. Ons land hoort inmiddels tot de wereldtop. Nieuwe vragen dringen zich op: hoe zorgen we dat groene stroom ook echt gebruikt wordt en wie houdt het energienet overeind? Verslaggevers Tjerk Gualthérie van Weezel en Bard van de Weijer keken mee in de controlekamer van netbeheerder Tennet.