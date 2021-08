podcast groenteman in de kast

Met Groenteman in de kast: Peter Römer, televisieproducent en schrijver

In Met Groenteman in de kast gaat Gijs Groenteman iedere week in gesprek met iemand die hem op de een of andere manier heeft verwonderd of is opgevallen. Opgenomen in de illustere archiefkast op de redactie van de Volkskrant of bij de gast thuis. Deze week: Peter Römer, televisieproducent en schrijver.