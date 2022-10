‘Met de documentaire ‘Een gat in mijn hart’ willen we de mensen zelf laten spreken, meer niet’

Akwasi (links) en Olivier S. Garcia, makers van de documentaire 'Een gat in mijn hart', die dinsdag 4 oktober op NPO 2 wordt uitgezonden. Beeld Eva Roefs

Een oranjekleurige hemel, een inferno van vuur, herinnert Akwasi zich. Hij was 4 jaar oud en speelde thuis voor het raam toen hij het zag gebeuren. Op 4 oktober 1992, een paar honderd meter verderop, stortte een vliegtuig uit de hemel, boven op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer.

‘Ik ging met mijn moeder, broer en zus naar beneden om te kijken’, vertelt de programmamaker, artiest en creatief directeur van Omroep Zwart nu, dertig jaar later. ‘Ik weet nog dat ik op het grasveld een grote groep mensen zag die naar boven stonden te kijken. Sommigen hadden slippers aan, anderen alleen een badjas. Brandweermannen trokken haastig hun slangen uit de haspels en richtten ze naar boven. Ik herinner me geen geluid, alleen stilte.’

De vliegramp, die minstens 43 slachtoffers eiste, vormt zijn eerste herinnering. De impact op de gemeenschap en op zijn basisschool Bijlmerdrie was groot. Hoewel zich onder de achttien omgekomen scholieren geen kinderen van Bijlmerdrie bevonden, keerden in totaal honderd kinderen niet meer terug naar zijn school. Sommige waren hun huis kwijt. Andere, zoals uiteindelijk ook de familie van Akwasi, verhuisden na de ramp, om minder vaak met de gebeurtenis te worden geconfronteerd. En er zijn nog altijd de ongedocumenteerden, van wie niemand precies weet waar ze zijn gebleven.

Akwasi’s schooldirecteur Reinier Gadellaa bedacht een creatieve therapie: hij liet de kinderen verhalen en tekeningen maken over de ramp, die uiteindelijk zijn gebundeld in het boek Een gat in mijn hart, waarvan het eerste exemplaar door koningin Beatrix in ontvangst werd genomen. Het boek bevatte een tekening van Akwasi.

‘Mijn juf zei: ‘Teken dicht bij wat je fijn vindt en veraf van wat je bang maakt’, herinnert Akwasi zich. ‘Op mijn tekening zie je op de achtergrond een gebouw dat in brand staat. Dichtbij zie je mij, terwijl ik aan het spelen ben, en mijn broer en zus. Mijn moeder heb ik op wielen getekend. Misschien dat ik dacht: dat is functioneel. Ze is heen en weer aan het rennen, dan is het handig als ze wielen heeft.’

In de documentaire Een gat in mijn hart zoekt hij, dertig jaar later, de andere kinderen uit het boek op, om na te gaan welke invloed de ramp op hun verdere leven heeft gehad. Dat doet hij samen met regisseur Olivier S. Garcia, die eerder de Videoland-serie Gewoon Boef maakte, over het leven van rapper Boef.

Wanneer Akwasi arriveert in het restaurant waar het interview zal plaatsvinden – het wachten is nog op Garcia, die rechtstreeks van Schiphol komt na een researchreis voor een nieuwe documentaire over de hiphopscene in Rotterdam – vertelt hij dat hij als directeur van Omroep Zwart de avond ervoor tot laat heeft vergaderd bij de NPO. De omstreden uitzending over ‘omgekeerd racisme’ van Ongehoord Nederland, naast Omroep Zwart sinds begin dit jaar de andere aspirant-omroep, was daar een voornaam onderwerp van gesprek. Akwasi wil er niet te veel over kwijt: ‘Ik heb vooral geluisterd naar wat collega-omroepdirecteuren te zeggen hadden.’

Een gat in mijn hart is de eerste documentaire van Omroep Zwart. ‘We willen waarmaken wat we hebben beloofd’, zegt Akwasi. ‘Dat is een stem geven aan de stemlozen. Of aan degenen wier stem nog versterking kan gebruiken. Daarin onderscheiden we ons. Wij spreken niet óver mensen, maar mét ze. We vonden dat het perspectief van kinderen onderbelicht is gebleven. Daar wilden we wat aan doen.’

Uit de documentaire blijkt dat veel mensen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt er jarenlang niet of nauwelijks over hebben gepraat.

Akwasi: ‘Ik heb er met mijn familie nooit over gepraat. Mijn broer zei: ‘Wij verwerken dingen anders.’ In onze, Ghanese cultuur geldt blijkbaar: we hebben het er niet over, dan lijkt het net alsof het niet is gebeurd.’

Is dat in Nederlandse gezinnen zonder migratieachtergrond anders?

Akwasi: ‘Dat weet ik wel zeker. Ik denk ook dat het geen toeval is dat ík deze documentaire heb bedacht. Ik ben als enige van mijn familie hier geboren. Hoe je mijn naam uitspreekt, alleen al, is Hollands: A-kwa-si. In Ghana zeg je dat echt niet zo. Ik vond: we moeten erover gaan praten. In het kwadraat. Niet alleen bij mij thuis, maar ook met de buren en de andere kinderen van destijds. Want dat helpt.

‘Dat wordt enorm op prijs gesteld, merkte ik. Veel anderen zaten ook met opgekropte gevoelens. Het leeft nog steeds enorm in de Bijlmer.’

Garcia: ‘De gemeenschap is verscheurd door de ramp. Drie hoofdrolspelers uit de documentaire – Akwasi, Marleen en Dientje – zijn met hun families verhuisd na de ramp. Een deel van de community is weggevallen.’

Akwasi: ‘Je ziet dat iedereen er anders mee omgaat. Anthony Kiene had de ramp op zijn manier achter zich gelaten: hij schreef er op 12-jarige leeftijd een gedicht over, daarna heeft hij er nooit meer over gepraat. Dankzij deze documentaire hoorde hij de verhalen van lotgenoten en kreeg de ramp een diepgang die hij niet eerder had gevoeld.’

Garcia: ‘Maar er zijn ook andere verhalen. Joey Jasien Khan heeft een stuk van het vliegtuig in zijn gang gehangen. ‘Killer’ heeft hij erop geschreven. Hij was 11 toen het gebeurde, zijn vader is onder het puin terechtgekomen en overleefde het ternauwernood. Pas na vier dagen werd hun gezin herenigd. Door dat vliegtuigonderdeel wordt hij nog elke dag herinnerd aan de ramp.’

Jullie vinden dat er te weinig aandacht is geweest voor de verhalen van de mensen in de Bijlmer. Zijn jullie in de verleiding geweest om daarvan een politiek statement te maken?

Garcia: ‘Helemaal niet. De mensen die het hebben meegemaakt vinden hooguit dat de opvang vanuit de overheid destijds te laat op gang is gekomen. Ze wisten niet waar ze heen moesten, met hun bagage, toen ze hun huis niet in konden. Maar je hoort geen verwijten richting Den Haag, iets wat je misschien wel zou verwachten.’

Akwasi: ‘Wat ga je iets of iemand ook verwijten bij een ramp van deze omvang? Het was overmacht. We wilden onze onderzoeksopdracht ook niet onnodig groot maken door allerlei sociale analyses erop los te laten, of een politieke stellingname erin te verwerken. Gewoon de mensen zelf laten spreken, dat was ons doel.’

Is dat de manier waarop Een gat in mijn hart zich onderscheidt van de andere documentaires die over de ramp zijn verschenen?

Garcia: ‘Ja. Alleen AT5 lijkt echt de wijken in te zijn getrokken om de mensen aan het woord te laten. Veel andere documentaires gaan over alle complottheorieën die de ronde deden na de ramp, of over de eindeloze politieke discussies en de parlementaire enquête die nadien kwamen.

‘Als die documentaires al over betrokkenen gaan, dan niet over de mensen in de wijken maar over de politieagenten die erbij waren of de brandweermannen, het ambulancepersoneel en de journalisten.’

Witte mensen, bedoel je?

Garcia: ‘Eigenlijk wel, ja. Het klinkt heel cru, als je dat zo zegt. Ik weet het niet. Dat is een ingewikkeld onderwerp.’

Jullie spreken in de documentaire niet over de ‘Bijlmerramp’ maar ‘Vliegramp in de Bijlmer’. Ook hebben jullie het niet over ‘slachtoffers’, maar over ‘lotgenoten’. Hoe belangrijk zijn die andere woorden voor jullie?

Akwasi: ‘We vinden ‘slachtoffers’ negatief klinken. ‘Lotgenoten’ is een term die meer saamhorigheid uitdraagt. En ‘Bijlmerramp’ suggereert dat de Bijlmer altijd al een ramp is geweest.’

Wouter Pocornie van The Black Archives zei tijdens de voorvertoning aan de pers dat ‘Bijlmer’ beter helemaal weggelaten kan worden en dat het internationaal gebruikelijk is om een vliegramp met het vluchtnummer aan te duiden. LY-1862, dus.

Garcia: ‘Ik vond dat wel een interessante opmerking van hem.’

Akwasi: ‘Ik ook. Alleen bestaat het gevaar dat mensen dan niet direct weten om welke ramp het gaat. Bij MH17 is het vanaf het begin zo genoemd. Dat is net anders.’

Jullie willen graag discussies aanwakkeren over terminologie.

Akwasi: ‘Discussies klinkt dan weer zo negatief. We willen een gesprek op gang brengen. Maar we dringen dit niet op aan anderen. We zijn nooit belerend. We zeggen alleen dat wij het woord Bijlmerramp na onze documentaire niet meer gebruiken. Wat jij doet, dat mag je zelf weten.

‘Wel past het binnen onze missie om een nieuw vocabulaire te creëren. Taal is belangrijk in hoe mensen de wereld zien. Met Omroep Zwart willen we bijvoorbeeld ‘zwart’ een andere connotatie geven dan de negatieve die het nu heeft. Zwart ontstaat wanneer je alle primaire kleuren op evenredige basis mengt. We zijn veelkleurig.’

Garcia: ‘We wilden graag ons Omroep Zwart-stempel op deze documentaire drukken. Dat zie je ook aan de stijl waarin de film is gemaakt. Onze cameraman, Milton Kam, was heel precies in de weergave van huidskleuren.

‘Filmmakers spelen graag met kleuren. Ruw geschoten beelden krijgen na de montage een kleurcorrectie, grading, om bepaalde effecten te krijgen. Die kleurcorrectie heeft op verschillende huidtinten een verschillend effect. Op de Nederlandse televisie worden vaak schaduw en donkere plekken op een donkere huidskleur overbelicht, vindt Milton, waardoor deze vaak eerder grijs zijn dan zwart.

‘Die technologieën waren vaak oorspronkelijk bedoeld om de huid van witte mensen ‘correct’ over te laten komen. Maar bij mensen met een andere huidtint kan dat een onnatuurlijk effect hebben.

‘Milton hamerde op natuurgetrouwheid. Als je mensen het gevoel wilt geven dat ze gezien worden, dan moeten ze op het scherm er niet anders uitzien dan in het echt.’

Akwasi: ‘Dit hoort allemaal bij onze missie: vanuit ons dna, achter en voor de schermen, inclusieve programma’s maken.’

